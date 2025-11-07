newspaper
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

Ο Ντάγκ Μπεργκαμ μιλά στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC)

Spotlight

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ μιλά στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της ExxonMobil με το κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Η συμφωνία προβλέπει την είσοδο της ExxonMobil στο κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, αναλαμβάνοντας το ρόλο του operator για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block 2 στο Ιόνιο. Ο κ. Μπέργκαμ αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της επενδυτικής κίνησης του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ μιλά στο ΟΤ FORUM

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος επισκέπτεται για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες την Ελλάδα συμμετέχει στο 6ο OT FORUM του Οικονομικού Ταχυδρόμου και πρόκειται να μιλήσει για την ευκαιρία της Ελλάδας να αναδειχθεί ως ενεργειακός κόμβος μεταφοράς ποσοτήτων αμερικανικού LNG στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει και στις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Γεραπετρίτης και Δένδιας στο OT FORUM για τις ενεργειακές συμφωνίες

Τις γεωπολιτικές διαστάσεις των ενεργειακών συμφωνιών που ανακοινώθηκαν στη διάρκεια της 6ης P-TEC που πραγματοποιείται στην Αθήνα, αναμένεται να αποκαλύψουν στο 6ο OT FORUM οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί συμμετέχουν σήμερα 7 Νοεμβρίου στο OT FORUM που διοργανώνεται από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο στο Μικρό Χρηματιστήριο με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και Παραγωγή Προστιθέμενης Αξίας». Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του OT FORUM μπορείτε να τις παρακολουθήσετε livestreaming από τις ιστοσελίδες της Alter Ego Media ot.gr και in.gr.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα και τους ομιλητές

Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις 10.30 το πρωί ανοίγει τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του OT FORUM με θεματική «Εξωτερική πολιτική και πολεμική οικονομία με AI».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει για τη νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά και τις συμφωνίες που ανακοινώνονται στο πλαίσιο της 6ης P-TEC και αφορούν στις έρευνες υδρογονανθράκων στις υπεράκτιες παραχωρήσεις του Ιονίου και της Κρήτης αλλά και για το ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για την οικονομία σε συνθήκες γεωπολιτικής ρευστότητας. Τι σημαίνει ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης αλλά και η νέα φάση της στην οποία μπαίνει η διπλωματία της ΕΕ. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε μια περιοχή που περιβάλλεται από εμπόλεμες συγκρούσεις.

Πώς θα κινηθεί η Ελλάδα όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αλλά και στην επόμενη μέρα της Γάζας. Ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και για την προσπάθεια της Αθήνας να εμβαθύνεις τις σχέσεις της και με τον αραβικό κόσμο.

Ο Νίκος Δένδιας στο OT FORUM για την αμυντική βιομηχανία

Το «παρών» στο 6ο OT FORUM δίνει και ο Νίκος Δένδιας. Θα μιλήσει στις 11.25 με θέμα «η αμυντική βιομηχανία στην εποχή του ΑΙ ως μοχλός οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκιαγραφήσει το νέο τοπίο στην εθνική άμυνα υπό το πρίσμα της αναβάθμισης των εταιρικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Ο Νίκος Δένδιας χθες 6 Νοεμβρίου ήταν επίσημος καλεσμένος στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, όπου και αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που ανοίγονται για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία με την «Ατζέντα 2030», τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική της βάση και εξελίσσει την Άμυνα σε μοχλό ανάπτυξης και την καινοτομία σε παράγοντα εθνικής ισχύος.

Απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της ΑΙ

Η δεύτερη ημέρα του ΟΤ Forum αναμένεται να καταπιαστεί και με ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής: Πώς χτίζεται η επιχείρηση του μέλλοντος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη νέα βιομηχανική επανάσταση που φέρνει η ΑΙ, η θεματολογία της δεύτερης ημέρας θα αγγίζει το φάσματα της καινοτομίας και των επενδύσεων, μέσα από τις τοποθετήσεις κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρείν, της οικονομίας και της πολιτικής.

Την σκυτάλη από τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα πάρει ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, CEO του Olympia Group, ο οποίος θα επιχειρήσει να απαντήσει στο πώς μπορεί μια σύγχρονη επιχείρηση να αναπτυχθεί σε ένα ρευστό περιβάλλον ενώ ο Γιάννης Βιτζηλαίος, Chief IT Officer της COSMOTE TELEKOM, θα αναφερθεί στη δύναμη της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού ως παράγοντα επιβίωσης και υπεροχής των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος της ΕΕΝΕ και επικεφαλής των THEON και EFA Group, μαζί με τον Χάρη Θεοχάρη, υφυπουργό Εξωτερικών, θα μιλήσουν για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τον ρόλο της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των αμυντικών επενδύσεων στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Ο Θεοδωρικάκος για τα επενδυτικά κίνητρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρικάκου, υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο πλαίσιο και τα κίνητρα για επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας θα αναδείξει τον νέο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και των ναυπηγείων στη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός Εξωτερικών, θα τοποθετηθεί για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τη συζήτηση για τον νέο ρόλο του Υπερταμείου και το ελληνικό AI Factory θα ανοίξει ο Πάνος Σταμπουλίδης, αναπληρωτής CEO του Growthfund, δείχνοντας πώς ο μετασχηματισμός των δημόσιων επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για μια οικονομία πιο ψηφιακή και ανθεκτική.

Το ψηφιακό ευρώ και τα κρυπτονομίσματα

Η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, θα επιχειρήσουν μια εις βάθος χαρτογράφηση του νέου χρηματοπιστωτικού τοπίου που διαμορφώνεται με το ψηφιακό ευρώ, τα κρυπτονομίσματα και το blockchain.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ψηφιακή οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια μετάβαση με σημαντικές προκλήσεις: από τη ρύθμιση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (MiCA) έως τη θωράκιση των συναλλαγών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Η καινοτομία και οι βιώσιμες επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του πάνελ με τους Γιάννη Βασιλάκο, CEO του Fourlis Group, Ζαχαρία Ραγκούση, Πρόεδρο και CEO της Pfizer Hellas και τον Δημήτρη Κουτσόπουλο, CEO της Deloitte Greece, ενώ η Κατερίνα Σάρδη, CEO της Energean, θα αναλύσει τον ρόλο των υδρογονανθράκων και της τεχνολογίας CCS στην πράσινη μετάβαση.

Η ΑΙ στην καρδιά των business plan

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan, θα παρουσιάσει πώς η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στην καρδιά των σύγχρονων business plan. Ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ θα μιλήσει για τις ενεργειακές υποδομές που θα στηρίξουν την οικονομία του μέλλοντος ενώ ο Άγγελος Γιαζιτζόγλου, Deputy CFO της ElvalHalcor, θα παρουσιάσει πώς η βιομηχανία αλουμινίου μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της κυκλικής οικονομίας.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης του μετασχηματισμού θα αναλύσουν ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank, και η Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner της Karatzas & Partners.

Παραγωγικός μετασχηματισμός

Την άλλη οπτική στον παραγωγικό μετασχηματισμό θα προσφέρει ο καθηγητής Ευάγγελος Κανούλας από το Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με τον Παύλο Μαρινάκη, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, να μιλά για το μέλλον και τη σημασία των νέων τεχνολογικών δεξιοτήτων, ενώ ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων θα αναφερθεί στην  τοπική αυτοδιοίκηση και πως μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

