Δίκτυο με πλοκάμια σε 23 ευρωπαϊκές χώρες που επί σειρά ετών έστηναν απάτες με κρυπτονομίσματα, εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές. Το δίκτυο είχε πλοκάμια σε 23 χώρες, εξαπατώντας περισσότερους από 100 επενδυτές και αποσπώντας τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ (118 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση σήμερα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust).

Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, συλλαμβάνοντας πέντε υπόπτους, ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της απάτης.

Σύμφωνα με τη Eurojust, τα θύματα παρασύρονταν με υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων μέσω επαγγελματικά σχεδιασμένων διαδικτυακών πλατφορμών. Τα χρήματα που κατέβαλαν διοχετεύονταν στη Λιθουανία για ξέπλυμα.

«Όταν τα θύματα επιχειρούσαν να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους, τους ζητούνταν να πληρώσουν επιπλέον τέλη, μετά από τα οποία ο ιστότοπος που χρησιμοποιούνταν για την απάτη εξαφανιζόταν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, συλλαμβάνοντας πέντε υπόπτους

«Στη συνέχεια, οι επενδυτές έχαναν το μεγαλύτερο μέρος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, όλα τα χρήματά τους».

Το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες. Τα θύματα προέρχονταν από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ο φερόμενος αρχηγός κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι πληροφορίες έγιναν γνωστές μόλις σήμερα Τρίτη λόγω εν εξελίξει νομικών διαδικασιών σε διάφορες χώρες.