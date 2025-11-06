Γκλεζάκου: Οι αστικές αναπλάσεις είναι το επόμενο βήμα

Στη σημασία της βιωσιμότητας στις πόλεις σήμερα και του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία αναφέρθηκε η Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager της Dimand, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Οι αστικές αναπλάσεις, οι βιώσιμες και έξυπνες πόλεις θα είναι το μέλλον μας, γι’ αυτό και έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε τέτοια έργα, καθώς δημιουργούν πολύ μεγάλη κλίμακα όχι μόνο στο κτίριο αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Θα λέγαμε πως είναι το ESG σε αστικό επίπεδο», επισήμανε η κα. Γκλεζάκου, τονίζοντας ότι επηρεάζουν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Τα χαρακτηριστικά των αναπλάσεων

Για τα βασικά γνωρίσματα των αστικών αναπλάσεων μίλησε η κα. Γκλεζάκου «το χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, τη βιώσιμη διαχείρηση νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων σε πρώτο επίπεδο. Το πιο σημαντικό όμως θα λεγαμε πως αφορά το δεύτερο μέρος που αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς οι πόλεις πρωτίστως είναι οι άνθρωποί της».

«Εμείς ξεκινήσαμε πχ από ένα κτίριο σε μια γειτονιά και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα – και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Είναι εντυπωσιακό εξάλλου το πόσα εγκαταλελειμένα κτίρια υπάρχουν στον αστικό ιστό. Βλέπουμε πως η αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος φέρνει ανακαίνιση και σε αυτό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο μια αστική ανάπλαση έχει αμέσως αποτύπωμα, μια 24ωρη ροή επισκεπτών σε μια περιοχή, η οποία πλέον αποκτά τη δική της μικροοικονομία, τη δική της αλλαγή», πρόσθεσε η Senior Sustainability Manager της Dimand.

Προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται συνεργασία και εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε σύμπραξη με εκπαιδευτικά ιδρύματα. «Δεν υπάχουν ακόμη στελέχη να στηρίξουν τις βιώσιμες επενδύσεις, μόνο όμως μέσα από την τεχνογνωσία και την αλλαγή μπορεί να φτάσουμε εκεί», σημείωσε.

Η εξέλιξη της Dimand

Η εταιρεία έχει συνδέσει πλέον το όνομά της με τη βιωσιμότητα. «Η αρχή έγινε το 2010 περίπου όταν αποφάσισε να αναπτύξει το πρώτο κτίριο που θα ενείχε τη βιωσιμότητα, κατά πιστοποίηση LEED, ένα δύσκολο project καθώς δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα.

Ήταν όντως δύκολο αλλά η αγορά μετά άρχισε να αλλάζει: η ζήτηση αυξήθηκε, οι χρήστες ήταν πιο premium και αυτομάτως μπήκε στον πυρήνα της βιωσιμότητας», εξήγησε η κα. Γκλεζάκου, τονίζοντας πως υπάρχει ως αρχή μέσα στην Dimand, όπου έχει διαμορφωθεί εξάλλου τμήμα ευφορίας, ενώ έχει και εξωτερικούς συμβούλους. «Εμπλεκόμαστε όλοι σε ένα έργο πριν καν αγοραστεί κάτι, ώστε να δούμε εάν πληρούνται κάποια κριτήρια και βλέπουμε εάν ακολουθούμε αυτή την πορεία μέχρι την ολοκλήρωσή του».

