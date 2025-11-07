Στα «καυτό θέμα» των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Γιώργο Μανέττα, όντα ο πρώτος άνθρωπος από το Ταμείου που τοποθετείται επί του θέματος που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ακόμη και ενδοκυβερνητικών. Ο ίδιος σημείωσε με νόημα ότι «το σχέδιο είναι γνωστό, δεν είναι κάτι κρυφό και έρχεται διαχρονικά από τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ», ξεκαθαρίζοντας ότι «το Υπερταμείο είναι μέτοχος και δεν ασκεί το management», ενώ έκανα λόγο για «επιχειρησιακές αποφάσεις των διοικήσεων».

Όπως εξήγησε, το Υπερταμείο «ασκεί στρατηγικό έλεγχο», συμπληρώνοντας ότι το σχέδιο ήταν στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας που αφορά το μέλλον των ΕΛΤΑ. Παράλληλα, ο κ. Σταμπουλίδης διευκρίνισε ότι «στόχος είναι τα ΕΛΤΑ να αυξήσουν τον τζίρο τους που είναι πάνω από 230 εκατ. ευρώ» αλλά και «να πάψουν να είναι ελλειμματικά».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη του εκσυγχρονισμού της εταιρείας, αναφέροντας ότι «έχουν αλλάξει οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε στην αλληλογραφία, ενώ έφερε το παράδειγμα τη Amazon σε ό,τι αφορά τις αλλαγές. «Πρέπει να έχουμε τις ΔΕΚΟ στην πρώτη γραμμή των μετασχηματισμών και να μην οχυρωθούμε πίσω από στεγανά» είπε ο κ. Σταμπουλίδης, καθότι σε αντίθετη περίπτωση «θα παραμείνουν ελλειμματικές».

«Θέλουμε να αλλάξουμε τον ρου της ιστορίας»

Για αυτό και όπως σημείωσε αρκετές ΔΕΚΟ «πέρασαν σε κέρδος από έλλειμμα, λόγω του νέου governance, ενώ επισήμανε πως η συνολική συζήτηση γύρω από τα ΕΛΤΑ «αδικεί τη μεταρρύθμιση», ενώ αναφορικά με το τι θα γίνει στο μέλλον και αν θα εφαρμοστεί το προηγούμενο σχέδιο, ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε αρκετές φορές πως αυτό αποτελεί «επιχειρησιακή απόφαση της διοίκησης». Πάντως, όπως συμπλήρωσε ο ίδιος το Υπερταμείο είχε υπόψη του το σχέδιο και έχει εγκρίνει το στρατηγικό πλάνο, όπως και σε άλλες επιχειρήσεις». «Θέλουμε να αλλάξουμε τον ρου της ιστορίας, γιατί αν δεν αλλάξει θα μείνουμε πίσω», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη της αύξησης του τζίρου των ΕΛΤΑ προς τα 260 εκατ. στο τέλος της χρονιάς, όπως και τη μείωση των ελλειμμάτων.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «το 92% των συντάξεων, ήτοι 230.000 συντάξεις παραδίδονται με τα ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», απαντώντας ουσιαστικά στην κριτική που είχε ασκηθεί, αν και τόνισε ότι «θα έπρεπε να έχει υπάρξει επικοινωνία με τους πολίτες». Ακόμη, ο κ. Σταμουλίδης ανέφερε ότι ενδέχεται να χρειαστεί και να υπάρξουν συνέργειες των ΕΛΤΑ σε τοπικό επίπεδο, συμπληρώνοντας με νόημα ότι δεν υπάρχει άλλη εταιρεία στην Ελλάδα που να έχει 843 σημεία εξυπηρέτησης και 1.664 ανθρώπους στο delivery».

Επιπρόσθετα είπε: « Όλοι λένε ότι θέλουμε βιώσιμη επιχείρηση» για να συμπληρώσει ότι αυτό δε μπορεί να γίνει «με μαγικό ραβδί ή με ψεύτικα λόγια», ενώ πρόσθεσε ότι «Αυτό κάνει η διοίκηση ώστε τα ΕΛΤΑ να φέρουν σχέδιο που θα δημιουργήσει ασφάλεια στους χρήστες».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή στα ΕΛΤΑ.

Αναμοχλεύουμε πάνω από 30 δισ. ευρώ

Αναφορικά με την πορεία του Υπερταμείου, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε με νόημα πως «η αξία των assets που κατέχουμε ξεπερνά τα 14 δισ. ευρώ», κάνοντας λόγο για «σημαντικό οικονομικό μέγεθος που αφορά την εθνική οικονομία». «Μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε τεχνολογία με αξιοπιστία, για να πηγαίνουν καλύτερα οι επιχειρήσεις και τα δικά μας τα asset». Ακόμη, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «τα έργα που ωριμάζουμε αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ και πάνε στην ελληνική οικονομία», καταλήγοντας στο ότι το Υπερταμείο αναμοχλεύει πάνω από 30 δισ. ευρώ προς όφελος του πολίτη

Πηγή: ΟΤ