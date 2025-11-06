«Η προοδευτική αντιπολίτευση πρέπει να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή», και προς αυτή την κατεύθυνση «απαιτούνται ρήξεις και συγκρούσεις», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου κατά τη διάρκεια του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο.

Αρχικά σχολιάζοντας την μεγάλη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για «χαραμάδα ελπίδας σε έναν ζοφερό κόσμο» τονίζοντας ότι «η Αριστερά μπορεί να νικάει» και πως «δεν είναι ανίκητη η τραμπική Δεξιά».

Όπως είπε χαρακτηριστικά για τον Μαμντάνι, «από το πουθενά, πλέον μιλά όλος ο πλανήτης για αυτόν», ενώ όπως είπε έδωσε φωνή και πρόσωπο στους μετανάστες, όλες τις φυλές απο αποτελούν τη μητρόπολη της Ν. Υόρκης, όλα τα επαγγέλματα που θεωρούνται ταπεινά στον καπιταλισμό.

«Αυτοκράτορας» ο Μητσοτάκης

Αναφερόμενος στο θέμα των τελευταίων ημερών, με τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ έκανε λόγο για πλήρη ευτελισμό στη χώρα και ότι η κυβέρνηση γράφει τους δημοκρατικούς θεσμούς στα παλιά της υποδήματα, καθώς όπως είπε, ο πρωθυπουργός ακύρωσε τη συνεδρίαση στη βουλή για τα ΕΛΤΑ δέκα λεπτά πριν ξεκινήσει. Σε αυτό το σημείο επισήμανε την ανάγκη η φωνή της Αριστεράς και γενικότερα της αντιπολίτευσης να δυναμώσει και ότι τώρα έιναι η ώρα να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή, θέτοντας παράλληλα θέμα πολιτικών συγκλίσεων.

Αναφερόμενος στο κόμμα του, είπε ότι η ΝΕΑΡ με την κοινοβουλευτική δύναμη και την πολιτική εμβέλεια που έχει έλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες για θέματα όπως ΟΠΕΚΕΠΕ, Παλαιστινιακό, Τέμπη κ.α. ως έμπρακτη προσπάθεια προώθησης της συνεργασίας των δυνάμεων της Αριστεράς με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη επισημαίνοντας ότι ο κόσμος είναι οργισμένος με την πολιτική εξαπάτηση που βιώνει, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ότι λειτουργεί ως καθεστώς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Μητσοτάκης δε λειτουργεί ως εκλεγμένος πρωθυπουργός αλλά ως αυτοκράτορας» και ότι δεν υπάρχει για τίποτα λογοδοσία, έλεγχος, δικαιοσύνη.

«Οι μεγάλοι μεγαλύτεροι, οι μικροί εξαφανίζονται»

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, ο Αλ. Χαρίτσης επισήμανε ότι οι προκλήσεις στη χώρα μας δημιουργούν μεγάλες ανισότητες στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης, οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι και οι μικροί εξαφανίζονται. Όπως ανέφερε, οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότυερους από 10 εργαζόμενους, που αποτελούν τις 9 στις 10 συνολικά, λαμβάνουν μερίδιο μόλις 1/10 των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τόνισε ότι στο επίκεντρο πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι, αλλά η κυβέρνηση έχει άλλη αντίληψη, και ουσιαστικά μας λέει ότι «θα πατήσω στην εργασία για να φέρω ανάπτυξη». Έτσι έχουν επιβληθεί μέτρα όπως το 13ωρο, η διάλυση του ΣΕΠΕ, οι μισθοί έχουν παραμείνει καθηλωμένοι, και το ενεργειακό κόστος αυξάνεται. «Για ποια ανάπτυξη μιλάμε με αυτούς τους όρους;», διερωτήθηκε.

Έκανε δε λόγο για “καρτελοποίηση της οικονομίας” από μερικούς μεγάλους ομίλους σε τομείς όπως τρόφιμα, λιανεμπόριο, κατασκευές, ενέργεια, χρηματοπιστωτικός κλάδος κ.α.

Ο Αλ. Χαρίτσης επιτέθηκε επίσης στην κυβέρνηση για το θέμα των εξορύξεων χρεώνοντάς της «μια νέα μεγάλη Ιδέα»,τη στιγμή που η χώρα θα έπρεπε να βαδίζει προς την πράσινη μετάβαση τηρώντας τους στόχους για το κλίμα. Τόνισε ότι υπάρχουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι από την ταύτιση των συμφερόντων μιας χώρας με τα συμφέροντα μιας εταιρείας εξόρυξης.

Σε αυτό το σημείο στάθηκε στην ανάγκη σύγκλισης της Αριστεράς και της αντιπολίτευσης όσον αφορα΄στο ποιο οικονομικό μοντέλο προτάσσει με γνώμονα την βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη στη χώρα.

Πηγή: ΟΤ