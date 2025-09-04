newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Τα «απόνερα» ενός σκανδάλου κρυπτονομισμάτων και η κρουαζιέρα που …ακυρώθηκε
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Τα «απόνερα» ενός σκανδάλου κρυπτονομισμάτων και η κρουαζιέρα που …ακυρώθηκε

Η σύλληψη Ρώσου επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, για νομιμοποίηση εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, ακύρωσε την πολυτελή κρουαζιέρα

Σύνταξη
A
A
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Μια κρουαζιέρα δυο εβδομάδων στο Βόρειο Πόλο με το παγοθραυστικό «Le Commandant Charcot» -που ανήκει στη γαλλική οικογένεια δισεκατομυριούχων Πινό – επρόκειτο να απολαύσουν περισσότεροι από 150 ρωσόφωνοι επισκέπτες.

Εκτός από τα βραβευμένα με αστέρια Michelin γεύματα, τις σάουνες και τα τηλεσκόπια Swarovski , οι «προνομιούχοι» ταξιδιώτες, με την άφιξη στο γεωγραφικό Βόρειο Πόλο, την 8η ημέρα,  θα αποβιβάζονταν στον πάγο για μια «θρυλική γιορτή» που θα περιελάμβανε DJ sets, κολύμπι στον πάγο και μπάρμπεκιου, σύμφωνα με το φυλλάδιο του ταξιδιού.

Όπως αναφέρουν οι FT, το κόστος ανά καμπίνα ξεκινούσε από 70.000 δολάρια και έφτανε τα 200.000 δολάρια, σύμφωνα με το φυλλάδιο.

Ωστόσο, η λαμπερή κρουαζιέρα από το νορβηγικό νησί Svalbard δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και η εταιρεία Ponant, ιδιοκτησία της οικογένειας Πινό, βρίσκεται τώρα στο δικαστήριο καθώς στράφηκε εναντίον της η TRVL, η εδρεύουσα στο Ντουμπάι, ρωσική ταξιδιωτική εταιρεία που ναύλωσε το πλοίο.

Η σύλληψη που επιχειρηματία που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων, η εταιρεία του οποίου, εγγεγραμμένη στο Ντελαγουέρ, λειτουργούσε ως μεσάζων πληρωμών μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με έγγραφα που είδαν οι Financial Times.

Η TRVL ισχυρίζεται ότι η Ponant δεν της επέστρεψε 5,8 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό κόστος ναύλωσης των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την ακύρωση του πολυτελούς ταξιδιού. Τώρα, η εταιρεία ζητά αποζημίωση και αποκατάσταση ζημιών ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε η TRVL στο δικαστήριο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η TRVL θα χρησιμοποιούσε μεσίτη για τη μεταφορά των χρημάτων για την πληρωμή της κρουαζιέρας.

Ο ιδιοκτήτης της ρωσικής ταξιδιωτικής εταιρείας  ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει απευθείας τραπεζικές μεταφορές, αλλά η γαλλική πλευρά απαίτησε τη χρήση μεσίτη.

Η σύλληψη του μεσίτη κρυπτονομισμάτων

Ο επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων Γιούρι Γκουγκνίν,  ιδρυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας Evita Investments, η οποία χειρίστηκε τη συναλλαγή για την κρουαζιέρα στον Βόρειο Πόλο, σύμφωνα με την αγωγή της TRVL — συνελήφθη από το FBI στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο και κατηγορήθηκε από τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές για παραβίαση κυρώσεων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ισχυρίζονται ότι ο Γκουγκνίν ξέπλυνε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια και βοήθησε τη Ρωσία να αποκτήσει ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία. Η Ponant και ο ιδιοκτήτης της, η εταιρεία χαρτοφυλακίου Artémis των Πινό , αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εν εξελίξει δικαστική διαδικασία. Η αγωγή κοινοποιήθηκε στην FT από την TRVL.

Ο Γκουγκνίν έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις που στάλθηκαν στον ομοσπονδιακό δικηγόρο υπεράσπισής του στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι είχε σχέσεις με ρώσους και ιρανούς αξιωματούχους και είχε μετατρέψει «μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων σε μυστικό κανάλι για βρώμικο χρήμα».

Η αμερικανική κατηγορία δεν αναφέρει τη συναλλαγή για την κρουαζιέρα στον Αρκτικό Ωκεανό, ούτε υπονοεί ότι σχετίζεται με τις πληρωμές για το ταξίδι αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Γκουγκνίν, γνωστός και ως Τζόρτζ Γκουγκνίν , μετακόμισε στις ΗΠΑ από τη Ρωσία λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Μήνες πριν από τη σύλληψή του, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τον χαρακτήρισαν ως τον «εκατομμυριούχο ενοικιαστή» ενός διαμερίσματος αξίας 19.000 δολαρίων το μήνα στο Μανχάταν.

Η καταγγελία της σύμβασης ναύλωσης

Η σύμβαση ναύλωσης του πλοίου, την οποία κοινοποίησε η TRVL στους FT, απαιτεί από την εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι να συμμορφώνεται με μια σειρά κανονισμών επιχειρηματικής δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων. Οποιαδήποτε παραβίαση, σύμφωνα με τη σύμβαση, επιτρέπει στον πλοιοκτήτη να αναστείλει τη σύμβαση, με όλη την ευθύνη να βαρύνει τον ναυλωτή, την TRVL.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα της TRVL, στις 2 Ιουλίου η Ponant κατήγγειλε τη σύμβαση και αρνήθηκε να επιστρέψει τα 5,5 εκατομμύρια δολάρια που είχε λάβει μέχρι τότε για το κόστος του ταξιδιού.

Η Ponant ανέφερε τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή του μεσίτη Γκουγκνίν ως «σοβαρή παράβαση συμμόρφωσης που υπονομεύει τη νομιμότητα και την ακεραιότητα της επιχειρηματικής μας σχέσης», σύμφωνα με απόσπασμα της επιστολής καταγγελίας της Ponant που περιλαμβάνεται στην νομική κατάθεση της TRVL, και περιγράφει την Evita ως «τον διορισμένο μεσίτη σας».

Η TRVL αμφισβητεί αυτό το γεγονός, ισχυριζόμενη ότι ο μεσίτης ελέγχθηκε αυστηρά και εγκρίθηκε από την Ponant.

Ωστόσο, το οικονομικό πλήγμα είναι «εντελώς καταστροφικό» για τη μικρή ταξιδιωτική εταιρεία του Ντουμπάι, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Ζερόμ Λακρού σε δικαστικά έγγραφα, και υπάρχει επιπλέον κίνδυνος αξιώσεων από τους 165 πελάτες που έχουν ήδη πληρώσει για τις καμπίνες τους.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο