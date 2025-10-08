newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Διεθνής Οικονομία 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πλέον σαφές ότι το ψηφιακό ευρώ δεν είναι ένα μακρινό πείραμα, αλλά μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Η πρόσφατη ανάθεση έργου σε τεχνολογικούς παρόχους για την ανάπτυξη πέντε βασικών συστημάτων της νέας ψηφιακής νομισματικής υποδομής από την ΕΚΤ επιβεβαιώνει πως το σχέδιο περνά στη φάση της υλοποίησης. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει το νομικό πλαίσιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών ήδη συναποφάσισαν να καθορίσουν τους κανόνες για τα όρια κατοχής του νέου νομίσματος.

Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική μορφή του μετρητού – χρήμα που θα εκδίδεται από την ΕΚΤ, αλλά θα διακινείται μέσω των εμπορικών τραπεζών. Οι πολίτες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για πληρωμές και μεταφορές με ταχύτητα, ασφάλεια και ευρωπαϊκή εγγύηση. Ωστόσο, για τις τράπεζες, η προοπτική αυτή προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα: βλέπουν μια τεχνολογική αναγκαιότητα, αλλά και μια απειλή για τα περιθώρια κέρδους τους.

Η PwC εκτιμά ότι η υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ θα κοστίσει στις ευρωπαϊκές τράπεζες έως και 30 δισεκατομμύρια ευρώ, με κάθε ίδρυμα να επενδύει κατά μέσο όρο 110 εκατομμύρια και να δεσμεύει έως το 46% του προσωπικού του επί τέσσερα χρόνια. Και όλα αυτά χωρίς σαφή προοπτική απόδοσης. Ο τραπεζικός τομέας επισημαίνει ότι έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά σε λύσεις πληρωμών όπως το Bizum, το οποίο το 2026 θα αρχίσει να επεκτείνεται και στις αγορές λιανικής, με δυνατότητες άμεσων συναλλαγών.

Η απάντηση των τραπεζών

Οι τράπεζες επιμένουν ότι το ψηφιακό ευρώ πρέπει να βασιστεί στις υφιστάμενες υποδομές πληρωμών για να αποφευχθούν επικαλύψεις και σπατάλες. Ταυτόχρονα, πιέζουν για ένα δίκαιο μοντέλο αποζημίωσης, καθώς τα έσοδα από τις συναλλαγές θα είναι χαμηλότερα από εκείνα των καρτών Visa και Mastercard. Ενδεικτικά, η ΕΚΤ υπολογίζει ότι οι ευρωπαίοι έμποροι πληρώνουν ετησίως 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες για αγορές με κάρτες – κόστος που το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να μειώσει, αλλά εις βάρος των τραπεζών.

Το σχέδιο του Ευρωσυστήματος δεν στοχεύει να αντικαταστήσει τις ιδιωτικές λύσεις, αλλά να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή κυριαρχία στις πληρωμές και ασπίδα απέναντι στις “stablecoins”, τα ψηφιακά νομίσματα ιδιωτικών εταιρειών που συνδέονται με το δολάριο ή το ευρώ. Αυτά, κατά την ΕΚΤ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα εκτός δημοκρατικού ελέγχου.
Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι: η ΕΕ επιδιώκει να έχει το ψηφιακό ευρώ έτοιμο μέχρι το 2028, ενώ οι τράπεζες τρέχουν να προσαρμόσουν τα συστήματά τους, ώστε να μην μείνουν πίσω σε μια εποχή όπου το χρήμα δεν θα είναι πια χαρτί ή πλαστικό — αλλά κώδικας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

Stream newspaper
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Θα τους ξεχωρίσει; 08.10.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

