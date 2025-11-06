Μακέδος (ΤΜΕΔΕ): Χωρίς ανθεκτικές υποδομές δε μπορούμε να πάμε μπροστά

Χωρίς ανθεκτικές υποδομές δε μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα με βιωσιμότητα είπε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος,μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολών και Αθανασία Ακρίβου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στους αναγκαίους πόρους που θα πρέπει να υπάρξουν πέραν των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και όπως εξήγησε θα «πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, όπως υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια και έφεραν σημαντικότατες ιδιωτικές επενδύσεις».

Ακόμη, πρόσθεσε πως αυτό «δεν πρέπει να μας εφησυχάζει», συμπληρώνοντας ότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός «ούτως ώστε οι επόμενες φυσικές καταστροφές να μην είναι τέτοιου μεγέθους (σ.σ. όπως προηγούμενες)».

Ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις

Για αυτό θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω πράσινων και μπλε ομολόγων», ζητώντας «να μπουν και θεσμικοί επενδυτές μέσω ESG ρητρών». Όπως πρόσθεσε με νόημα: «Χωρίς ανθεκτικές υποδομές δε μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα με βιωσιμότητα».

Ακόμη ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ θεωρεί σημαντική τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, όπως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, η απονομή δικαιοσύνης αλλά και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο «η απονομή δικαιοσύνης μεταξύ των αναδόχων θα πρέπει να φέρνει γρήγορο αποτέλεσμα», καθότι σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και «τα έργα ξεπερνιούνται μέσα από τη διαδικασία που είχαν σχεδιαστεί κάποτε».

ΑΙ και Κλιματικός Κίνδυνος

Παράλληλα, ο κ. Μακέδος συμπλήρωσε πως «στην ανθεκτικότητα των υποδομών θα πρέπει να ενταχθεί και ο κλιματικός κίνδυνος», κάτι στο οποίο «σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η ΑΙ». Αυτό θα αφορά και την ασφάλεια των εργοταξίων, καθώς «θα μπορείς να ελέγχεις σε πραγματικό χρόνο τα έργα ή τις συντηρήσεις», φέρνοντας το παράδειγμα των έξυπνων γεφυρών».

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κ. Μακέδος θα μπορεί να οδηγήσει και σε παρεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο αλλά και με μικρότερο κόστος τελικά. Ως εκ του, οι εταιρείες θα πρέπει να εντάξουν τη Τεχνητή Νοημοσύνη «στο DNA τους, αλλά όχι να το δουν ως πανάκεια ή ως απειλή»

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι «θα πρέπει να δώσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και να μπούμε να δούμε AI λύσεις και την αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου οι εταιρείες να βγουν πιο ώριμες και έτοιμες στην αγορά», συμπληρώνοντας ότι αυτό «δεν είναι μόνο για τις μεγάλες αλλά και για τις μικρές, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω μικροπιστώσεων.

Και κατέληξε: «Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε το innovation hub για τις εταιρίες, τα τεχνικά έργα, τις μελέτες και τις κατασκευές στην Ελλάδα».

