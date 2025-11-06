Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Για τον οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ακτοπλοϊας και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιάς (ΟΛΠ) μίλησαν ο πρόεδρος του Συνδέμσου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Διονύσης Θεοδωράτος και ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διεθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΛΠ, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Xρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Ερωτηθείς κατ’ αρχάς για τον ρόλο της ακτοπλοϊας ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε πως παρότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αποτελεί το 2% της Ευρώπης, η ακτοπλοϊκή κίνηση καλύπτει το 18%, έχοντας οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς εξασφαλίζει τη διασύνδεση με της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.

Ωστόσο, ανάφερε πως ακόμη «δεν έχει πάρει την αξία που τής πρέπει» και πώς μετά την ενασχόληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον κλάδο η ακτοπλοϊα «αρχίζει να μπαίνει στην πραγματική της διάσταση», διευκρίνοντας ότι η Ανεξάρτητη Αρχή αναγνωρίζει τον ρόλο που έχει η ακτοπλοϊα στην ελληνική οικονομία και περισσότερο απ’ όλα σε αυτό «που λέγεται τουρισμός, ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά».

Ο κ. Δεμενόπουλος από την πλευρά του, αφού σημείωσε ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη καθώς εξυπηρετεί 19-20 εκατ. επιβάτες, σημείωσε ότι υλοποιείται ένα ολιστικό πρόγραμμα επενδύσεων. Ανάφερε επί παραδείγματι το έργο βυθοκόρησης του λιμένος για να μπορούν τα βάθη να παραμείνουν λειτουργικά, έργο που συνδέεται με την ασφαλή ναυσιπλοϊα και έχει και περιβαλλοντική διάσταση.

Από κει και πέρα όπως είπε γίνονται έργα για τη συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων του επιβατικού λιμένα, ενώ γενικότερα οι παρεμβάσεις είναι συστηματικές και έκτακτες όταν κριθεί απαραίτητο. «Υπάρχει συνεχής επίβλεψη και βελτίωση ώστε το λιμάνι να είναι πιο σύγχρονο και φιλικό», ανέφερε.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Θεοδωράτος, υποστήριξε ότι η Επιτροπή, «δεν ασχολήθηκε με το θέμα τιμολογίων. Αυτό που ερευνά είναι το θεσμικό πλαίσιο και βάζει και τον παράγοντα λιμενικές υποδομές».

Κατά τη γνώμη του «φαίνεται να μην προκύπτει κάτι», αλλά διαπιστώνει αδυναμίες που οφείλονται στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο «χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων».

Για τον ίδιο, αυτό που αναδεικνύει επίσης η Επιτροπή είναι η σημασία των λιμενικών υποδομών για την ανάπτυξη της ακτοπλοϊας, καθώς τα λιμάνια των νησιών αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ενώ παρατηρείται αδυναμία εκτέλεσης έργων σε γρήγορο χρόνο.

Κι αυτό που αναδείχθηκε οι σημασία λιμενικών υποδοκμ,ών για ανάπτυξη της ακτοπλοίας, τα λιμάνια νησιών αντιμετωπίζουν πολλά προβλήξματα ακόμα, η αδυναμία εκτέλεσης έργων σε γρήγορο χρόνο. Σε ότι αφορά στον ΟΛΠ σχολίασε ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος στο σημείο αυτό σχολίασε ότι τα λιμάνια οφείλουν να έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Αναφέρθηκε στην τιμολόγηση των λιμενικών τελών, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες χρεώσεις και το λιμάνι του Πειραιά για πολλά χρόνια, από την οικονομική κρίση και μετά δεν προχώρησε σε καμία μεταβολή.

Αντίθετα, το καλοκαίρι και με παρότρυνση του υπουργείου Ναυτιλίας προχώρησε στη μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών για βοηθήσει τόσο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όσο και το επιβατικό κοινό.

Ερωτηθείς για την πράσινη μετάβαση ο κ. Θεοδωράτος, ανέφερε ότι είναι μια εξέλιξη που απασχολεί το σύνολο της ναυτιλίας σημειώνοντας την αύξηση του κόστους που συνεπάγεται για τα πλοία και τους επιβάτες. Σημείωσε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός του στόλου δεν είναι εύκολη υπόθεση», καθώς πρέπει να βρεθούν χρηματοδοτικά πρωτόκολα για την ανανέωσή του, συμπληρώνοντας ότι ακτοπλοϊα επενδύει με δικά της κεφάλαια.

«Ο ακτοπλοϊκός στόλος γερνάει», είπε προσθέτοντας πως χρειάζονται πάνω από 3 δισ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου και την προσαρμογή των νεότερων πλοίων. Επιπλέον αναφέρθηκε στις πέντε θέσεις ηλεκτροδότησης για τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, σχολιάζοντας πως μένει να φανεί σε τι επίπεδα θα διαμορφωθεί το κόστος ενέργειας και πόσο ανταγωνιστικό θα είναι.

Και σημείωσε, δε, ότι στόχος είναι με λιγότερα πλοία να παράγουμε περισσότερο capacity, κάτι που δεν είναι εύκολο με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά μικρά λιμάνια στην Ελλάδα, εξήγησε ο κ. Θεοδωράτος τονίζοντας ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο της ακτοπλοΐκής διασύνδεσης των νησιών.

Ο κ. Δεμενόπουλος συμπλήρωσε πως πέρα από τις 5 θέσεις για ηλεκροδότηση στην ακτοπλοϊα, έχουν προβλεφθεί άλλες 4 για την κρουαζιέρα και θα ενταχθούν και νέες έως το 2030. Προσέθεσε, δε, ότι η ακτοπλοϊα προσφέρει στον ΟΛΠ τα λιγότερα έσοδα, αλλά «αναγνωρίζουμε το ρόλο της για την κοινωνική συνοχή και την υποστηρίζουμε».

Εν τω μεταξύ ερωτηθείς σχετικά ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε ότι η ακτοπλοϊα έχει προχωρήσει πολύ σε ζητήματα διαφάνειας, περιβάλλοντος και πολιτισμού και είναι συνυφασμένη με την κοινωνική προσφορά, συμπληρώνοντας ότι είναι το μοναδικό μεταφορικό μέσο «όπου επιβάλλοντα πολιτικές».

Τέλος ο κ. Δεμενόπουλος σημείωσε ότι ο ΟΛΠ έχει ενσωματώσει πολιτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διαφάνεια στην καθημερινή του λειτουργία.

«Θεσμικά το 3,5% των ετήσιων εσόδων αποδίδεται στο δημόσιο και επιμερίζεται στους 4 γειτονικούς δήμους. Το ποσό αυτό για το 20024 ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ», είπε. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί όπως για παράδειγμα την παραχώρηση μια εκ των αποθηκών στο υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία μουσείου ενάλιων αρχαιοτήτων.

Πηγή: ΟΤ