Για τον ρόλο της Ελλάδας υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων, το Διεθνές Δίκαιο αλλά και το Συνέδριο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), μίλησε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στο OT FORUM που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη.

Κατά την έναρξη της συζήτηση η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη διμερή συμφωνία που υπεγράφη νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση των μελών των οικογενειών υπαλλήλων διπλωματικών αποστολών Ελλάδας και ΗΠΑ.

<br />

H διμερής συμφωνία για τους διπλωμάτες

Η συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στην ίδια και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγα, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Υπογράψαμε μια συμφωνία για το δικαίωμα εργασίας των συζύγων και τεκνών των αμερικανών διπλωματών στην Ελλάδα και των Ελλήνων στις ΗΠΑ, καθώς και άλλων θεμάτων που τους αφορούν τα δικαιώματά τους», ανέφερε η κυρία Παπαδοπούλου, σημειώνοντας πως η σημερινή υπογραφή είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκησαν 3-4 χρόνια.

Παράλληλα, είπε ότι στο πλαίσιο της συνάντησης για την υπογραφή της συμφωνίας συζητήθηκαν θέματα όπως η Μονή Σινά, υπό το φως και της πρόσφατης ενθρόνισης του νέου αρχιεπισκόπου, για τις πρώτες εντυπώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και φυσικά για τα ενεργειακά.

Ερωτηθείσα σχετικά, η υφυπουργός Εξωτερικών, σημείωσε ότι η διεξαγωγή του Συνεδρίου άφησε θετικές εντυπώσεις, χαρακτηρίζοντας το μεγάλη επιτυχία και ως προς τη συμμετοχή.

Η ενέργεια γεωπολιτικό μέγεθος

Αφού διευκρίνισε ότι «τέτοια συνέδρια θέλουν πολλή δουλειά για να πραγματοποιηθούν», η υλοποίησή του καταδεικνύει ότι «η Ελλάδα είναι μία χώρα που έχει ρόλο και λόγο» και πως «η γεωπολιτική ισχύς επιβεβαιώνεται» από συνέδρια σαν αυτό. Επιπλέον, δε, υπογράμμισε πως «η ενέργεια είναι και οικονομικό και γεωπολιτικό μέγεθος».

Σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε μεταξύ άλλων πως στην παρούσα φάση επικρατούν «ήρεμα νερά και δεν υπάρχει ιδιαίτερη κρίση».

Αφού ανέφερε ότι είναι πολύ φυσικό οι ΗΠΑ να εκδηλώνουν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η οποία «έχει πάρα πολλές κρίσεις αυτή τη στιγμή», έτι περαιτέρω υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι αυτοτελής και δεν είναι το ίδιο με την Τουρκία.

«Είμαστε διαφορετικές χώρες, η Τουρκία βλέπει την Ανατολή», είπε και σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα, έχει άλλες στοχεύσεις, νοοτροπία και προτεραιότητες. Ανέφερε επί παραδείγματι πως για την Ελλάδα δεν ήταν ποτέ μέσα στα στην άσκηση πολιτικής της η αποστολή στρατευμάτων σε άλλες χώρες.

Η Ελλάδα ήπια δύναμη

«Η Ελλάδα είναι ήπια δύναμη, χρησιμοποιεί τον διάλογο και την κατανόηση, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση για να καλλιεργεί σχέσεις με τους γείτονές της».

Ερωτηθείσα για τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις η κυρία Παπαδοπούλου εκτίμησε ότι «τα παγκόσμια νερά είμαι επικίνδυνα», με τις αλλαγές να επηρεάζουν τους πάντες.

Αναφορικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, τόνισε ότι υπάρχει μία τάση να παραβιαστούν πτυχές του, αλλά δεν υποχωρεί, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες που υφίστανται όσοι το παραβιάζουν.

«Το Διεθνές Δίκαιο προστατεύει τις μικρές χώρες και τέλος προστατεύει όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η άμυνα με την ευρύτερη έννοια

Σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο καλύτερος τρόπος να μην έχεις έναν πόλεμο είναι να τον αποφύγεις, υπογραμμίζοντας πως οι πόλεμοι είναι οι κλασικοί και οι ασύμμετροι, οι οποίοι όπως είπε είναι και οι πιο επικίνδυνοι, αναφέροντας ως παράδειγμα τις κυβερνοεπιθέσεις.

«Άρα πρέπει να δούμε την άμυνα με την ευρύτερη έννοια του όρου», είπε η κυρία Παπαδοπούλου, προσθέτοντας πως «αν καταρρεύσουν οι δομές σου, δεν χρειάζεται κάτι άλλο».

Τέλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της διπλωματίας εδώ και αρκετά χρόνια: «Παλιά ήταν ενημέρωση, τώρα είναι ανάλυση επιχειρηματολογία», εμβάθυνση, κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν.

Πηγή: ΟΤ