07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
ΟΤ FORUM – Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor): H κυκλική οικονομία ξεπερνά την περιβαλλοντική ευθύνη
OT FORUM 07 Νοεμβρίου 2025 | 17:02

ΟΤ FORUM – Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor): H κυκλική οικονομία ξεπερνά την περιβαλλοντική ευθύνη

Ο Αγγελος Γιαζιτζόγλου, Deputy Chief Financial Officer στην ElvalHalcor, μίλησε στο 6ο ΟΤ FORUM

Για τον ρόλο της βιομηχανίας ως πυλώνα της κυκλικής οικονομίας μίλησε ο Αγγελος Γιαζιτζόγλου, Deputy Chief Financial Officer στην ElvalHalcor, στο 6ο ΟΤ FORUM και στον δημοσιογράφο Γιώργο Μανέττα.

Οπως επεσήμανε ο κ. Γιαζιτζόγλου, «η κυκλική οικονομία ξεπερνά την περιβαλλοντική ευθύνη. Είναι βασική στρατηγική μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Είναι ο τρόπος που ζούμε. Δεν είνα απλά ένας στόχος αλλά ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο και η ElvalHalcor είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Δίνοντας το περίγραμμα της εταιρείας, ανέφερε ότι δραστηριοποιείται σε πάνω από 90 χώρες σε όλον τον κόσμο, το 95% των εσόδων προέρχεται από εισαγωγές εξάγει πάνω από το 90% της παραγωγής της και είναι η δεύτερη βιομηχανία στην Ευρώπη στην έλαση αλουμινίου σε προϊόντα θερμής έλασης.

«Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος εφαρμογών. Είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας», τόνισε.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι τα τελευταία 10 χρόνια η ElvalHalcor έχει επενδύσει πάνω από 1 δισ. σε προηγμένες τεχνολογίες, σε λύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού, στις ανάγκες ανακυκλώσιμων υλικών, στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο του ΟΤ πώς αντεπεξέρχεται η εταιρεία στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, διαγράφοντας μια τόσο επιτυχημένη πορεία, π κ. Γιαζιτζόγλου επιβεβαίωσε ότι το γεγονός πως η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τη φέρνει αντιμέτωπη με προκλήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς, όπως τόνισε, για το αλουμίνιο και τον χαλκό το ενεργειακό κόστος είναι καθοριστικό για την ανταγωνιστικότητα.

«Η επιβάρυνση της ElvalHalcor με το υψηλό ενεργειακό κόστος σημαίνει ότι σε σχέση με εταιρείες ευρωπαϊκές που δραστηριοποιούνται σε άλλο ενεργειακό περιβάλλον μας κάνει λιγότερο ανταγωνιστικούς, με υψηλότερες τιμές. Εμείς θέλουμε να έχουμε σταθερές βάσεις. Χωρίς σταθερό ενεργειακό πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρχει στρατηγική για ανάπτυξη καιπαραγωιγκότητα», υπογράμμισε.

Οσον αφορά τη συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, ο κ. Γιαζιτζόγλου επικαλέστηκε σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία, η συμβολή της ElvalHalcor στο ΑΕΠ είναι 1 δισ. ευρώ, οι εξαγωγές σε μη πολύτιμα μέταλλα και μη σιδηρούχα  αποτελούν το 71% των συνολικών εξαγωγών του κλάδου της χώρας, δημιουργεί 740 εκατ. κοινωνικό προϊόν και για κάθε μια θέση εργασίας αντιστοιχούν 5,3 θέσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτό μεταφράζεται σε 18.000 ανθρώπους.

«Ολα αυτά οφείλονται στους 2.800 εργαζομένους που καθημερινά κινούν την εταιρεία», είπε με έμφαση.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Είμαστε μια καθαρά εξωστρεφής βιομηχανία. Πάνω από 90% σε ποσότητες κατευθύνεται στο εξωτερικό. Αυτή η πολύ διευρυμένη παρουσία σε όλο τον κόσμο, το πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων κάνει την εταιρεία ανταγωνιστική και να μπορεί να κινείται μεταξύ αγορών και χωρών χωρίς να επηρεάζεται από τις ευρύτερες εξελίξεις».

Πηγή: ΟΤ

