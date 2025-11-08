newspaper
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:04

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Spotlight

Το χρήμα αλλάζει μορφή. Ή, για την ακρίβεια, επανεφευρίσκεται για να προσαρμοστεί στην εποχή των ψηφιακών πληρωμών, οι οποίες απειλούν να εξοστρακίσουν τα παραδοσιακά χαρτονομίσματα.

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν.

Η Ελλάδα στη νέα εποχή των crypto

Τα κρυπτονομίσματα από το bitcoin που είναι το πιο γνωστό έως το Ethereum και το Solana αλλά και διάφορα stablecoins εξαπλώνονται με ταχύτητα από την Ασία έως την Ευρώπη.

Από κοντά ακολουθεί και η Ελλάδα, η οποία φαίνεται πως κάνει την έκπληξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες της ευρωζώνης στη χρήση crypto, με το 14% των Ελλήνων να δηλώνει ότι κατέχει κάποιο είδος ψηφιακού νομίσματος – ποσοστό που ξεπερνά τον μέσο όρο της ευρωζώνης και κατατάσσει τη χώρα δεύτερη μετά τη Σλοβενία (15%).

Συνολικά, 13 χώρες της ζώνης του ευρώ εμφανίζουν συμμετοχή άνω του 10%, ένδειξη ότι η αγορά των crypto παύει πλέον να είναι περιθωριακή. Κάτι που επεσήμανε και ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας στο πλαίσιο του πρόσφατου Crypto-Research Conference στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βγαίνουν τα crypto από το περιθώριο

«Όλοι βλέπουμε τα εντυπωσιακά μεγέθη που συνδέονται με τη βιομηχανία των κρυπτοστοιχείων: Μόνο ο τομέας των stablecoins ανέρχεται σήμερα σε μια αγορά 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας πως πέρυσι εκτιμάται ότι διακινήθηκαν μέσω stablecoins 27 τρισεκατομμύρια δολάρια – περισσότερα από ό,τι μέσω της VISA και της Mastercard μαζί».

Επομένως, συμπλήρωσε «βλέπουμε ότι σήμερα τα κρυπτοστοιχεία απέχουν πολύ από το να θεωρούνται περιθωριακός τομέας: έχουν πλέον καταστεί ουσιαστικό τμήμα του χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, η οποία μιλώντας στο 6ο ΟΤ FORUM περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις ανατροπές που φέρνουν τα κρυπτοστοιχεία:

«Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν συνολικά τα δεδομένα στις αγορές», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι συναλλαγές μεταφέρονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακά περιβάλλοντα. «Τα πάντα γίνονται μέσα από το κινητό και καλούμαστε, ως επόπτες, να το αντιμετωπίσουμε».

Οι πρώτες άδειες για εταιρείες crypto στην Ελλάδα

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπέβαλαν αίτηση αδειοδότησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άλλες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι αναμένονται και άλλες αιτήσεις καθώς αρκετές πλατφόρμες και fintech εταιρείες που δεν κατάφεραν να αδειοδοτηθούν αλλού αναζητούν τώρα «εναλλακτική έδρα» στην Ελλάδα.

Το ψηφιακό ευρώ και ο επόμενος σταθμός

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη κινείται προς το ψηφιακό ευρώ, ένα εντελώς διαφορετικό εγχείρημα αλλά ενταγμένο στην εποχή των ψηφιακών πληρωμών που έχουν εισέλθει οι οικονομίες με γεωμετρική πρόοδο.

Η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο 6ο ΟΤ FORUM σημείωσε πως πλέον η διαδικασία υιοθέτησης του ψηφιακού ευρώ έχει εισέλθει στην επόμενη —τεχνική— φάση, αφού ολοκληρώθηκε η προπαρασκευαστική φάση και τόνισε πως ο προγραμματισμός είναι να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2029, καθώς πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση της νομοθετικής επεξεργασίας.

Η κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε πως το ψηφιακό ευρώ θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας — όχι ιδιωτική πρωτοβουλία όπως τα crypto. «Θα πρόκειται για νόμισμα προσβάσιμο και εκτός διαδικτύου, με εγγυήσεις ασφάλειας και απορρήτου», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «θα είναι μια διαφορετική εμπειρία πληρωμών».

Λαγκάρντ: Online και offline πληρωμές σε όλη την Ευρωζώνη

Την πολιτική διάσταση του ψηφιακού ευρώ συνόψισε πρόσφατα με μήνυμα μέσω του LinkedIn και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ: «Το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώνει τα τραπεζογραμμάτια και θα επεκτείνει τα οφέλη των μετρητών στην ψηφιακή σφαίρα. Είναι σημαντικό, γιατί τα μετρητά ευρώ μας ενώνουν — είναι τα χρήματά μας». «Οι Ευρωπαίοι», όπως τόνισε, «θα έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ για οποιαδήποτε ψηφιακή πληρωμή, online ή offline, σε ολόκληρη την ευρωζώνη».

Κλειδί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη

Παρά τις διαφορές που έχουν, η μεγάλη πρόκληση για crypto και ψηφιακό ευρώ είναι κοινή: κανόνες διαφάνειας, θεσμικό πλαίσιο και επαρκής εποπτεία. Με στόχο την εμπέδωση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας και των καταναλωτών.

Η κ. Λαζαράκου από το βήμα του 6ου ΟΤ FORUM υπογράμμισε ότι μέχρι πρόσφατα «το πλαίσιο ήταν αρρύθμιστο», ωστόσο πλέον «η Ευρώπη προχωρά στη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις συναλλαγές και τη λειτουργία των παρόχων». Όπως τόνισε, το ζητούμενο πλέον είναι «πώς θα διασφαλιστεί η συνέπεια των κανόνων και σε άλλες αγορές, καθώς η δραστηριότητα είναι παγκόσμια».

Στη μάχη για καλύτερη και πιο αποτελεσματική εποπτεία μπαίνει και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως είπε η κ. Λαζαράκου η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, σε συνεργασία με την ESMA αλλά και την επιστημονική ομάδα «Αρχιμήδης» θα δημιουργήσει εφαρμογή με την βοήθεια της ΑΙ για την καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα εφαρμογής όπου «θα σκανάρουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση η οποία είναι παραπλανητική, θα την βρίσκουμε και θα την κατεβάζουμε». «Η πιο μεγάλη πρόκληση είναι το πώς ακριβώς θα ελεγχθεί το πλαίσιο αυτό στην Ευρώπη», καθώς υπάρχουν παγκόσμιες εταιρείες που συμμετέχουν.

Πηγή: ot.gr

Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία
Νέα ανακοίνωση 07.11.25

Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία

«Τα πλάνα μετασχηματισμού των εθνικών ταχυδρομικών οργανισμών είναι πολυετή και πολλαπλών αξόνων», επισημαίνει το Υπερταμείο, φέρνοντας παραδείγματα από μια σειρά χωρών για τα ταχυδρομεία

Σύνταξη
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
