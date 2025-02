Πρωτοφανής παγκόσμια στοιχηματική απάτη με τους γιους των Μέσι, Ρονάλντο, πληρωμένη με… κρυπτονομίσματα!

Τα γραφικά εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποια στα κίτρινα και μπλε της Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, άλλα στο ροζ των Μαϊάμι Ίντερ. Το θέμα της συζήτησης δεν ήταν κάτι καινούργιο: Μέσι εναντίον Ρονάλντο, η αιώνια διαμάχη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά, όμως, δεν αφορούσε τους ίδιους τους Ρονάλντο και Μέσι, το δίδυμο που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, αλλά τους γιους τους: τον Κριστιάνο Τζούνιορ και τον Τιάγκο.

Στις 7 Φεβρουαρίου, ένας λογαριασμός στο X με την ονομασία «Skye Sports Premier League (fan)» ανάρτησε μια εικόνα με τη λεζάντα: «Ο Ρονάλντο Τζούνιορ και ο Τιάγκο Μέσι μόλις σημείωσαν 10+ γκολ στον τελευταίο τους αγώνα». Συνοδευόταν από emoji φωτιάς και εκρήξεων κεφαλιού, ενώ τα γραφικά παρουσίαζαν τα εξής: Ο Ρονάλντο Τζούνιορ, 14 ετών, σκόραρε 10 γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ U15 με 10-9 εναντίον της Αλ Ιτιχάντ, ενώ ο Τιάγκο Μέσι, 12 ετών, σημείωσε 11 γκολ σε νίκη 12-0 της Ίντερ Μαϊάμι U13 απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

🚨 Ronaldo Jr and Thiago Messi just scored 10+ goals in thier last match . 🤯🔥 pic.twitter.com/CSktJHdsj3

— Skye Sports Premier League (fan) (@skyeepl) February 7, 2025