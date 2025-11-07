newspaper
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
OT FORUM 07 Νοεμβρίου 2025 | 14:52

ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Spotlight

Στο σημαντικό ρόλο που παίζει η καινοτομία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στις βιώσιμες επενδύσεις και στην εξέλιξη του ανθρώπινου παράγοντα, αναφέρθηκαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas, Γιάννης Βασιλάκος, CEO Fourlis Group και Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO Deloitte Greece, οι οποίοι μίλησαν στο ΟΤ FORUM, που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στο δημοσιογράφο Γιώργο Μανέττα.

Γιατί χρειάζεται η καινοτομία

Η φαρμακοβιομηχανία είναι ούτως ή άλλως ένας χώρος καινοτομίας, χωρίς αυτήν δεν μπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί», επισήμανε ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και CEO της Pfizer Hellas, ο οποίος αναφέρθηκε στις ακάλυπτες ανάγκες των ασθενών που περιμένουν νέα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.

«Είναι ένας τομέας ο οποίος επενδύει το 22-24% των πωλήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Οπότε όταν η τεχνολογία μας βοηθάει, τότε γνωρίζουμε ότι περισσότερα θα πάνε καλύτερα. Αρκεί το παράδειγμα των κλινικών μελετών, στις οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο διοχετεύονται 52 δισ. και τα δικά μας νοσοκομεία παίρνουν 160 εκατ. Με την καινοτομία στην τεχνολογία, μπορούμε να φτάσουμε τα 500 εκατ. και έτσι να προσφέρουμε μέσω προόδου και ανάπτυξης».

Για τον Γιάννης Βασιλάκο, CEO της Fourlis Group, «ο μετασχηματισμός και η καινοτομία είναι στο dna μας και τώρα βρίσκουμε τρόπους να ενσωματώσουμε την ΑΙ στην επιχείρησή μας. Φέτος συμπληρώνουμε 75 χρόνια, οπότε δεν υπάρχει κατά την άποψή μου βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς συνεχή καινοτομία. Και εν μέσω ενός ανταγωνιστικού κλίματος είναι έννοιες αλληνλένδετες και απαραίτητες. Προφανώς μάς ακουμπάει και στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικότητας της ανάπτυξης που περνάει μέσα από την εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και στα ίδια μας τα προϊόντα για να μπορούμε να πετυχαίνουμε τη διαφοροποίηση».

Αυτό οδηγεί τον όμιλο να δει ενδελεχώς πώς μπορούν οι δύο έννοιες να συνδεθούν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους και επειδή η βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο για την επιβίωση, είναι και κριτήριο επιλογής από τους πελάτες. «Αυτό μεταφράζεται για μια εταιρεία όπως είμαστε εμείς, στο να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη στη ζήτηση και καλύτερο planning, ώστε να μειώσουμε το waste, αλλά και να βρούμε έναν άλλο τρόπο να στήσουμε με τέτοιο τρόπο την αγοραστική εμεπειρία, ώστε να θέλει ο πλεάτης να τη ζήσει», πρόσθεσε ο κ. Βασιλάκος.

«Πρόκειται για μια γεμάτη προκλήσεις διαδικασία που βοηθάει τις επιχειρήσεις και να έχουν ανταγωνιστικό πλεονεκτημα και να οδηγούν στη βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Αρχικά σε επίπεδο χώρας, η καινοτομία είναι καλή αλλά χρειάζεται μια στρατηγική, μια σύμπλευση πολιτείας, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να ανακαλύψουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλά. Εμείς βοηθάμε στην κατεύθυνση αυτή, με το reskilling του προσωπικού, την ανεύρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως και τη δημιουργία χώρων με νέες επιχειρήσεις για ένα future-proof οικοσύστημα», σημείωσε ο κ. Κουτσόπουλος, τονίζοντας ότι «το πιο σημαντικό όμως είναι η ύπαρξη ενός πλαισίου, ρυθμιστικού, όπου θα επιτρέπονται τα λάθη – εδώ δεν επιτρέπεται αυτό, αλλά είναι απαραίτητο».

Οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

Στην επενδυτική ευκαιρία που έχουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο κ. Κουτσόπουλος μιλώντας για «το εγχείρημα της Deloitte Greece το 2017-2018 σε μια δύκολη περίοδο, εντοπίζοντας την ανάγκη του κόσμου να εξελιχθεί. Επενδύσαμε στους ανθρώπους με επιτυχία και δημιουργήθηκε μια δυναμική σε τεχνολογίες αιχμής. Αυτό μας διαφοροποιεί και δίνει δυνατότητα βιωσιμότητας και σε εμάς αλλά και σε ολόκληρη τη πόλη και στους ανθρώπους».

