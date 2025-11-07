Στις μεγάλες επενδύσεις στις οποίες προχωρά ο ΑΔΜΗΕ και στα κεφάλαια που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθούν, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο διαχειριστής στο σύγχρονο περιβάλλον, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 60 OT FORUM, που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου.

«Η πολυκρίση που βιώνουμε, οι τεχνολογικές αλλαγές, η κλιματική κρίση και η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, τα αποτελέσματα της οποία είναι ακόμα ορατά, καθιστούν κεντρικό το ερώτημα για το πώς θα είναι οι επιχειρήσει στο μέλλον. Στον ΑΔΜΗΕ έχουμε μετασχηματιστεί από μία παλαιού τύπου εταιρεία του δημοσίου, με τα καλά και κακά της, σε έναν όμιλο 5 εταιρειών με αρκετά μεγάλη διεθνή παρουσία», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει τον τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε, λειτουργούμε και συντηρούμε το σύστημα.

<br />

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο 4ετές πλάνο που παρουσίασε το περασμένο έτος ο ΑΔΜΗΕ και ειδικότερα στην ψηφιακή συντήρηση του συστήματος.

«Έχουμε διοικητικές αλλαγές, αύξηση της παραγωγικότητας με τις 8 υποβρύχιες διασυνδέσεις και εισαγωγή νέων πλατφορμών πληροφοριακών συστημάτων. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει συνεχώς να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή» είπε.

Για τα date centers

Ερωτηθείς για τα data centers και την αύξηση της ζήτησης σε ενέργεια που απαιτούν, τα στοιχεία που παρέθεσε είναι εντυπωσιακά: «Με βάση τα στοιχεία από τις αιτήσεις που έχουμε, αν όλα αυτά υλοποιηθούν, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αύξηση 10% της μέγιστης ισχύος». Έσπευσε πάντως να εξηγήσει ότι ήδη υπάρχει πλεονάζουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επομένως το μεγάλο στοίχημα αφορά στη δικτυακή υποδομή, αν δηλαδή θα μπορέσει το δίκτυο να ανταποκιρθεί στη μεγάλη ζήτηση.

Αποκάλυψε επίσης, ότι μεγάλη ζήτηση παρατηρείται στα αστικά κέντρα, ωστόσο το να δημιουργηθούν νέες μεγάλες γραμμές εκεί είναι πολύ δύσκολο: «Έτσι, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, προχωρούμε σε smart siting, εντοπίζοντας πού υπάρχει χώρος, ώστε να κατευθύνουμε εμείς τους επενδυτές»

Προέβλεψε επίσης ότι όσο προχωράει ο εξηλεκτρισμό τόσο θα αυξάνονται οι ανάγκες και η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός

Αναφερόμενος στις επενδύσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι το σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά σε νέα έργα. Η χώρα είναι νησιωτική, είπε και οι νησιωτικές διασυνδέσεις μέχρι το τέλος της 10ετίας θα φτάσουν σε CAPEX 6 δισ. ευρώ: «Αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή που έχουμε να φέρουμε εις πέρας»

Εν συνεχεία μίλησε για την ψηφιοποίηση της συντήρησης του συστήματος: επενδύσεις σε μέσα παρακολούθησης, αλλά και πληροφοριακά συστήματα. Για τα τελευταία μάλιστα, αποκάλυψε ότι επιδιώκουν συνεργασία με εταιρεία για τη δημιουργία μίας πλατφόρμας που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, την οποία στη συνέχεια θα μπορεί να «εξάγει» στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Χρηματοδότηση

Σε ερώτηση πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις σημαντικές αυτές επενδύσεις που απαιτούνται, πολλές εκ των οποίων είναι εθνική σημασίας, ο κ. Μανουσάκης απάντησε:

«Χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια για τα για τα έργα. Πάνω από 3 δισ. και από το 2017 δεν έχει μπει επιπλέον κεφάλαιο. Είμαστε σε στενή συνεργασία με υπουργείο Ενέργειας για να εξευρεθούν τα επιπλέον κεφάλαια. Η πολιτεία θα μεριμνήσει για να έχει ο ΑΔΜΗΕ την κεφαλαιακή επάρκεια που που απαιτείται για να πετύχει τους στόχους του που είναι και εθνικοί. Είναι ένα τυπικό και τεχνικό θέμα και θα λυθεί»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ευρέως συζητείται τελευταίο, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ τόνισε: «Χρειάζεται ΑΜΚ. Ο τρόπος που θα γίνει δεν είναι δουλειά του managment, είναι δουλειά των μετόχων να λάβουν τις αποφάσεις. Το 51% ανήκει στο δημόσιο. Σύντομα θα ληφθούν οι αποφάσεις καθώς η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη»

Το «μάθημα» από την Ισπανία

Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Μανουσάκης μίλησε για το μεγάλο μπλακ άουτ που συνέβη προ μηνών στην Ιβηρική Χερσόνησο, εξηγώντας ότι η Ελλάδα έχει αρκετά κοινά σημεία με την Ισπανία σε ό,τι αφορά τη μεγάλη διείσδυση στις ΑΠΕ: «Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι να έχουμε ασφαλή ηλεκτρικά δίκτυα, να διατηρήσουμε ασφαλή την ηλεκτροδότηση της χώρας»

Πηγή: ΟΤ