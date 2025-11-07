newspaper
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

Για το permacrisis, την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς πρέπει να λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις μίλησε στο ΟΤ FORUM ο CEO της Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος

Σε μια εποχή όπου οι ταυτόχρονες και απρόβλεπτες κρίσεις διαμορφώνουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο όρος «Permacrisis» (μόνιμη κρίση) αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα συζήτησης στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το οποίο μίλησε στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου, ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group.

Όπως είπε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος η «permacrisis» μοιάζει με το κυκλοφοριακό της Αθήνας, μια κατάσταση συνεχούς αστάθειας όπου δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ούτε τη φύση ούτε τη διάρκεια των προκλήσεων, καθιστώντας τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αδύνατο για τις περισσότερες οικονομίες. Πλέον, ο σχεδιασμός περιορίζεται σε τρίμηνα και εξάμηνα, με εξαίρεση ίσως μόνο την Κίνα, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα δεν προκαλείται από τον βομβαρδισμό των αρνητικών πληροφοριών καθαυτό, αλλά από τα δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη. Το permacrisis είναι θέμα ουσίας και όχι απλής πληροφορίας, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Olympia, σε αυτό το τοπίο, η διαχείριση και η στρατηγική αποκτούν νέα διάσταση. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι πλέον ο σχεδιασμός, αλλά η υλοποίηση. Όλα κρίνονται στην πράξη, είπε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Sunlight, η οποία, παρά τη δυσάρεστη είδηση των δασμών που επηρέασαν τα τρία της εργοστάσια στην Αμερική, κατάφερε μετά από 9-10 μήνες να εξέλθει από την περιπέτεια «θετικά ουδέτερη», υπογραμμίζοντας την ικανότητα προσαρμογής.

Για το θέμα της ηγεσίας είπε ότι ένας ηγέτης χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι η εμπιστοσύνη αναδεικνύεται σε θεμελιώδη αξία, είπε, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι απλότητα θεωρείται ισχυρό όπλο για την επίλυση των όλο και πιο πολύπλοκων προβλημάτων.

Αναφερόμενος στη διοίκηση των επιχειρήσεων, είπε ότι ίσως χρειαστεί να ξαναδιαβαστούν οι κλασικοί της διοίκησης των επιχειρήσεων, όπως ο Michael Porter, που τόνιζε τη σημασία της εστίασης και της διαφοροποίησης («Να μην κάνεις ότι κάνουν όλοι»).

Η στρατηγική του Michael Porter στη διοίκηση επιχειρήσεων επικεντρώνεται στο πώς μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της. Σύμφωνα με τον Porter, μια επιχείρηση πρέπει να κάνει μια σαφή επιλογή και να εστιάσει, αποφεύγοντας να βρίσκεται στη «μέση του πουθενά» (stuck in the middle), όπου δεν έχει ούτε το χαμηλότερο κόστος ούτε τη μοναδικότητα.

Η επιχείρηση του μέλλοντος είναι αυτή που ενημερώνεται διαρκώς, είναι ανθεκτική και ευέλικτη. Από την εταιρεία «ελέφαντας», πρέπει να πάμε στην εταιρεία «χταπόδι», είπε χαρακτηριστικά. Η εταιρεία «χταπόδι», σε αντίθεση με την αργή και δυσκίνητη «ελέφαντας», είναι αυτή που εξελίσσεται και προχωρά, προσαρμοζόμενη στις συνθήκες.

Σε ερώτημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Ανδρέας Αθανασόπουλος είπε ότι αποτελεί μία από τις λίγες τεχνολογικές επαναστάσεις που αγκαλιάστηκε άμεσα από τους CEO και, στη συνέχεια, από τους τεχνικούς, καθώς και από τις μάζες στην καθημερινή χρήση. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι η AI δεν είναι η λύση στο permacrisis και δεν πρέπει να θεωρείται «ασπιρίνη». «Η ΑΙ είναι επιστήμη και τα τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα ξεκινούν στην εφαρμογή της σε εταιρικό επίπεδο», ανέφερε.

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Εκπαίδευση είπε ότι είναι ανάγκη η παιδεία και η εκπαίδευση να έρθουν πιο κοντά στις επιχειρήσεις, δημιουργώντας γέφυρες γνώσης και πρακτικής εφαρμογής.

Τέλος, ο Ανδρέας Αθανασόπουλος σημείωσε ότι η Olympia Group εστιάζει στο να είναι πρωταγωνίστρια στους τομείς με τους οποίους ασχολείται, με στόχο να κάνει καλά αυτά στα οποία επενδύει και να έχει δική της ενασχόληση στις επενδύσεις αυτές, παραμένοντας ανοικτή σε επεκτάσεις.

Πηγή: OT

