Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
OT FORUM – Χατζημηνάς, Θεοχάρης: Η αμυντική βιομηχανία καταλύτης ανάπτυξης της Ελλάδας
OT FORUM 07 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

OT FORUM – Χατζημηνάς, Θεοχάρης: Η αμυντική βιομηχανία καταλύτης ανάπτυξης της Ελλάδας

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς και ο Χάρης Θεοχάρης μίλησαν στο ΟΤ Forum για την αμυντική βιομηχανία υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της AI

Spotlight

Για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, τα προγράμματα ReArm και SAFE, την ελληνική αμυντική βιομηχανία και το νέο τοπίο που φέρνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την Άμυνα μίλησαν στο ΟΤ Forum, με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλεξάνδρα Φωτάκη, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), ιδρυτής και CEO του THEON Group και ιδρυτής του EFA Group και ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εσωτερικών.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς τόνισε την κρίσιμη σημασία των εξαγωγών και της αμυντικής βιομηχανίας ως καταλύτες ανάπτυξης για την Ελλάδα. Σημείωσε ότι ως εξαγωγική επιχείρηση, ο Όμιλος THEON έχει λάβει σημαντική υποστήριξη από το υπουργείο Εξωτερικών, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις «βαθιές τομές» στον τομέα της Άμυνας και την άριστη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δημιουργεί ένα αισιόδοξο κλίμα. «Βλέπω φως», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόκληση της Ευρωπαϊκής Άμυνας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έθεσε ο κ. Χατζημηνάς είναι ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Για να καταστεί η βιομηχανία ενοποιημένη – και συνεπώς πιο φθηνή λόγω της οικονομίας κλίμακας και του όγκου των παραγγελιών – χρειάζονται συντονισμένες δράσεις, είπε.

Σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα SAFE και ReARM είπε ότι βοηθούν τις χώρες της Ευρώπης να επισπεύσουν την υλοποίηση σημαντικών αμυντικών προγραμμάτων αλλά και να προχωρήσουν σε κοινές προμήθειες, γεγονός που πιέζει προς την ενοποίηση. Αυτή την ανάγκη για ενοποίηση και συνεργασία έχει αρχίσει να την κατανοεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, τόνισε τη ραγδαία αναβάθμιση του ρόλου της αμυντικής βιομηχανίας λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών αλλαγών. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, εάν ο ρόλος της αμυντικής βιομηχανίας είχε κάποτε έναν βαθμό «α», τώρα βρίσκεται στο «10α».

Η αμυντική ισχύς πλέον μετριέται και με την ισχύ της αμυντικής βιομηχανίας μιας χώρας, είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι η  αμυντική βιομηχανία δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, επιτρέπει το χτίσιμο ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με άλλες χώρες. Πλέον, η αμυντική βιομηχανία πρέπει να αποτελέσει πόλο εξωστρέφειας αλλά και να προσελκύσει επενδύσεις, ακόμη κι αν στο παρελθόν, λόγω της οικονομικής κρίσης, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, είπε ο Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, η έχει θεσμοθετήσει τις απαραίτητες ρήτρες ώστε να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Άμυνα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας), το οποίο ασχολείται με τον κρίσιμο τομέα της αμυντικής καινοτομίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει σημαντικό χάσμα στην αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών επισήμανε ο Χάρης Θεοχάρης: η Ευρώπη ξοδεύει το 39% του αντίστοιχου αμερικανικού προϋπολογισμού, αλλά έχει τη δυναμικότητα μόλις του 19% των αμερικανικών δυνάμεων. Η Ευρώπη καταβάλλει προσπάθειες να κλείσει αυτό το χάσμα με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, συμπλήρωσε.

Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα

Παρά την αισιοδοξία, υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Στην Ελλάδα, υφίσταται νόμος που ουσιαστικά δεν επιτρέπει τις εγχώριες αμυντικές προμήθειες, αναγκάζοντας έτσι τις εταιρείες του κλάδου να απευθύνονται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την υλοποίηση των έργων τους, είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, τόνισε ότι η αμυντική βιομηχανία δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναπτύξει βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας μέσω εξειδικευμένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα για έναν επιχειρηματία. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ακόμα και εταιρείες, όπως η THEON, που επενδύουν 4-5 εκατομμύρια στην AI δυσκολεύονται «να πιάσουν το νήμα».

Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό (ιδίως από το Πολυτεχνείο) που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας.

Παρά τον ενθουσιασμό για την τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχειρηματικά περίοδο για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, είπε ο Χάρης Θεοχάρης. «Επενδύεις σήμερα και σε 15 ημέρες η τεχνολογία που έχεις αναπτύξει είναι παρωχημένη», είπε χαρακτηριστικά.

Λόγω του ασταθούς και ραγδαίου ρυθμού εξέλιξης της AI, δεν μπορούν να γίνουν μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί γύρω από αυτήν, μέχρι να σταθεροποιηθεί το τεχνολογικό τοπίο, κατέληξε.

Επενδύσεις και διεθνής θέση της Ελλάδας

Ο κ. Χατζημηνάς τόνισε την ουδέτερη θέση της Ελλάδος σε σχέση με τον περίγυρό της γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί καλές σχέσεις με όλους, παρά τις διεθνείς αντιπαλότητες. Μία ελληνική εταιρεία μπορεί να προσφέρει περισσότερο καλό επενδύοντας εκτός Ελλάδος, καθώς οι επενδύσεις των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό βοηθούν παράλληλα και το έργο της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, είπε.

Αναφερόμενος στον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος και στην ανάγκη ανοικοδόμησης περιοχών όπως η Γάζα ή η Ουκρανία, ο Χάρης Θεοχάρης είπε ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των διπλωματικών της σχέσεων, αναδεικνύεται σε κεντρικό παίκτη σε περιφερειακό επίπεδο.

Η χώρα βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής ενδιαφέροντος και διαδραματίζει ρόλο γέφυρας με τις γύρω περιοχές, είπε. Η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες, γεγονός που ανοίγει πόρτες και παρέχει το πλεονέκτημα της «έξωθεν καλής μαρτυρίας», συμπλήρωσε.

Υπάρχει διάθεση για χρηματοδότηση στην ανοικοδόμηση Ουκρανίας και Γάζας. Η Ελλάδα διαθέτει ώριμες και ισχυρές επιχειρήσεις (οι οποίες «ασφυκτιούν» και αναζητούν διέξοδο) που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Τέλος, ο Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι μέρος της ελληνικής ισχύος είναι οι επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Πηγή: OT

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
