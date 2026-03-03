Ο Δήμος Κορινθίων παραλαμβάνει τον νέο περιβάλλοντα χώρο στον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026 παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ένα έργο, το οποίο στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή χαρακτήρισε «υψηλής αισθητικής, που μεταμορφώνει ένα ιστορικό σημείο της πόλης σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο ζωής. Μέσα από αυτή την παρέμβαση, ο Δήμος αξιοποιεί την ιστορικότητα του χώρου και την εντάσσει σε ένα σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, ανοιχτό στην κοινωνία, στη φύση και στον άνθρωπο».

Η ανάπλαση περιλαμβάνει:

Χώρους πρασίνου και αναψυχής

Ποδηλατόδρομο και πεζόδρομους

Χώρους πολιτισμού

Όργανα υπαίθριας άσκησης

Την μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παιδική χαρά της πόλης

Πέρα, όμως, από τις επιμέρους παρεμβάσεις, το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για δύο επιπλέον λόγους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.