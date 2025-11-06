Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Σε όλες τις δραστηριότητες της Coca Cola Τρία Έψιλον, o πελάτης είναι στο επίκεντρο, είπε ο κ. Svetoslav Atanasov ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον στους δημοσιογράφους Αθανασία Ακρίβου και Γιώργο Μανέττα, κατά τη διάρκεια του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο.

«Όλα ξεκινούν από τον πελάτη», είπε ο κ. Atanasov, προσθέτοντας ότι η εταιρεία είναι πάντα «ανοιχτή» και αναζητά ευκαιρίες για να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της και να αναπτυχθεί οργανικά.

«Το όραμά μας είναι να είμαστε μια εταιρεία 24/7 και να δημιουργούμε δυνατά προϊόντα και brands. Τα δυνατά brands δεν πέφτουν από τον ουρανό», είπε με νόημα ο κ. Atanasov.

Κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Αθήνα

Ο κ. Atanasov αναφέρθηκε ακόμα στο κέντρο R&D που ανοίγει στην Αθήνα το οποίο πρόκειται να στηρίξει την ανάπτυξη των νέων προϊόντων όπως το νερό, τα σνακς και τους χυμούς, καθώς και την βότκα Finlandia που εξαγόρασε η Coca Cola το 2023, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο premium αλκοολούχων ποτών της.

H ψηφιοποίηση βελτιώνει την αποδοτικότητα

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Atanasov απάντησε αναφερόμενος στον γενικότερο όρο της ψηφιοποίησης, λέγοντας ότι έχουν εισάγει ρομπότ στις διαδικασίες για να γίνονται όλα πιο γρήγορα και να καλύπτονται περισσότεροι τομείς και εργασίες. «Ο πελάτης είναι στο κέντρο και έτσι τον εξυπηρετούμε καλύτερα.Έτσι δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας».

Εξήγησε ότι η εταιρεία έχει εισάγει ψηφιακούς παρατηρητές στη μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι ώστε να παρακολουθείται η απόδοση της γραμμής παραγωγής διαρκώς.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας (image recognition) και έδωσε ως παράδειγμα την χρήση τους στα ψυγεία των προϊόντων ώστε να παρέχονται πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες μεταφέρονται αμέσως στο λογισμικό «και μπορούμε να βλέπουμε διαρκώς πού βρισκόμαστε».

Η επιχείρηση του μέλλοντος

Πώς οραματίζεται η Coca Cola την επιχείρηση του μέλλοντος;

«Πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά: Το περιβάλλον και το πόσο γρήγορα μεταφέρεται η πληροφορία είναι σημαντικά», είπε ο κ. Atanasov, αναφερόμενος στο πρώτο χαρακτηριστικό.

«Το δεύτερο είναι η ανθεκτικότητα και η συνέπεια, καθώς και το να μένουμε πιστοί στις αξίες μας και το τρίτο είναι οι άνθρωποί μας και οι οργανωτικές ικανότητες. Η ψηφιοποίηση της εταιρείας είναι μια συνεχής διαδικασία που πραγματοποιείται εδώ και τρία χρόνια».

Είμαστε και παγκόσμια και τοπική εταιρεία

Ο κ. Atanasov είπε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, η εταιρεία έχει επενδύσει 120 εκατ. ευρώ στις μονάδες παραγωγής του Σχηματαρίου και της Αταλάντης, προκειμένου να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

«Είμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξη» , είπε χαμογελώντας ο κ. Atanasov, προσθέτοντας ότι για να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή και να δημιουργηθεί αξία, όλα τα data παρακολουθούνται.

«Είμαστε μια εταιρεία που εστιάζουμε στην οργανική ανάπτυξη, η οποία είναι μέρος του DNA μας. Ο χώρος των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) είναι συναρπαστικός και στόχος μας είναι να είμαστε μια εταιρεία 24/7».

H συνεισφορά της Coca Cola στην οικονομία

O κ. Atanasov μίλησε γαι την συνεισφορά της εταιρείας στην οικονομία και το ΑΕΠ , λέγοντας ότι η ενίσχυση αυτή, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για το Κοινωνικό και Οικονομικό Αποτύπωμα της δραστηριότητας της Coca – Cola στη χώρα, αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τη συνεισφορά της αλυσίδας αξίας στην ελληνική οικονομία: η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ ανήλθε το 2024 σε 2,2 δισ. ευρώ (0,9% του ΑΕΠ), από 2,1 δισ. ευρώ το 2023.

Το 2024 για κάθε ένα ευρώ προστιθέμενης αξίας της Coca – Cola στην Ελλάδα, παρήχθησαν 6,9 ευρώ συνολικά στην οικονομία.

Οι ακαδημίες και τα προγράμματα για τους εργαζόμενους

Είμαστε σε μια αγορά που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, τόνισε ο κ. Atanasov, λέγοντας ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακαδημίες για να ενισχύσει τις δεξιότητες των εργαζομένων της.

«Εχουμε 1800 εργαζομένους στην Ελλάδα και η Coca Cola είναι μια επιτυχημένη εταιρεία χάρη στους εργαζόμενούς της. Έχουμε την ακαδημία HORECA, καθώς το κανάλι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ακαδημία καφέ και ακαδημία spirits, καθώς και προγράμματα για τους αποφοίτους, προγράμματα ηγεσίας και στρατηγικής κ.α.».

Πρόσθεσε ότι το feedback είναι ένα σημαντικό στοιχείο και συνδέεται με την κουλτούρα της εκπαίδευσης. «Εάν δεν λαμβάνουμε feedback δεν μπορούμε να γίνουμε καλυτεροι επαγγελματίες και ηγέτες».

Πηγή: ΟΤ