Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Ένα μεγάλο Μητροπολιτικό πάρκο με μια σύγχρονη ΔΕΘ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης τοποθετήθηκε δημοσίως για την συνολική αναβάθμιση της ΔΕΘ λέγοντας: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την αποδοχή της πρότασής μας σχετικά με τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου που ενισχύει καταλυτικά το πράσινο απόθεμα στην καρδιά της πόλης, για την ανέγερση ενός σύγχρονου Εκθεσιακού κέντρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού με το μικρότερο δυνατό κτιριακό αποτύπωμα και για τη λειτουργία ενός Συνεδριακού κέντρου που θα συμβάλει στην ανέλιξη της πόλης ως προορισμού συνεδριακού Τουρισμού.

Η διεκδίκησή μας από την πρώτη στιγμή αφορούσε στη δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης με τη συγκρότηση ενός δυναμικού κόμβου επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας που θα σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της ΔΕΘ. Ισχυρή ΔΕΘ σημαίνει ισχυρή, παραγωγική και ανταγωνιστική Θεσσαλονίκη.

Αναπτυξιακό σχέδιο Θεσσαλονίκης

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν στο παρόν και στο μέλλον της Θεσσαλονίκης, είχα την ευκαιρία να ζητήσω: