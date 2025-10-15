newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 12:12

Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και απήγγειλε κατηγορίες στον ιδρυτή της καμποτζιανής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας Prince Group, για φερόμενη οργάνωση μιας τεράστιας απάτης με κρυπτονομίσματα, η οποία περιλάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

Ήταν μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και η μεγαλύτερη σε bitcoin, λένε οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ

Ο Βρετανός και Καμποτζιανός υπήκοος Τσεν Ζι κατηγορήθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη για φερόμενη συμμετοχή σε συνωμοσία τηλεφωνικής απάτης και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το BBC.

Οι επιχειρήσεις του Τσεν δέχτηκαν επίσης κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης. Η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων 19 ακινήτων στο Λονδίνο – ένα εκ των οποίων αξίζει σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες (133 εκατομμύρια δολάρια).

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και η μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin, με περίπου 127.271 bitcoin να κατάσχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Τσεν, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια «αυξανόμενη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης» που λειτουργεί υπό την πολυεθνική του εταιρεία, την Prince Group, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο ιστότοπος του ομίλου με έδρα την Καμπότζη αναφέρει ότι οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν ανάπτυξη ακινήτων, χρηματοοικονομικές και καταναλωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται μία από τις μεγαλύτερες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας.

Ακούσια θύματα προσεγγίστηκαν στο διαδίκτυο και πείστηκαν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα με βάση ψευδείς υποσχέσεις ότι τα κεφάλαια θα επενδυθούν και θα αποφέρουν κέρδη, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις απάτης

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία, υπό την καθοδήγηση του Τσεν, δημιούργησε και λειτούργησε τουλάχιστον δέκα απάτες σε όλη την Καμπότζη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το BBC.

Ο Τσεν κατηγορήθηκε ότι διαχειριζόταν τις εγκαταστάσεις που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Οι συνεργοί του φέρονται να απέκτησαν εκατομμύρια αριθμούς κινητών τηλεφώνων και να δημιούργησαν «τηλεφωνικές φάρμες» για να διεξάγουν απάτες τηλεφωνικών κέντρων, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου.

Δύο από αυτές τις εγκαταστάσεις διέθεταν 1.250 κινητά τηλέφωνα που έλεγχαν περίπου 76.000 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν τα έγγραφα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα έγγραφα του Prince Group περιλάμβαναν συμβουλές για την οικοδόμηση σχέσης με τα θύματα, συμβουλεύοντας τους εργαζόμενους να μην χρησιμοποιούν φωτογραφίες προφίλ γυναικών που ήταν «πολύ όμορφες», ώστε οι λογαριασμοί να φαίνονται πιο αυθεντικοί.

Τα δικαστικά έγγραφα περιείχαν εικόνες «τηλεφωνικών συγκροτημάτων» που φέρεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή απάτης.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας Τζον Άισενμπεργκ περιέγραψε την Prince Group ως «εγκληματική επιχείρηση χτισμένη πάνω στον ανθρώπινο πόνο».

Εκμεταλλευόταν επίσης εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν περιορισμένοι σε συγκροτήματα που έμοιαζαν με φυλακές και αναγκάζονταν να πραγματοποιούν απάτες στο διαδίκτυο, στοχεύοντας χιλιάδες θύματα παγκοσμίως, είπε.

Ο Τσεν και οι συνεργοί του φέρονται να χρησιμοποίησαν τα έσοδα από το εγκληματικό έγκλημα για πολυτελή ταξίδια και ψυχαγωγία, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Έκαναν επίσης «υπερβολικές» αγορές όπως ρολόγια, ιδιωτικά τζετ και σπάνια έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων αγορών ενός πίνακα του Πικάσο από οίκο δημοπρασιών της Νέας Υόρκης, ανέφερε το υπουργείο.

Εάν καταδικαστεί, ο Τσεν αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών.

Τεράστιες επενδύσεις από την «εγκληματική οργάνωση»

Ο Τσεν και οι συνεργοί του φέρονται να ίδρυσαν επιχειρήσεις στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και να επένδυσαν σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου του περιλαμβάνουν ένα κτίριο γραφείων αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στο κεντρικό Λονδίνο, μια έπαυλη αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών στο Βόρειο Λονδίνο και δεκαεπτά διαμερίσματα στην πόλη, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη.

Η επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με τις αμερικανικές αρχές, σημαίνει ότι πλέον έχει αποκλειστεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Όμιλος Prince έχει επίσης υποστεί κυρώσεις στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Τσεν και ο Όμιλος Prince έχτισαν καζίνο και συγκροτήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα απάτης και ξέπλυναν τα έσοδα.

Τέσσερις επιχειρήσεις που συνδέονται με τις φερόμενες απάτες – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World και Byex Exchange – έχουν επίσης υποστεί κυρώσεις, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο κέντρα απάτης που φέρεται να λειτουργούν από την Jin Bei Group και την Golden Fortune Resorts κατονομάστηκαν νωρίτερα φέτος σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και βασανιστηρίων σε κέντρα απάτης στην Καμπότζη.

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε κέντρα απάτης είναι συχνά αλλοδαποί που δελεάζονται από την υπόσχεση μιας νόμιμης εργασίας και στη συνέχεια αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν απάτες υπό την απειλή βασανιστηρίων, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτοί οι απατεώνες λειτουργούν σε «βιομηχανική κλίμακα», συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιώντας κόλπα όπως ψεύτικες ρομαντικές σχέσεις για να παρασύρουν τα θύματα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Απάτης, Λόρδος Χάνσον, δήλωσε στο BBC: «Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους κλέβοντας οικονομίες ζωής, καταστρέφοντας την εμπιστοσύνη και καταστρέφοντας ζωές. Δεν θα το ανεχθούμε αυτό.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο