Για τις προκλήσεις της τεχνολογίας στην ελληνική αγορά και την ελληνική οικονομία συνομίλησαν η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο OT FORUM στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Γιώργο Μανέττα. Ακόμη, αναφορά έγινε και στο ψηφιακό ευρώ, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί στην πραγματική ευρωπαϊκή οικονομία από το 2029.

Από την πλευρά τους, η κα Λαζαράκου τόνισε ότι «οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν συνολικά τα δεδομένα στις αγορές», οι οποίες διαφοροποιούνται δραματικά. Όπως είπε η ίδια, «τα πάντα γίνονται μέσα από το κινητό και καλούμαστε ως επόπτες να το αντιμετωπίσουμε».

Αναφερόμενη στο θέμα των κρυπτοστοιχείων σημείωσε ότι το «πλαίσιο ήταν αρρύθμιστο μέχρι τώρα» και πλέον έρχεται η Ευρώπη να προχωρήσει σε ρυθμίσεις συναλλαγών. «Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και σε άλλες χώρες, καθώς υπάρχει παγκοσμιότητα με τις συναλλαγές», συμπλήρωσε.

Από εκεί και πέρα, η ίδια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ΑΙ μπορεί να βοηθήσει τις εποπτικές αρχές, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπληρώνοντας πως «έχουμε κάνει ενέργειες για να την ενσωματώσουμε».

Κατά την κα Λαζαράκου, «στο κομμάτι της τεχνολογίας η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά και στο ΑΙ έχει κάνει πολλά βήματα προόδου για θέματα εφαρμογής», ενώ πρόσθεσε ότι «σε άλλα θέματα η Ευρώπη προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις άλλες μεγάλες αγορές» και πρόσθεσε νε νόημα: «Η πιο μεγάλη πρόκληση είναι το πώς ακριβώς θα ελεγχθεί το πλαίσιο αυτό στην Ευρώπη», καθώς υπάρχουν παγκόσμιες εταιρείες που συμμετέχουν.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, σε συνεργασία με την ESMA αλλά και την επιστημονική ομάδα «Αρχιμήδης» θα δημιουργήσει εφαρμογής για την καλύτερη εποπτεία της αγοράς. Μάλιστα, ανέφερε ένα παράδειγμα εφαρμογής όπου «θα σκανάρουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση η οποία είναι παραπλανητική, θα την βρίσκουμε και θα την κατεβάζουμε».

Παπακωνσταντίνου: Το 2029 θα έρθει το ψηφιακό ευρώ

Από την πλευρά της, η κα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στο ψηφιακό ευρώ. Όπως είπε: «Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ ότι τελείωσε το στάδιο προετοιμασίας για ψηφιακό ευρώ, το οποίο είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2023». Όπως εξήγησε, η επόμενη φάση είναι η πραγματοποίηση εργασιών σε τεχνικό επίπεδο και ο προγραμματισμός αναφέρει ότι θα βγει στην αγορά το 2029, καθώς πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση της νομοθετικής επεξεργασίας.

Παράλληλα, η υποδιοικήτρια της ΤτΕ σημείωσε ότι «αναγνωρίζονται οφέλη από την ΕΚΤ, αλλά χρειάζεται νομική βάση», υποστηρίζοντας ότι «θα είναι μια διαφορετική εμπειρία πληρωμών».

Μάλιστα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι «το ψηφιακό ευρώ είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας, ενώ τα κρυπτονομίσματα αποτελούν ιδιωτική πρωτοβουλία». Όπως εξήγησε, «μιλάμε για χρήμα που θα έχει ψηφιακή μορφή για συναλλαγές λιανικής, προσβάσιμο ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το διαδίκτυο» και κατέληξε: «Αντί για χαρτονομίσματα το ευρώ θα είναι σε ψηφιακή μορφή, με εχέγγυα ασφαλείας».

Παράλληλα, η ίδια αναφέρθηκε κα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπληρώνοντας ότι θα βοηθήσει στην «ανάλυση δεδομένων που βοηθούν τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών», προσθέτοντας ότι «είναι τομείς που χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσοχή».

Επιπρόσθετα, ο η υποδιοικήτρια σημείωσε ότι «Η κάθε Αρχή διαχειρίζεται δεδομένα πολύπλοκα, σύνθετα και κυρίως απόρρητα», τονίζοντας ότι «δε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα υφιστάμενα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ούτε το cloud ούτε ανοιχτά μοντέλα δεδομένων».

Και από την πλευρά της είπε ότι «ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός αναπτύσσει -από την αρχή- δικά του εργαλεία συνυφασμένα με την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας», με σκοπό «να εντοπίσει περιοχές κινδύνου που σήμερα δε μπορείς να εντοπίζεις», φιλοδοξώντας ότι κάτι τέτοιο θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα.

