Ο Δήμος Κορινθίων παραλαμβάνει τον νέο περιβάλλοντα χώρο στον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου
Ολοκληρώθηκε η ευρείας κλίμακας ανάπλαση του χώρου γύρω από τον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου.
Ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026 παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ένα έργο, το οποίο στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή χαρακτήρισε «υψηλής αισθητικής, που μεταμορφώνει ένα ιστορικό σημείο της πόλης σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο ζωής. Μέσα από αυτή την παρέμβαση, ο Δήμος αξιοποιεί την ιστορικότητα του χώρου και την εντάσσει σε ένα σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, ανοιχτό στην κοινωνία, στη φύση και στον άνθρωπο».
Η ανάπλαση περιλαμβάνει:
- Χώρους πρασίνου και αναψυχής
- Ποδηλατόδρομο και πεζόδρομους
- Χώρους πολιτισμού
- Όργανα υπαίθριας άσκησης
- Την μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παιδική χαρά της πόλης
Πέρα, όμως, από τις επιμέρους παρεμβάσεις, το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για δύο επιπλέον λόγους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
- Πρώτον, λόγω της θέσης του. Βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της Κορίνθου και αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά την εικόνα της πόλης, δημιουργώντας μια νέα πρώτη εντύπωση για κατοίκους και επισκέπτες.
- Δεύτερον, επειδή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναπλάσεων, κατά μήκος του ίδιου άξονα. Ανατολικά του σταθμού, εξελίσσεται η ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο Κορίνθου – Λουτρακίου, εκατέρωθεν της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής, από τον Σταθμό έως τη βυθιζόμενη γέφυρα στην Ποσειδωνία. Η ανάπλαση περιλαμβάνει κατασκευή ποδηλατοδρόμων διπλής κατεύθυνσης, πεζοδρόμων και δημιουργία στάσεων με καθίσματα (παγκάκια). Ακόμα περιβαλλοντικές βελτιώσεις με εκτεταμένες φυτεύσεις ψηλής και χαμηλής βλάστησης, για τη δημιουργία ενός πράσινου γραμμικού πάρκου. Τελικός σκοπός του έργου είναι η οικολογική σύνδεση των δύο πόλεων, η ανάδειξη της μετρικής γραμμής της Πελοποννήσου και η μετατροπή ενός υποβαθμισμένου χώρου σε πόλο έλξης. Δυτικά, προχωρά από την Περιφέρεια η δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο στην πρώτη φάση θα εκτείνεται από την Κόρινθο έως το Κεραμιδάκι, στη δυτική είσοδο της πόλης.
- Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- Πώς διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο (πίνακες)
- Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στους «8» του Champions League κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ
- Ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας στον Γεωργιανό ύποπτο για κατασκοπεία
- Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
- Ο κόσμος μιλά για ισότητα, οι γυναίκες ζουν άλλη πραγματικότητα – Παγκόσμιος κανόνας η οικονομική ανισότητα
- Klavdia: Ερωτευμένη ξανά – ποιος της έκλεψε την καρδιά
- The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις