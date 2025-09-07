newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Κέρδος 1,3 δισ. δολάρια από crypto για την οικογένεια Τραμπ μέσα σε λίγες εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:42

Κέρδος 1,3 δισ. δολάρια από crypto για την οικογένεια Τραμπ μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ο Πύργος Τραμπ στο Μανχάταν και το θέρετρο Mar-a-Lago με τους φοίνικες δεν αποτελούν τον ταχύτερο δρόμο για νέο πλούτο

Χρειάστηκαν μόνο λίγες εβδομάδες για να συγκεντρώσει η οικογένεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από δύο crypto επιχειρήσεις, οι οποίες αμφότερες έχουν ιδρυθεί σε λιγότερο από ένα έτος.

Η συλλογή από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial και την ξεχωριστή επιχείρηση εξόρυξης American Bitcoin δείχνει πώς τα ακόμη σε εξέλιξη έργα μεταφράζονται ήδη σε απτό πλούτο για την πρώτη οικογένεια των ΗΠΑ. Τα ποσά ανταγωνίζονται τις αξίες των ακινήτων γκολφ και των θέρετρων που κατείχαν εδώ και καιρό και ήταν συνώνυμα με τους Τραμπ, των οποίων η περιουσία ανέρχεται πλέον στα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ο Πύργος Τραμπ στο Μανχάταν και το θέρετρο Mar-a-Lago με τους φοίνικες δεν αποτελούν τον ταχύτερο δρόμο για νέο πλούτο

Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ, εξακολουθούν να μοιράζονται τον ρόλο του εκτελεστικού αντιπροέδρου στον Οργανισμό Τραμπ, αλλά αποτελούν ολοένα και περισσότερο τα πρόσωπα του αυξανόμενου χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων της οικογένειας.

Η World Liberty, την οποία συνίδρυσαν πέρυσι μαζί με τον νεότερο γιο του προέδρου, Μπάρον, έφτασε σε ένα βασικό ορόσημο την 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να ανταλλάσσουν το ομώνυμο token της. Τον περασμένο μήνα, έκλεισε μια επικερδή συμφωνία με μια εισηγμένη εταιρεία για την αποθήκευση του περιουσιακού στοιχείου.

Συνολικά, αυτές οι εξελίξεις πρόσθεσαν περίπου 670 εκατομμύρια δολάρια στην καθαρή περιουσία των Τραμπ, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg, ο οποίος πλέον την αντιμετωπίζει ως οικογενειακή περιουσία. Ο υπολογισμός του Bloomberg εξαιρεί τα tokens αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκουν στους Τραμπ και τα οποία παραμένουν προς το παρόν κλειδωμένα.

Το μερίδιο του Έρικ Τραμπ στο American Bitcoin, το οποίο δημιουργήθηκε τον Μάρτιο για την εξόρυξη εικονικών περιουσιακών στοιχείων, άξιζε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια όταν η μετοχή σημείωσε άνοδο στο ντεμπούτο της στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η έκρηξη κερδών υποδηλώνει ότι μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται για την πρώτη οικογένεια των ΗΠΑ: Τα ακίνητα που συνδέονται στενότερα με αυτούς, όπως ο Πύργος Τραμπ στην Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν, ακόμη και το θέρετρο Mar-a-Lago με τους φοίνικες, δεν αποτελούν τον ταχύτερο δρόμο για νέο πλούτο. Και ακόμη και για μια οικογένεια που έχει συνδέσει εδώ και καιρό το όνομά της με τα πάντα, από μπριζόλες μέχρι βότκα, η ταχύτητα και το μέγεθος των κερδών τους από τα κρυπτονομίσματα είναι διαφορετικά από οτιδήποτε έχουν κάνει πριν.

Γράφημα

Οι Τραμπ έχουν επίσης νέες ιδέες σε εξέλιξη. Ο Γουόρεν Χούι, συνιδρυτής της Soul Ventures, η οποία επένδυσε στην Alt5 Sigma Corp. , την εισηγμένη εταιρεία που άρχισε να αγοράζει tokens World Liberty τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι οι ιδρυτές της εταιρείας κρυπτονομισμάτων πρότειναν πρόσφατα ότι μπορεί να ξεκινήσουν την «tokenization» περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα — δημιουργώντας ένα ψηφιακό proxy για κάτι που υπάρχει στον φυσικό κόσμο. Ο Έρικ Τραμπ ήταν μεταξύ της ομάδας που πρότεινε την ιδέα, πρόσθεσε.

«Είχαμε αυτοπεποίθηση όταν μιλήσαμε με τον Έρικ Τραμπ, λόγω της εμπειρίας του στον τομέα της φιλοξενίας και των ακινήτων», είπε ο Χούι.

«Αγοράστε τώρα»

Η World Liberty και η American Bitcoin λειτουργούν πλέον στη διασταύρωση των κρυπτονομισμάτων και των χρηματιστηριακών αγορών. Ενώ οι λάτρεις των κρυπτονομισμάτων κάποτε αναζητούσαν μια εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν δημόσια εισηγμένα μέσα για να ενισχύσουν την αξία των tokens τους. Πρόκειται για μια παραλλαγή μιας ιδέας που πρωτοστάτησε ο σελέμπριτι των crypto, Mάικλ Σέιλορ και ένας τρόπος για να δημιουργηθεί μια πιο σταθερή πηγή ζήτησης για ασταθή εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Υπό προηγούμενα ρυθμιστικά καθεστώτα, η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων βρισκόταν υπό αυστηρότερο έλεγχο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν έλαβε μέτρα κατά των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων για την πώληση μη καταχωρημένων τίτλων και μήνυσε μερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Coinbase Global και Kraken. Υπό τον Τραμπ, ο οποίος διόρισε πιο φιλικές ρυθμιστικές αρχές και υποσχέθηκε να μετατρέψει τις ΗΠΑ στην «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων του κόσμου», αυτές οι υποθέσεις υψηλού προφίλ αποσύρθηκαν.

Απαντώντας στην κριτική σχετικά με την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένης της εμπλοκής της οικογένειας σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, οι γιοι του προέδρου Τραμπ δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι ξεχωριστές από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Bitcoin Asia στα τέλη Αυγούστου, ο Έρικ Τραμπ δήλωσε ότι είχε παροτρύνει τον πατέρα του να απευθυνθεί σε λάτρεις του Bitcoin κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στο Νάσβιλ πέρυσι. Ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα ότι αγοράζει Bitcoin εδώ και «αρκετά χρόνια», συχνά κάνει μια προωθητική κίνηση για την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που τώρα βοηθά την οικογένειά του να συσσωρεύσει σημαντικό νέο πλούτο.

«Αγοράστε τώρα», είπε στο κοινό του Bitcoin Asia στο Χονγκ Κονγκ. «Αγοράστε αυτό το δεύτερο». Συνέχισε αναφέροντας την ικεσία του Σέιλορ να «πουλήσει ένα νεφρό αν πρέπει, αλλά να κρατήσει το Bitcoin».

Πηγή: ot.gr