Για τη δημιουργική φάση στην οποία βρίσκεται ο όμιλος Fourlis μίλησε ο κ. Βασιλάκος, που στην 5ετία προχωρά με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. «Θα ανοίξουν νέα καταστήματα και θα επεκταθούμε σε νέες χώρες, σε μια κίνηση που καλώς ή κακώς είναι προαπαιτούμενη για τα επόμενα. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα μοιράσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό που επιτρέπει σε κάθε εταιρεία που αλλάξει, να καινοτομεί, να διαφοροποιεί και να ακούει τον πελάτη. Ο πελάτης αλλάζει, έχουμε μπροστά μας γενιές με σημαντικά διαφοροποιημένες επιλογές. Η τιμή είναι ένα σχετικό πράγμα αλλά οι εταιρείες πρέπει να αλλάζουν το μοντέλο τους πολύ πιο γρήγορα ώστε να μένουν σχετικές με τις εμπειρίες των πελατών τους».

Για τη σύμπραξη με τη Deloitte για τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο κ. Ραγκούσης, που «ενώ ξεκίνησε από λίγες εκατοντάδες άτομα, σήμερα μετρά χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και η καινοτομία περνάει μέσα από τέτοια κέντρα. Ξεκινήσαμε από το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, καθώς δεν υπάρχει τίποτα σε μια εταιρεία που να μην την περιλαμβάνει, και ετοιμαζόμαστε σήμερα να ανοίξουμε ένα Κέντρο Κλινικών Μελετών, όπου η καινοτομία θα μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε την απόδοση των φαρμάκων από το in vitro και το in vivo, σε in silico».

Η επιχείρηση του μέλλοντος

Για ένα σημαντικό στοίχημα μίλησαν και τα τρία ανώτατα στελέχη, που αποκτά άλλη βαρύτητα σε ένα κομβικό σημείο για την ελληνική οικονομία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κουτσόπουλος «εκεί που μετρούσαμε αποτελεσματικότητα, τώρα πρέπει να περάσουμε στην ανθεκτικότητα. Όσοι έχουμε παιδιά, συζητούσαμε ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν μεγαλώνοντας, ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα γρήγορα. Σήμερα μιλάμε για ειδικότητες που πριν από 7-8 χρόνια δεν υπήρχαν και τώρα οφείλουμε όλοι να τα συνυπολογίσουμε. Γι’ αυτό απαιτείται ανθεκτικότητα στις επιχειρήσεις αλλά και στους ανθρώπους, όπως και  η δυνατότητα να μετασχηματίζεσαι».

Ο επικεφαλής της Deloitte Greece, εξήγησε πως στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε η ανάγκη για στελέχη με STEM backround, οπότε και η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο για μετεκπαίδευση μαθηματικών, φυσικών και χημικών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. «Με τον τρόπο αυτό προετοιμαζόμαστε όλοι για τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα πράγματα αλλά η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα πιστεύω ότι είναι το κλειδί».

«Αν θα έβαζα ένα στοίχημα θα ήταν ότι μέλλον έχουν οι επιχειρήσεις που όντως προσαρμόζονται στα νέα περιβάλλοντα, αυτές που συνεχίζουν να παραμένουν και να αναπτύσσονται δημόσια και γίνονται επιλογή», συμπλήρωσε ο κ. Βασιλάκος. «Σε αυτές θα έβαζα και τις εταιρείες που έχουν χτίσει τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο. Πάντα πίστευα εξάλλου στην τεχνολογία ως ένα εργαλείο που ενδυναμώνει τον άνθρωπο για να έχει μια καλύτερη ζωή. Γι’ αυτό και όταν έλεγαν όλοι ότι θα κλείσουν τα φυσικά καταστήματα μετά την πανδημία, μιλούσα για omnichannel στρατηγική που πρέπει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Έτσι θα είμαστε πιο βιώσιμοι και πιο future-proof».

Με το όραμα της επιχείρησης του μέλλοντος συμφώνησε ο κ. Ραγκούσης, που διευκρίνισε πως «θα πρέπει επιπλέον να έχει έναν καθαρό σκοπό και κυρίως να είναι καλός “εταιρικός” πολίτης και να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό που στην Ελλάδα υπάρχει».

Πηγή: OT

