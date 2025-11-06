newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Φάμελλος: Αναγκαία η σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 19:18

Φάμελλος: Αναγκαία η σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος μίλησε στο OT FORUM για ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και θέματα της επικαιρότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη.

Ο κ.Φάμελλος, κάνοντας λόγο για απονομιποιημένη κυβέρνηση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις εξελίξεις στην ενέργεια, την υπόθεση των ΕΛΤΑ αλλά και τις δημοσκοπήσεις, υπογραμμίζοντας κατ’ επανάληψη την ανάγκη «σύμπλευσης των προοδευτικών δυνάμεων».

Απονομιμοποιημένη κυβέρνηση

Κατ’ αρχάς ο κ. Φάμελλος σχολίασε την «έντονη συζήτηση» που διεξάγεται σήμερα στη Βουλή σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο, δηλαδή τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «είχαμε μια περίεργη εξέλιξη», καθώς «ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε να υπερασπιστεί τα μέτρα» και σχολιάζοντας πως επίσης αποφεύγεται η συζήτηση για τα ΕΛΤΑ, υπόθεση που έχει αναστατώσει τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους βουλευτές της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης του, τόνισε ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως ο ίδιος δέχθηκε κριτική όταν μίλησε για «απονομιμοποιημένη κυβέρνηση».

Έτι περαιτέρω σημείωσε πως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ κατέθεσε 5 τροπολογίες που μεταξύ άλλων αφορούσαν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, την κατάργηση του «χαρατσιού», τη μείωση του ΦΠΑ. «Αν ο κ. Μητσοτάκης ερχόταν θα έπρεπε να απαντήσει σε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο, με άξονες προτεραιοτήτων στις χρηματοδοτήσεις, χαρακτηρίζοντας το Ταμείο Ανάκαμψης «χαμένη ευκαιρία».

«Το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε η χαμένη ευκαιρία για την χώρα, γιατί δεν συνδέθηκε με σχεδιασμό ανάκαμψης και δεν άφησε παραγωγικό αποτύπωμα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αξιοποιήθηκε για λίγους από λίγους» και ήταν μια «κολυμπήθρα μεταφοράς δανείων».

Όπως εξήγησε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πρέπει να «στοχεύει στον πλουραλισμό της κοινωνίας και όχι να δημιουργεί ολιγοπώλια», να έχει περιφερειακή διάσταση και οι χρηματοδοτήσεις να γίνονται με κριτήρια που άπτονται του πράσινου και ψηφιακού προϊόντος.

Και περαιτέρω σημείωσε πως αν η κλιματική κρίση-κλιματική καταστροφή δεν ανασταλλεί, θα αμφισβητήσει όλη την κοινωνία και οικονομία.

Τι είπε ο Σ.Φάμελλος για την ενέργεια

Ερωτηθείς για το ενεργειακό με αφορμή και τη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια, αφού σημείωσε ότι κάθε διεθνής συνάντηση για τα ενεργειακά σχετίζεται με τη γεωπολιτική, την οικονομία και το κλίμα, είπε πως «δεν αποδομώ οποιαδήποτε επιχειρηματική προσπάθεια που γίνεται».

Αναφερόμενος στο LNG διευκρίνισε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι τι θα κερδίσει η χώρα. Αφού σημείωσε ότι το ζήτημα δεν είναι αλλάξουμε την εξάρτηση από το ρωσικό στο αμερικανικό αέριο, τόνισε ότι με πράσινη ενέργεια και καλώδια σύνδεσης γίνεται ενεργειακά ισχυρή η Ελλάδα.

Αναφερόμενος σε ερώτηση που κατέθεσαν 11 βουλευτές της ΝΔ όπου αναδεικνύεται ως κύριος παράγοντας αύξησης τιμών στην Ελλάδα το φυσικό αέριο είπε: «Να μην είναι υποκριτικής ο κ. Μητσοτάκης», για τον κ. Μητσοτάκη «η απάντηση δόθηκε από τους βουλευτές της ΝΔ» και συμπλήρωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επιδιώξει τη διεξαγωγή συζήτησης για την ενέργεια στη Βουλή.

Σχετικά με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως δεν μπορεί να φταίει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν έρχεται από την παρούσα έρχεται ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης ύψους 250 εκατ. ευρώ για την εξυγίανση της μέσα στο Υπερταμείο. Και διερωτήθηκε για την ύπαρξη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή, έκανε λόγο για «χρυσά ενοίκια» και «ακριβοπληρωμένους διευθύνοντες συμβούλους».

Ερωτηθείς για την τοπική αυτοδιοίκηση μίλησε για απαξίωση των δήμων προκειμένου να απομακρύνουν τους πολίτες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κόβει τη χρηματοδότηση των δήμων, επιβάλει τέλος ταφής, προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του νερού, προχωρά και σε σχέδιο καύσης, γεγονός που θα επιφέρει κι άλλα τέλη. «Αν οι δήμου δεν έχουν βιωσιμότητα, τα προβλήματα θα πάνε στους πολίτες», σημείωσε.

Σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων

Μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι δίνουν σημαντικά δεδομένα τα οποία «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε».

Όπως είπε φαίνεται ότι σε ποσοστό 70% οι πολίτες λένε ότι «έχουμε κυβέρνηση διαφθοράς και σε μας λένε ενωθείτε, βρείτε μια απάντηση», διευκρινίζοντας πως υπάρχει ο κίνδυνος η απάντηση να μην δοθεί από τον προοδευτικό χώρο, καθώς καιροφυλακτούν ακροδεξιές δυνάμεις.

Το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση, με τη σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων για τις οποίες εκτίμησε ότι υπάρχει η βάση προγραμματικής σύγκλησης, αρκεί να υπάρξει βούληση συνεργασίας για «φύγει αυτή η κυβέρνηση».

Τέλος, ερωτηθείς αν θα αγοράσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος είπε: «Γιατί όχι να μην το πάρω; Θα το διαβάσω με ενδιαφέρον». «Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μια προοδευτική απάντηση», πρόσθεσε.

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
