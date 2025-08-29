Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Για την ανάπλαση της ΔΕΘ και το κυβερνητικό σχέδιο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, μετά την αναδίπλωση από τον αρχικό κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Το απέσυρε γιατί πιέστηκε από τις τεκμηριωμένες φωνές της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας. Το απέσυρε γιατί βρεθήκαμε πολλοί που ενώσαμε τις φωνές μας. Το απέσυρε γιατί απέναντί του βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη υπογράψει για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος. Όταν όμως έχεις μάθει να πολιτεύεσαι με όρους διχασμού, το κάνεις ακόμη και όταν αναδιπλώνεσαι», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Όχι τα κλειστά γραφεία της Αθήνας. Όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι πολίτες θα επιλέξουν με γνώμονα τη βιωσιμότητα της πόλης. Όχι με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Δεν πρέπει να ξαναπροδωθεί η Θεσσαλονίκη».

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:

«Ο Κ. Μητσοτάκης έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ. Στο σχέδιο που έδινε τα πάντα στους λίγους, αποκλείοντας τους πολλούς. Ξενοδοχεία, εμπορικό κέντρο που σχεδίαζαν για 13 χρόνια, τα έσβησε σε μια στιγμή.

Χθες είπε πολλά.

«Ξέχασε» να πει μια λέξη: Συγγνώμη.

Γιατί δεν ήταν λάθος της στιγμής.

Ήταν σχέδιο ετών.

Κόντρα στη βιωσιμότητα της Θεσσαλονίκης.

Κόντρα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων της.

Δεν το απέσυρε από ενδιαφέρον για την πόλη.

Το απέσυρε γιατί πιέστηκε από τις τεκμηριωμένες φωνές της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας.

Το απέσυρε γιατί βρεθήκαμε πολλοί που ενώσαμε τις φωνές μας.

Το απέσυρε γιατί απέναντί του βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη υπογράψει για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος.

Όταν όμως έχεις μάθει να πολιτεύεσαι με όρους διχασμού, το κάνεις ακόμη και όταν αναδιπλώνεσαι.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη μένει ξανά εκτός.

Η πόλη ξανά προδομένη, διχοτομημένη.

Καθαρές κουβέντες.

Εμείς δεν αρκούμαστε σε μισόλογα.

Ζητάμε καθαρές δεσμεύσεις.

Πώς θα δοθούν τα 120 εκατομμύρια για την ανάπλαση της ΔΕΘ; Βάσει ποιου σχεδίου;

Γιατί δεν ακούστηκαν ακόμη μια φορά οι πολίτες που ζητούν μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Δυτική Θεσσαλονίκη; Η μετεγκατάσταση θα προσφέρει νέα προοπτική στην ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα πολλαπλασιάσει το όφελος της επένδυσης.

Θέλουμε διαφάνεια.

Ανάπτυξη για όλους.

Ένα νέο όραμα για τη Θεσσαλονίκη.

Το σχέδιο υπάρχει.

Φέτος τον Φεβρουάριο διοργανώσαμε μαζί με φορείς και ενεργούς πολίτες της πόλης, εκδήλωση για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο της ΔΕΘ.

Προτείναμε διαβούλευση των πολιτών με κατάληξη σε δημοψήφισμα, με ένα ξεκάθαρο ερώτημα: θέλετε ενιαίο Μητροπολιτικό Πάρκο στη θέση της ΔΕΘ, ναι ή όχι;

Σε αυτό επιμένουμε. Να δοθεί ο λόγος στους πολίτες. Με ξεκάθαρο ερώτημα.

Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Όχι τα κλειστά γραφεία της Αθήνας. Όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι πολίτες θα επιλέξουν με γνώμονα τη βιωσιμότητα της πόλης. Όχι με τα δημοσκοπικά ευρήματα.

Δεν πρέπει να ξαναπροδωθεί η Θεσσαλονίκη.

Οι κάτοικοι της αξίζουν μια καλύτερη πόλη. Σύγχρονη, δίκαιη, βιώσιμη».