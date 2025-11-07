newspaper
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2
OT FORUM 07 Νοεμβρίου 2025 | 14:45

OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

Μιλώντας στο ΟΤ FORUM η κ. Σάρδη αναφέρεται στη διπλή σημασία της συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα

Σύνταξη
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Στις εξελίξεις που σηματοδοτεί η επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη της έρευνας υδρογονανθράκων, μετά την είσοδο της ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean – HelleniQ Energy του Block 2 στο Ιόνιο, αναφέρθηκε η Κατερίνα Σάρδη, CEO και Country Manager της Energean στην Ελλάδα, μιλώντας στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για τη χθεσινή συμφωνία» ανέφερε η κ. Σάρδη, εξηγώντας ότι η ερευνητική παραχώρηση είναι δυτικά της Κέρκυρας, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία και μάλιστα στο άκρο της αγγίζει την ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι σημαντικό ότι το μπλοκ 2 έχει ερευνηθεί εκτενώς» τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι έχουν γίνει αναλυτικές σεισμικές έρευνες, με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, έχει προσδιοριστεί ο τόπος της γεώτρησης, η διαδικασία έχει προχωρήσει πολύ και έχει ληφθεί η απόφαση για ερευνητική γεώτρηση.

Σημειώνεται ότι εδώ και είκοσι χρόνια, οι μόνες υπεράκτιες γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι στον Πρίνο, από την Energean.

Διπλή συμφωνία

Η κ. Σάρδη επισημαίνει ότι η συμφωνία που υπεγράφη έχει διπλή σημασία: αφενός η ExxonMobil, η πιο παλιά και η πιο μεγάλη εταιρεία υδρογονανθράκων στηρίζει αυτή τη σημαντική προσπάθεια, και αφετέρου η ExxonMobil  μελέτησε τις δικές μας μελέτες και σε αυτές διαπίστωσε ότι σε αυτό το οικόπεδο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τονίζει ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται προς το τέλος του 2026, το αργότερο έως τις αρχές του 2027, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία. Ερωτηθείσα αν υπάρχουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ως προς αυτόν, απάντησε: «Όπως είδατε χθες η κυβέρνηση στηρίζει αυτή τη συμφωνία. Έχει κουβεντιάσει την ανάγκη να επικεντρωθούμε και να δούμε τι υπάρχει από υδρογονάνθρακαες στην Ελλάδα»

Εκτίμησε επίσης, ότι σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει οι πιθανοί πόροι είναι περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα.

Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρχίσει η παραγωγή, είπε ότι «ρεαλιστικά μιλώντας δεν πιστεύω ότι θα είναι νωρίτερα από τα μέσα της περιόδου 2030-2035».

Η συμφωνία με την Ιταλία

Εν συνεχεία η κ. Σάρδη αναφέρθηκε στην αίτηση την οποία έχει καταθέσει στις ιταλικές αρχές για παραχώρηση στην πλευρά της Ιταλίας, θεωρώντας ότι «είμαστε σε καλό δρόμο»: «Πολύ σημαντικό σε αυτό είναι ότι αυτό το οικόπεδο είναι στην Ιταλία, μεταξύ δύο χωρών της ΕΕ. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν έχουμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά που θα προέκυπταν μεταξύ της Ελλάδας και μίας τρίτης χώρας εκτός ΕΕ»

Για τη δραστηριοποίηση στο Ισραήλ, είπε ότι Εnergean παράγει αέριο που καλύπτει το 50% της ζήτησης του Ισραήλ και παράλληλα αναπτύσσει ένα νέο κοίτασμα, το Κατλάν. Αποκάλυψε μάλιστα, ότι οι συνεργασίες και οι συνέργειες που υπάρχουν στο Ισραήλ θα υποστηρίξουν και την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2.

Τόνισε ότι η εταιρεία έχει καταθέσει ήδη την πρόταση για τον αγωγό που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Κύπρο: «Έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση.  Ο αγωγός μπορεί εύκολα και γρήγορα να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Κύπρο. Το αέριο υπάρχει, το ξέρουμε, το παράγουμε ήδη. Αρκεί να μεταφερθεί». Αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει στο γραφείο της μία μελέτη για την μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο, που χρονολογείται ήδη από το 1996.

Η πράσινη οικονομία

Ερωτηθείσα αν η πράσινη μετάβαση, αλλάζει τον σχεδιασμό της Energean ήταν κατηγορηματική: «Δεν αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό και τη στρατηγική μας. Η πράσινη μετάβαση δεν περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Η Κομισιόν συνειδητοποιεί ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να τρέξουν με τους ρυθμούς που κάποιοι οραματίστηκαν»

«Δεν μιλάμε για ηλεκτρισμό αλλά για ενέργεια. Μόνο το 30% αυτού που λέμε ενέργεια, αφορά στον ηλεκτρισμό», εξηγεί και κάνει λόγο για ένα σημαντικό τρίπτυχο:

«Πράσινη μετάβαση, ασφάλεια της τροφοδοσίας και ενέργεια που θα είναι προσιτή τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές  όσο και για τη βιομηχανία. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτό το τρίπτυχο».

Για το έργο στον Πρίνο

Όσον αφορά το έργο αποθήκευσης στον Πρίνο τονίζει ότι αυτό αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες της βιομηχανίας για απανθρακοποίηση, εξηγώντας ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται για νέα τεχνολογία: στο κοίτασμα που Πρίνου που γινόταν εισπίεση νερού, τώρα θα γίνεται εισπίεση υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα. Αποκάλυψε επίσης η εταιρεία «τρέχει» ήδη 17 διαγωνισμούς και αναμένει αδειοδοτήσεις και έχει ήδη υπογράψει 15 μη δεσμευτικά μνημόνια για 6 εκατ. τόνους CO2

Πηγή: OT

OT FORUM
OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

Stream newspaper
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 07.11.25

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
