Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Για την καινοτομία και την επανάσταση της AI και τα κλειδιά για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων συζήτησαν στο στούντιο του 6ου ΟΤ FORUM ο Μάρκος Βερέμης, εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ και ο Γιώργος Δουκίδης, καθηγητής ΟΠΑ, αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ, με τους δημοσιογράφους Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα παράδοξο: χαρακτηρίζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό έργα που δεν είναι και είναι κυρίως επιχειρηματικός. Μετασχηματίζονται οι διαδικασίες ώστε να είναι πιο γρήγορες, η σχέση με τους πελάτες και το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό επεσήμανε, ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Δουκίδης.

Και πρόσθεσε ότι για όλα αυτά δεν αρκούν μόνο οι τεχνολογίες. Χρειάζεται, όπως είπε, μια ξεκάθαρη στρατηγική, πού θελουμε να πάμε ως επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο θα χρειαστούν οργανωσιακές δομές και βέβαια ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες στον μετασχηματισμό.

Από την πλευρά του ο κ. Βερέμης, ερωτηθείς πώς θα μπορούσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα έχει πάει πολύ καλά τα τελεαυταία 5-6 χρόνια, αλλά ακόμη η παραγωγικότητα βρίσκεται στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Εάν θέλεις να το αλλάξεις αυτό, πρέπει να αυξήσεις την παραγωγικότητα. Με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα με λιγότερα» και μάλιστα, πρέπει αυτό να γίνει γρήγορα.

Πρόσθεσε, όμως, ότι από την εμπειρία του και τα δεδομένα που διαθέτει ο ΣΕΒ, αυτές που τρέχουν πολύ γρήγορα σε αυτή την επανάσταση, όπως τη χαρακτήρισε, είναι οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες. «Προσπαθούμε στον ΣΕΒ θα διαχυθεί η αίσθηση καθήκοντος στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Πώς θα γίνει αυτό; Ελπίζω ότι θα βοηθήσει ο ΣΕΒ, οι δημοσιογράφοι με την πληροφόρηση και να αποφύγουμε τη φούσκα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει η ΑΙ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δουκίδης, εξήγησε πώς μπορούν να βοηθήουν τα πανεπιστήμια και έκανε λόγο για τρία επίπεδα: πρώτον, με το ανθρώπινο δυναμικό, δεύτερον στο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές εταιρείες και τρίτο με τις spin off για τη δημιουργία προϊόντων που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και θα είναι βιώσιμα. Ο ίδιος ανέφερε με έμφαση ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν 150 τέτοιες εταιρείες, όμως, από αυτές περίπου το 10% σχετίζεται με την ΑΙ. Ομως, πολλές φορές ονομάζουμε κάτι ΑΙ χωρίς να είναι και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά οι ερευνητές».

Ο κ. Βερέμης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να κινηθεί με την απαραίτητα ταχύτητα προς τη νέα τεχνολογία, με μια αίσθηση επείγοντος, ανταγωνισμού με άλλες χώρες για να μη μείνει πίσω και με μια διαδικασία δοκιμής και απόρριψης ή δοκιμής και εμβάθυνσης.

«Κάθε χρόνο οι υποδομές είναι πιο εύκολες και φθηνόερες άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Η Ελλάδα δεν θα παίξει ρόλο σε fronteer παίκτες, αλλά μπορεί να την υιοθετήσει». Εξήγησε, δε, ότι «ειδικά όπου έχουμε εμπειρία -πχ. στον τουρισμό- είναι λαμπρό πεδίο για να χτίσεις ΑΙ σε αυτόν τον τομέα. Εκεί μπορεί να δώσεις συγκεκριμένες μάχες. Το αν θα κερδίσεις τον πόλεμο θα το δούμε σε πολλά χρόνια».

«Ζούμε μια περίοδο αμφιβολίας με μεγάλες φιλοδοξίας, είναι πολύ δύσκολο να τη βάλεις σε νούμερα. Ευθύνη μας είναι να δοκιμάζουμε να χρησιμοποιήσουμε», κατέληξε ο κ. Βερέμης.

Τέλος ο κ. Δουκίδης κλείνοντας υπογράμμισε τις τρεις προκλήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν για τις εταιρείες σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες: πρώτον, το ChatGPT και εάν κάποια εταιρεία, για παράδειγμα δικηγορική ή κάτι άλλο, θα πει ότι αυτό που δίνει στον πελάτη είναι αποτέλεσμα AI, δεύτερον πού χρησιμοποιείται ως ψηφιακός βοηθό και τρίτο τα data analytics όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων.