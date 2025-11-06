newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκλεζάκου: Οι αστικές αναπλάσεις είναι το επόμενο βήμα
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 17:50

Γκλεζάκου: Οι αστικές αναπλάσεις είναι το επόμενο βήμα

Για τη βιωσιμότητα στις πόλεις και τις οικονομικές της προεκτάσεις μίλησε η Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager της Dimand, στο OT FORUM

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Spotlight

Στη σημασία της βιωσιμότητας στις πόλεις σήμερα και του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία αναφέρθηκε η Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager της Dimand, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Οι αστικές αναπλάσεις, οι βιώσιμες και έξυπνες πόλεις θα είναι το μέλλον μας, γι’ αυτό και έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε τέτοια έργα, καθώς δημιουργούν πολύ μεγάλη κλίμακα όχι μόνο στο κτίριο αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Θα λέγαμε πως είναι το ESG σε αστικό επίπεδο», επισήμανε η κα. Γκλεζάκου, τονίζοντας ότι επηρεάζουν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Τα χαρακτηριστικά των αναπλάσεων

Για τα βασικά γνωρίσματα των αστικών αναπλάσεων μίλησε η κα. Γκλεζάκου «το χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, τη βιώσιμη διαχείρηση νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων σε πρώτο επίπεδο. Το πιο σημαντικό όμως θα λεγαμε πως αφορά το δεύτερο μέρος που αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς οι πόλεις πρωτίστως είναι οι άνθρωποί της».

«Εμείς ξεκινήσαμε πχ από ένα κτίριο σε μια γειτονιά και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα – και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Είναι εντυπωσιακό εξάλλου το πόσα εγκαταλελειμένα κτίρια υπάρχουν στον αστικό ιστό. Βλέπουμε πως η αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος φέρνει ανακαίνιση και σε αυτό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο μια αστική ανάπλαση έχει αμέσως αποτύπωμα, μια 24ωρη ροή επισκεπτών σε μια περιοχή, η οποία πλέον αποκτά τη δική της μικροοικονομία, τη δική της αλλαγή», πρόσθεσε η Senior Sustainability Manager της Dimand.

Προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται συνεργασία και εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε σύμπραξη με εκπαιδευτικά ιδρύματα. «Δεν υπάχουν ακόμη στελέχη να στηρίξουν τις βιώσιμες επενδύσεις, μόνο όμως μέσα από την τεχνογνωσία και την αλλαγή μπορεί να φτάσουμε εκεί», σημείωσε.

Η εξέλιξη της Dimand

Η εταιρεία έχει συνδέσει πλέον το όνομά της με τη βιωσιμότητα. «Η αρχή έγινε το 2010 περίπου όταν αποφάσισε να αναπτύξει το πρώτο κτίριο που θα ενείχε τη βιωσιμότητα, κατά πιστοποίηση LEED, ένα δύσκολο project καθώς δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα.

Ήταν όντως δύκολο αλλά η αγορά μετά άρχισε να αλλάζει: η ζήτηση αυξήθηκε, οι χρήστες ήταν πιο premium και αυτομάτως μπήκε στον πυρήνα της βιωσιμότητας», εξήγησε η κα. Γκλεζάκου, τονίζοντας πως υπάρχει ως αρχή μέσα στην Dimand, όπου έχει διαμορφωθεί εξάλλου τμήμα ευφορίας, ενώ έχει και εξωτερικούς συμβούλους. «Εμπλεκόμαστε όλοι σε ένα έργο πριν καν αγοραστεί κάτι, ώστε να δούμε εάν πληρούνται κάποια κριτήρια και βλέπουμε εάν ακολουθούμε αυτή την πορεία μέχρι την ολοκλήρωσή του».

Επένδυση και κόστος

Για τη διαρκή επιδίωξη των επιχειρήσεων για ESG μίλησε η κα. Γκλεζάκου, επιβεβαιώνοντας πως «αρχικά φαίνεται δαπανηρή μια τέτοια επένδυση. Σίγουρα όταν κάνεις μια μεγάλη αλλαγή για πρώτη φορά, είναι πιο υψηλά τα κόστη, γιατί τα υλικά δεν ήταν έτοιμα, οι προμηθευτές ίσως δεν γνώριζαν ακριβώς τι απαιτείται. Όταν αρχίζει και αλλάζει η αγορά, τότε δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος, καθώς έχει μπει στο παιχνίδι όλη η αγορά. Δεν δέχομαι το διαχωρισμό επομένως ότι υπάρχει ένα επιπλέον κόστος – επιπλέον ως προς τι δηλαδή; Ούτως ή άλλως όταν φτιάχνεις ένα κτίριο υψηλών προδιαγραφών, είναι κατανοητό ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Γιατί δημιουργείς εν τέλει ένα προϊόν με υπεραξία, που δημιουργεί επιπλέον ζήτηση».

