Η αναζωογόνηση της Χαλκίδας: Ξεκίνησε η ανάπλαση του πάρκου Ελευθερίας
Νέο πάρκο σύνθετων δραστηριοτήτων αναψυχής και άθλησης ετοιμάζεται στο Δήμο Χαλκιδαίων.
«Σε πρότυπο, οικογενειακό, περιβαλλοντικό πάρκο μετατρέπεται το πάρκο Ελευθερίας στη Χαλκίδα, όπου ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, το έργο συνολικής ανάπλασης και ανακατασκευής του, συνολικού προϋπολογισμού 3.195.710,32 ευρώ», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το ποσό των 2.000.000 ευρώ και από ίδιους πόρους του Δήμου Χαλκιδέων, με το υπόλοιπο ποσό.
Το νέο πάρκο, βιοκλιματικού σχεδιασμού, θα αποτελεί έναν ενιαίο και μεγάλο χώρο πρασίνου και θα περιλαμβάνει:
- 3 νέα γήπεδα (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις)
- υπαίθριο γυμναστήριο και εξοπλισμό για αθλητικές δραστηριότητες (επιτραπέζια αντισφαίριση, σκάκι εξωτερικού χώρου, πίστα ποδηλασίας)
- νέες παιδικές χαρές, με πολυσύνθετα όργανα για όλες τις ηλικίες παιδιών
- νέους χώρους καθιστικών
- σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά σώματα LED
- χώρους πρασίνου, με υψηλά και θαμνώδη δέντρα και βοτανόκηπο
- χώρο μικρού Πράσινου Σημείου Ανακύκλωσης, με νέους κάδους απορριμμάτων και βυθιζόμενους κάδους ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων
Σημείο αναφοράς
Στο σημείο των εργασιών παρευρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα μαζί με συνεργάτες, η οποία τόνισε: «Ακόμη ένα μεγάλο έργο ξεκίνησε σήμερα για τη Χαλκίδα και ιδιαίτερα για τις περιοχές Λιανής Άμμου, Αλατσάτων και Μακεδονικών. Ένας ανοιχτός χώρος πρασίνου, άθλησης και ψυχαγωγίας, που παίρνει ζωή και γίνεται σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλο τον Δήμο».
*πηγή εικόνων Δήμος Χαλκιδαίων:https://www.facebook.com/dimos.xalkideon
