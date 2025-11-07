Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με τον Γιάννη Βιτζηλαίο, Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM, ο οποίος μίλησε στο ΟΤ FORUM, που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Όπως είπε ο Γιάννης Βιτζηλαίος, η τεχνολογία έχει πάψει να είναι απλό εργαλείο και βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας. Μάλιστα, τόνισε ότι είναι πιο δαπανηρό να μη γίνεται επένδυση στην τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM η επιτακτική ανάγκη για ψηφιοποίηση πηγάζει και από την αγορά. Ο σύγχρονος πελάτης είναι εξαιρετικά εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες, γεγονός που τον καθιστά πιο απαιτητικό και πιο «πιεστικό» για περισσότερες και καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες, είπε.

Οι εταιρείες που κινούνται γρήγορα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας είναι εκείνες που αναπτύσσονται και εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, σημείωσε, ενώ σε άλλο σημείο της παρουσίας του στο ΟΤ FORUM είπε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εξαιρετικά γρήγορος, καθώς «ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα και η AI είναι ο καταλύτης». Μέσα σε μόλις τρία χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση, όλα έχουν αλλάξει, σημείωσε.

Ειδικότερα για την COSMOTE TELEKOM τόνισε ότι η ΑΙ βρίσκεται πλέον στον πυρήνα του μετασχηματισμού της εταιρείας, τονίζοντας ότι για την αποτελεσματική ενσωμάτωσή της, χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο που να καθορίζει τον τρόπο επίτευξης των στόχων, την ασφάλεια και τη δεοντολογία.

Όπως είπε ο Γιάννης Βιτζηλαίος ήδη το 25% της εξυπηρέτησης πελατών διεκπεραιώνεται μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ εφαρμόζονται εργαλεία ΑΙ τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην COSMOTE TELEKOM ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια με την απόφαση να γίνει η στρατηγική επιλογή για επένδυση στην τεχνολογία για τη διασφάλιση και της βιωσιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η εσωτερική αλλαγή και η αναβάθμιση του τρόπου εξυπηρέτησης, οδηγώντας την εταιρεία να καταστεί πλέον πάροχος τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι η COSMOTE TELEKOM αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη σε πολλούς τομείς της εσωτερικής της λειτουργίας όπως το Predictive Maintenance (Προγνωστική Συντήρηση), δηλαδή την παρακολούθηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο και αυτόματη διόρθωση βλαβών και το Machine Learning για την ανάλυση και πρόβλεψη της κίνησης δεδομένων και φωνής. Για τους συνδρομητές παρέχεται το Magenta AI, μια πλατφόρμα που ενσωματώνει εργαλεία ΑΙ (όπως το Perplexity για απαντήσεις και το PicsArt για επεξεργασία εικόνων) στα app της εταιρείας.

Τέλος, η εταιρεία επενδύει σε προγράμματα, όπως η AI Academy, για την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων της σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος χαρακτήρισε τον μετασχηματισμό ως ένα «συνεχές ταξίδι» που απαιτεί ισχυρές υποδομές. «Ο μετασχηματισμός είναι αδύνατος χωρίς την Κοινωνία του Gigabit», ανέφερε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει ότι η εταιρεία έχει ήδη καλύψει 1,9 εκατομμύρια γραμμές οπτικής ίνας με στόχο αυτές να φτάσουν τα 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Παράλληλα, όπως είπε, σημαντική είναι και η κάλυψη 5G Stand Alone που έχει φτάσει το 75%, εξασφαλίζοντας καλύτερη κάλυψη, υπηρεσίες και εμπειρία για τον χρήστη.

Κλείνοντας, ο Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM είπε ότι η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στη λύση για την ψηφιοποίηση της οικονομίας πέραν του τηλεπικοινωνιακού κλάδου με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο για τον ιατρικό φάκελο και την ενσωμάτωση της ΑΙ στη δημόσια διοίκηση.

Πρόκειται για το έργο του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΕΗΦΥ) που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ και του υπουργείου Υγείας και τα έργα που αξιοποιούν την ΑΙ για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα mAIgov και mAIGreece, που είναι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ενημέρωση.

Πηγή: OT