Επένδυση και κόστος

Για τη διαρκή επιδίωξη των επιχειρήσεων για ESG μίλησε η κα. Γκλεζάκου, επιβεβαιώνοντας πως «αρχικά φαίνεται δαπανηρή μια τέτοια επένδυση. Σίγουρα όταν κάνεις μια μεγάλη αλλαγή για πρώτη φορά, είναι πιο υψηλά τα κόστη, γιατί τα υλικά δεν ήταν έτοιμα, οι προμηθευτές ίσως δεν γνώριζαν ακριβώς τι απαιτείται. Όταν αρχίζει και αλλάζει η αγορά, τότε δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος, καθώς έχει μπει στο παιχνίδι όλη η αγορά. Δεν δέχομαι το διαχωρισμό επομένως ότι υπάρχει ένα επιπλέον κόστος – επιπλέον ως προς τι δηλαδή; Ούτως ή άλλως όταν φτιάχνεις ένα κτίριο υψηλών προδιαγραφών, είναι κατανοητό ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Γιατί δημιουργείς εν τέλει ένα προϊόν με υπεραξία, που δημιουργεί επιπλέον ζήτηση».

ΣΔΙΤ και προβλήματα

«Όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα, από την άλλη όμως δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος χωρίς αυτή τη συνεργασία», υπογράμμισε η κα. Γκλεζάκου. «Τα προβλήματα αφορούν τις πολύπλοκες διαδικασίες, τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει ένα κτίριο, αλλά και την ασάφεια για το ρόλο των εμπλεκομένων. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε πως δεν είναι ώριμα τα έργα – παρά τα όσα λένε πολλοί λόγω της 10ετούς παύσης των οικοδομών. Βγαίνουν κάποια έργα που θέλουν πολύ δουλειά για να πούμε ότι ξεκινάμε».

Δυναμικό χαρτοφυλάκιο

Στο στόχο για χαρτοφυλάκιο 1 δισ. με μεγάλης δαπάνης έργα αναφέρθηκε η κα. Γκλεζάκου. «Έχει και ποσοτικά χαρακτηριστικά φυσικά το σχέδιο αυτό, αλλά κυρίως πρέπει το χαρτοφυλάκιο να είναι και ανθεκτικό και να έχει τις αποδόσεις που επιθυμούμε, όπως και να έχει διάρκεια στο χρόνο.

Γι’ αυτό και πιστεύουμε πως οι αστικές αναπλάσεις είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν το επόμενο βήμα. Εστιάζουμε σίγουρα τα κτίρια γραφείων grade A, όπου έχουμε ειδίκευση, η κατοικία και φοιτητική και προτική κατοικία καθώς το στεγαστικό είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε όλοι στον τομέα αυτό, όπως και το hospitality και η φιλοξενία που μας ενδιαφέρει όλους σε αυτή τη χώρα».

Ειδικότερα, η κα. Γκλεζάκου μίλησε για το Κτήμα Καμπά, έκτασης 90 χιλ. τ.μ. με ανάπτυξη μεικτών χρήσεων, για το Φιξ στη Θεσσαλονίκη, μια ακόμη μεγάλη ανάπλαση σε μια περιοχή στα δυτικά της πόλης, όπου ήδη έχει γίνει το Hub 26 σε 5 κτίρια και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απέναντι επίσης με προορισμό για μεικτή χρήση.

Επίσης, αναφέρθηκε στο IQ Athens, τις πρώην εγκαταστάσεις της Softex που θα γίνει ένα business hub, και φυσικά στο Μινιόν. «Τελείωσε η πρώτη φάση και προχωράμε στο κομμάτι των κατοικιών.

Πιστεύουμε εξάλλου πως οι μόνιμες κατοικίες θα φέρουν πίσω τους κατοίκους στο κέντρο της πόλης σε μια μια περιοχή που έχει αρχίσει να αναγεννάται. Ήδη το κομμάτι με τα καταστήματα και τα γραφεία λειτουργεί, ο κόσμος ψωνίζει, εργάζεται και έχει αρχίσει και δημιουργείται μια άλλη συνθήκη στην περιοχή. Το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά: μετά την ανάππλαση στον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά και τα 3 οικοδομικά τετράγωνα της Παπαστράτος, σήμερα η περιοχή έχει άλλη όψη.

Εργάζονται 7.500 άνθρωποι, δημιουργήθηκαν καταστήματα, υπήρξαν αναπλάσεις από τον δήμο και όλο το οικοσύστημα πλέον λειτουργεί προς όφελος όλων», κατέληξε.

