Στάμτσης – Παπασταματίου: Έχουμε καλώδια και πλωτήρες δεν έχουμε offshore αιολικά
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 18:45

Στάμτσης – Παπασταματίου: Έχουμε καλώδια και πλωτήρες δεν έχουμε offshore αιολικά

Οι κ. Στάμτσης και Παπασταματίου μιλούν στο OT FORUM για τα έξυπνα δίκτυα και τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Spotlight

Στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τις προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στην ενεργειακή αγορά, αναφέρθηκαν ο Δρ. Γιώργος Στάμτσης, Γενικός διευθυντής του ΕΣΑΗ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας) και ο Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργεια), μιλώντας στο μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου.

Τη συζήτηση άνοιξε ο κ. Στάμτσης, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να συνυπάρξουν με την συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπογράμμισε ότι, οι ΑΠΕ ήδη ξεπερνούν το 50% στο ενεργειακό μείγμα, ένα ποσοστό το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνεται: «Σε συνδυασμό με την αποθήκευση, πρέπει να διαφοροποιηθεί ο ρόλο της συμβατικής παραγωγής».

«Το φρένο δεν είναι τιμόνι»

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Παπασταματίου, κληθείς να σχολιάσει την επιβράδυνση που παρατηρείται στις ΑΠΕ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το φρένο δεν είναι τιμόνι. Μπορεί να επιβραδύνει αλλά δεν αλλάζει κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι οι ΑΠΕ. Είναι η πιο φθηνή ενέργεια». Ανέφερε επίσης ότι οι επενδύσεις δεν κινδυνεύουν από αυτή την επιβράδυνση, και πως οι ΑΠΕ διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και για τους επενδυτές και για τους καταναλωτές.

Ευελιξία

Ερωτηθείς σχετικά με το μείζον ζήτημα της ευελιξίας, ο κ. Στάμτσης εξήγησε ότι σε ένα κόσμο που κυριαρχούν οι κυμαινόμενες μορφές ενέργειας, για τις οποίες δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, χρειαζόμαστε αρκετή ευελιξία για να καλύπτουμε τη ζήτηση. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα συστήματα αποθήκευσης, στις μπαταρίες, την αντλησιοταμίευση, τις μονάδες υδρογόνου αλλά και τα ισχυρά και έξυπνα δίκτυα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

«Αν μπορούσε να έχουμε εξαγωγές ή αποθήκευση ενέργειας, τότε θα είχαμε λιγότερες περικοπές» διευκρίνισε και υπογράμμισε  ότι τα έξυπνα δίκτυα κρίνονται ζωτικής σημασίας εξαιτίας των αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν από την έλευση των data centers, αλλά και τον εξηλεκτρισμό και άλλων τομέων: «Η πορεία δεν αλλάζει, μπορεί όμως να αλλάξει ο ρυθμός».

Αντιφατικά μηνύματα

«Στον δημόσιο διάλογο ακούμε πολλά αντιφατικά πράγματα» υπογράμμισε με τη σειρά του ο κ. Παπασταματίου:«Η πράσινη ενέργεια δεν είναι ακριβή κι αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο ανταγωνισμό που παρατηρείται για το ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτή την πράσινη ενέργεια».

Και πρόσθεσε ότι αυτό που θέλει η βιομηχανία είναι η πρόσβαση σε φθηνή πράσινη ενέργεια, και η λύση είναι να «μεγαλώσουμε την πίτα της πράσινης ενέργειας»: «Αν η φθηνή πράσινη ενέργεια μεγαλώσει προφανώς και οι πολιτικές ενίσχυσης θα γίνουν πιο απλές και πιο εύκολες», τόνισε.

Επενδύσεις

Εν συνεχεία ο κ. Στάμτσης αναφέρθηκε στις επενδύσεις που απαιτούνται: «Χρειαζόμαστε επενδύσεις στην αποθήκευση, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μπαταρίες,  και σοβαρές επενδύσεις στα έξυνα δίκτυα. Μπορούμε επίσης να κάνουμε πιο έξυπνα τα υπάρχοντα δίκτυα  ώστε να αυξήσουμε τη μεταφορική τους δυνατότητα», ανέφερε, και υποστήριξε ότι είναι καλό να υπάρξει μία νέα αγορά διαθέσιμης ηλεκτρική ισχύος και να επιβληθεί ένα ευρωπαϊκά συμβατό έμμεσο πλαφόν, προκειμένου όταν εκτοξεύονται οι τιμές να μην περνούν στην κατανάλωση

Τα υπεράκτια αιολικά

Η συζήτηση έκλεισε με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης: «Είναι ατυχές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν υπηρετεί και δεν εφαρμόζει τον νόμο που η ίδια ψήφισε και διαφήμισε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Έναν νόμο που έλαβε τα εύσημα τόσο από τους επενδυτές όσο και από την Ευρώπη», είπε ο κ. Παπασταματίου: «Πρέπει να γυρίσουμε on track και να υπογραφεί η απόφαση για τα θαλάσσια αιολικά. Η διαβούλευση έχει  τελειώσει εδώ και αρκετούς μήνες»

Μάλιστα, ανέφερε ότι είναι οξύμωρο για την Ελλάδα να μην εκμεταλλευόμαστε το πλούσιο αιολικό δυναμικό που υπάρχει σε στεριά και θάλασσα στη χώρα μας : «Είναι ένας 100% βεβαιωμένος ενεργειακός πλούτος», Και τέλος υπογράμμισε ότι είναι κρίμα να έχουμε μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες που παράγουν και εξάγουν πλωτήρες και καλώδια για μεγάλα αιολικά πάρκα στο εξωτερικό κι εμείς να μην προχωρούμε: «Έχουμε πλωτήρες, έχουμε καλώδια, έχουμε το ενεργειακό δυναμικό, αλλά δεν έχουμε αιολικά πάρκα», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ

