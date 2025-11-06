newspaper
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 19:00

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Spotlight

Για τον οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ακτοπλοϊας και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιάς (ΟΛΠ) μίλησαν ο πρόεδρος του Συνδέμσου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Διονύσης Θεοδωράτος και ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διεθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΛΠ, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Xρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Ερωτηθείς κατ’ αρχάς για τον ρόλο της ακτοπλοϊας ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε πως παρότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αποτελεί το 2% της Ευρώπης, η ακτοπλοϊκή κίνηση καλύπτει το 18%, έχοντας οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς εξασφαλίζει τη διασύνδεση με της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.

Ωστόσο, ανάφερε πως ακόμη «δεν έχει πάρει την αξία που τής πρέπει» και πώς μετά την ενασχόληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον κλάδο η ακτοπλοϊα «αρχίζει να μπαίνει στην πραγματική της διάσταση», διευκρίνοντας ότι η Ανεξάρτητη Αρχή αναγνωρίζει τον ρόλο που έχει η ακτοπλοϊα στην ελληνική οικονομία και περισσότερο απ’ όλα σε αυτό «που λέγεται τουρισμός, ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά».

Ο κ. Δεμενόπουλος από την πλευρά του, αφού σημείωσε ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη καθώς εξυπηρετεί 19-20 εκατ. επιβάτες, σημείωσε ότι υλοποιείται ένα ολιστικό πρόγραμμα επενδύσεων. Ανάφερε επί παραδείγματι το έργο βυθοκόρησης του λιμένος για να μπορούν τα βάθη να παραμείνουν λειτουργικά, έργο που συνδέεται με την ασφαλή ναυσιπλοϊα και έχει και περιβαλλοντική διάσταση.

Από κει και πέρα όπως είπε γίνονται έργα για τη συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων του επιβατικού λιμένα, ενώ γενικότερα οι παρεμβάσεις είναι συστηματικές και έκτακτες όταν κριθεί απαραίτητο. «Υπάρχει συνεχής επίβλεψη και βελτίωση ώστε το λιμάνι να είναι πιο σύγχρονο και φιλικό», ανέφερε.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Θεοδωράτος, υποστήριξε ότι η Επιτροπή, «δεν ασχολήθηκε με το θέμα τιμολογίων. Αυτό που ερευνά είναι το θεσμικό πλαίσιο και βάζει και τον παράγοντα λιμενικές υποδομές».

Κατά τη γνώμη του «φαίνεται να μην προκύπτει κάτι», αλλά διαπιστώνει αδυναμίες που οφείλονται στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο «χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων».

Για τον ίδιο, αυτό που αναδεικνύει επίσης η Επιτροπή είναι η σημασία των λιμενικών υποδομών για την ανάπτυξη της ακτοπλοϊας, καθώς τα λιμάνια των νησιών αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ενώ παρατηρείται αδυναμία εκτέλεσης έργων σε γρήγορο χρόνο.

Κι αυτό που αναδείχθηκε οι σημασία λιμενικών υποδοκμ,ών για ανάπτυξη της ακτοπλοίας, τα λιμάνια νησιών αντιμετωπίζουν πολλά προβλήξματα ακόμα, η αδυναμία εκτέλεσης έργων σε γρήγορο χρόνο. Σε ότι αφορά στον ΟΛΠ σχολίασε ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος στο σημείο αυτό σχολίασε ότι τα λιμάνια οφείλουν να έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Αναφέρθηκε στην τιμολόγηση των λιμενικών τελών, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες χρεώσεις και το λιμάνι του Πειραιά για πολλά χρόνια, από την οικονομική κρίση και μετά δεν προχώρησε σε καμία μεταβολή.

Αντίθετα, το καλοκαίρι και με παρότρυνση του υπουργείου Ναυτιλίας προχώρησε στη μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών για βοηθήσει τόσο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όσο και το επιβατικό κοινό.

Ερωτηθείς για την πράσινη μετάβαση ο κ. Θεοδωράτος, ανέφερε ότι είναι μια εξέλιξη που απασχολεί το σύνολο της ναυτιλίας σημειώνοντας την αύξηση του κόστους που συνεπάγεται για τα πλοία και τους επιβάτες. Σημείωσε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός του στόλου δεν είναι εύκολη υπόθεση», καθώς πρέπει να βρεθούν χρηματοδοτικά πρωτόκολα για την ανανέωσή του, συμπληρώνοντας ότι ακτοπλοϊα επενδύει με δικά της κεφάλαια.

«Ο ακτοπλοϊκός στόλος γερνάει», είπε προσθέτοντας πως χρειάζονται πάνω από 3 δισ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου και την προσαρμογή των νεότερων πλοίων. Επιπλέον αναφέρθηκε στις πέντε θέσεις ηλεκτροδότησης για τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, σχολιάζοντας πως μένει να φανεί σε τι επίπεδα θα διαμορφωθεί το κόστος ενέργειας και πόσο ανταγωνιστικό θα είναι.

Και σημείωσε, δε, ότι στόχος είναι με λιγότερα πλοία να παράγουμε περισσότερο capacity, κάτι που δεν είναι εύκολο με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά μικρά λιμάνια στην Ελλάδα, εξήγησε ο κ. Θεοδωράτος τονίζοντας ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο της ακτοπλοΐκής διασύνδεσης των νησιών.

Ο κ. Δεμενόπουλος συμπλήρωσε πως πέρα από τις 5 θέσεις για ηλεκροδότηση στην ακτοπλοϊα, έχουν προβλεφθεί άλλες 4 για την κρουαζιέρα και θα ενταχθούν και νέες έως το 2030. Προσέθεσε, δε, ότι η ακτοπλοϊα προσφέρει στον ΟΛΠ τα λιγότερα έσοδα, αλλά «αναγνωρίζουμε το ρόλο της για την κοινωνική συνοχή και την υποστηρίζουμε».

Εν τω μεταξύ ερωτηθείς σχετικά ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε ότι η ακτοπλοϊα έχει προχωρήσει πολύ σε ζητήματα διαφάνειας, περιβάλλοντος και πολιτισμού και είναι συνυφασμένη με την κοινωνική προσφορά, συμπληρώνοντας ότι είναι το μοναδικό μεταφορικό μέσο «όπου επιβάλλοντα πολιτικές».

Τέλος ο κ. Δεμενόπουλος σημείωσε ότι ο ΟΛΠ έχει ενσωματώσει πολιτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διαφάνεια στην καθημερινή του λειτουργία.

«Θεσμικά το 3,5% των ετήσιων εσόδων αποδίδεται στο δημόσιο και επιμερίζεται στους 4 γειτονικούς δήμους. Το ποσό αυτό για το 20024 ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ», είπε. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί όπως για παράδειγμα την παραχώρηση μια εκ των αποθηκών στο υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία μουσείου ενάλιων αρχαιοτήτων.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Αν σε θέλει... 06.11.25

Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα

Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
Europa League 06.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Λιλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 06.11.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
«Συμφωνία μη δίωξης» 06.11.25

Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Φιλί ζωής για την Boeing, η απόφαση δικαστή στο Τέξας, που, κατ’ αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης για δύο δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα», με τον Πορτογάλο σταρ να απαντά για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα, τον πρόεδρο Τραμπ και το αν είναι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας
Βόλεϊ 06.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει
ΚΚΕ 06.11.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

