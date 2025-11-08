Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Το χρήμα αλλάζει μορφή. Ή, για την ακρίβεια, επανεφευρίσκεται για να προσαρμοστεί στην εποχή των ψηφιακών πληρωμών, οι οποίες απειλούν να εξοστρακίσουν τα παραδοσιακά χαρτονομίσματα.

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν.

Η Ελλάδα στη νέα εποχή των crypto

Τα κρυπτονομίσματα από το bitcoin που είναι το πιο γνωστό έως το Ethereum και το Solana αλλά και διάφορα stablecoins εξαπλώνονται με ταχύτητα από την Ασία έως την Ευρώπη.

Από κοντά ακολουθεί και η Ελλάδα, η οποία φαίνεται πως κάνει την έκπληξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες της ευρωζώνης στη χρήση crypto, με το 14% των Ελλήνων να δηλώνει ότι κατέχει κάποιο είδος ψηφιακού νομίσματος – ποσοστό που ξεπερνά τον μέσο όρο της ευρωζώνης και κατατάσσει τη χώρα δεύτερη μετά τη Σλοβενία (15%).

Συνολικά, 13 χώρες της ζώνης του ευρώ εμφανίζουν συμμετοχή άνω του 10%, ένδειξη ότι η αγορά των crypto παύει πλέον να είναι περιθωριακή. Κάτι που επεσήμανε και ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας στο πλαίσιο του πρόσφατου Crypto-Research Conference στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βγαίνουν τα crypto από το περιθώριο

«Όλοι βλέπουμε τα εντυπωσιακά μεγέθη που συνδέονται με τη βιομηχανία των κρυπτοστοιχείων: Μόνο ο τομέας των stablecoins ανέρχεται σήμερα σε μια αγορά 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας πως πέρυσι εκτιμάται ότι διακινήθηκαν μέσω stablecoins 27 τρισεκατομμύρια δολάρια – περισσότερα από ό,τι μέσω της VISA και της Mastercard μαζί».

Επομένως, συμπλήρωσε «βλέπουμε ότι σήμερα τα κρυπτοστοιχεία απέχουν πολύ από το να θεωρούνται περιθωριακός τομέας: έχουν πλέον καταστεί ουσιαστικό τμήμα του χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, η οποία μιλώντας στο 6ο ΟΤ FORUM περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις ανατροπές που φέρνουν τα κρυπτοστοιχεία:

«Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν συνολικά τα δεδομένα στις αγορές», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι συναλλαγές μεταφέρονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακά περιβάλλοντα. «Τα πάντα γίνονται μέσα από το κινητό και καλούμαστε, ως επόπτες, να το αντιμετωπίσουμε».

Οι πρώτες άδειες για εταιρείες crypto στην Ελλάδα

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπέβαλαν αίτηση αδειοδότησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άλλες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι αναμένονται και άλλες αιτήσεις καθώς αρκετές πλατφόρμες και fintech εταιρείες που δεν κατάφεραν να αδειοδοτηθούν αλλού αναζητούν τώρα «εναλλακτική έδρα» στην Ελλάδα.

Το ψηφιακό ευρώ και ο επόμενος σταθμός

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη κινείται προς το ψηφιακό ευρώ, ένα εντελώς διαφορετικό εγχείρημα αλλά ενταγμένο στην εποχή των ψηφιακών πληρωμών που έχουν εισέλθει οι οικονομίες με γεωμετρική πρόοδο.

Η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο 6ο ΟΤ FORUM σημείωσε πως πλέον η διαδικασία υιοθέτησης του ψηφιακού ευρώ έχει εισέλθει στην επόμενη —τεχνική— φάση, αφού ολοκληρώθηκε η προπαρασκευαστική φάση και τόνισε πως ο προγραμματισμός είναι να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2029, καθώς πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση της νομοθετικής επεξεργασίας.

Η κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε πως το ψηφιακό ευρώ θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας — όχι ιδιωτική πρωτοβουλία όπως τα crypto. «Θα πρόκειται για νόμισμα προσβάσιμο και εκτός διαδικτύου, με εγγυήσεις ασφάλειας και απορρήτου», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «θα είναι μια διαφορετική εμπειρία πληρωμών».

Λαγκάρντ: Online και offline πληρωμές σε όλη την Ευρωζώνη

Την πολιτική διάσταση του ψηφιακού ευρώ συνόψισε πρόσφατα με μήνυμα μέσω του LinkedIn και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ: «Το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώνει τα τραπεζογραμμάτια και θα επεκτείνει τα οφέλη των μετρητών στην ψηφιακή σφαίρα. Είναι σημαντικό, γιατί τα μετρητά ευρώ μας ενώνουν — είναι τα χρήματά μας». «Οι Ευρωπαίοι», όπως τόνισε, «θα έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ για οποιαδήποτε ψηφιακή πληρωμή, online ή offline, σε ολόκληρη την ευρωζώνη».

Κλειδί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη

Παρά τις διαφορές που έχουν, η μεγάλη πρόκληση για crypto και ψηφιακό ευρώ είναι κοινή: κανόνες διαφάνειας, θεσμικό πλαίσιο και επαρκής εποπτεία. Με στόχο την εμπέδωση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας και των καταναλωτών.

Η κ. Λαζαράκου από το βήμα του 6ου ΟΤ FORUM υπογράμμισε ότι μέχρι πρόσφατα «το πλαίσιο ήταν αρρύθμιστο», ωστόσο πλέον «η Ευρώπη προχωρά στη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις συναλλαγές και τη λειτουργία των παρόχων». Όπως τόνισε, το ζητούμενο πλέον είναι «πώς θα διασφαλιστεί η συνέπεια των κανόνων και σε άλλες αγορές, καθώς η δραστηριότητα είναι παγκόσμια».

Στη μάχη για καλύτερη και πιο αποτελεσματική εποπτεία μπαίνει και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως είπε η κ. Λαζαράκου η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, σε συνεργασία με την ESMA αλλά και την επιστημονική ομάδα «Αρχιμήδης» θα δημιουργήσει εφαρμογή με την βοήθεια της ΑΙ για την καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα εφαρμογής όπου «θα σκανάρουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση η οποία είναι παραπλανητική, θα την βρίσκουμε και θα την κατεβάζουμε». «Η πιο μεγάλη πρόκληση είναι το πώς ακριβώς θα ελεγχθεί το πλαίσιο αυτό στην Ευρώπη», καθώς υπάρχουν παγκόσμιες εταιρείες που συμμετέχουν.

Πηγή: ot.gr