ΣΔΙΤ και προβλήματα

«Όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα, από την άλλη όμως δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος χωρίς αυτή τη συνεργασία», υπογράμμισε η κα. Γκλεζάκου. «Τα προβλήματα αφορούν τις πολύπλοκες διαδικασίες, τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει ένα κτίριο, αλλά και την ασάφεια για το ρόλο των εμπλεκομένων. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε πως δεν είναι ώριμα τα έργα – παρά τα όσα λένε πολλοί λόγω της 10ετούς παύσης των οικοδομών. Βγαίνουν κάποια έργα που θέλουν πολύ δουλειά για να πούμε ότι ξεκινάμε».

Δυναμικό χαρτοφυλάκιο

Στο στόχο για χαρτοφυλάκιο 1 δισ. με μεγάλης δαπάνης έργα αναφέρθηκε η κα. Γκλεζάκου. «Έχει και ποσοτικά χαρακτηριστικά φυσικά το σχέδιο αυτό, αλλά κυρίως πρέπει το χαρτοφυλάκιο να είναι και ανθεκτικό και να έχει τις αποδόσεις που επιθυμούμε, όπως και να έχει διάρκεια στο χρόνο.

Γι’ αυτό και πιστεύουμε πως οι αστικές αναπλάσεις είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν το επόμενο βήμα. Εστιάζουμε σίγουρα τα κτίρια γραφείων grade A, όπου έχουμε ειδίκευση, η κατοικία και φοιτητική και προτική κατοικία καθώς το στεγαστικό είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε όλοι στον τομέα αυτό, όπως και το hospitality και η φιλοξενία που μας ενδιαφέρει όλους σε αυτή τη χώρα».

Ειδικότερα, η κα. Γκλεζάκου μίλησε για το Κτήμα Καμπά, έκτασης 90 χιλ. τ.μ. με ανάπτυξη μεικτών χρήσεων, για το Φιξ στη Θεσσαλονίκη, μια ακόμη μεγάλη ανάπλαση σε μια περιοχή στα δυτικά της πόλης, όπου ήδη έχει γίνει το Hub 26 σε 5 κτίρια και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απέναντι επίσης με προορισμό για μεικτή χρήση.

Επίσης, αναφέρθηκε στο IQ Athens, τις πρώην εγκαταστάσεις της Softex που θα γίνει ένα business hub, και φυσικά στο Μινιόν. «Τελείωσε η πρώτη φάση και προχωράμε στο κομμάτι των κατοικιών.

Πιστεύουμε εξάλλου πως οι μόνιμες κατοικίες θα φέρουν πίσω τους κατοίκους στο κέντρο της πόλης σε μια μια περιοχή που έχει αρχίσει να αναγεννάται. Ήδη το κομμάτι με τα καταστήματα και τα γραφεία λειτουργεί, ο κόσμος ψωνίζει, εργάζεται και έχει αρχίσει και δημιουργείται μια άλλη συνθήκη στην περιοχή. Το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά: μετά την ανάππλαση στον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά και τα 3 οικοδομικά τετράγωνα της Παπαστράτος, σήμερα η περιοχή έχει άλλη όψη.

Εργάζονται 7.500 άνθρωποι, δημιουργήθηκαν καταστήματα, υπήρξαν αναπλάσεις από τον δήμο και όλο το οικοσύστημα πλέον λειτουργεί προς όφελος όλων», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Αν σε θέλει... 06.11.25

Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα

Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
Europa League 06.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Λιλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 06.11.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
«Συμφωνία μη δίωξης» 06.11.25

Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Φιλί ζωής για την Boeing, η απόφαση δικαστή στο Τέξας, που, κατ’ αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης για δύο δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα», με τον Πορτογάλο σταρ να απαντά για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα, τον πρόεδρο Τραμπ και το αν είναι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας
Βόλεϊ 06.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει
ΚΚΕ 06.11.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο