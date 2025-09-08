newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αηδονά: Προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δ. Θεσσαλονίκη ως το τέλος του 2025
Αυτοδιοίκηση 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

Αηδονά: Προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δ. Θεσσαλονίκη ως το τέλος του 2025

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και δέσμευση για τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Ένα σημαντικό έργο για τις μεταφορές της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει μπει στην τελική του ευθεία όπως δήλωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά. Πρόκειται για το τον προαστιακό σιδηρόδρομο που θα συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό με την στάση του μετρό στη Σίνδο.

Ειδικότερα, συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, με αντικείμενο τα έργα μεταφορών στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, τις ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας προς τους πολίτες και την οδηγική ασφάλεια.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι «ο προαστιακός σιδηρόδρομος στη δυτική Θεσσαλονίκη, μια πάγια διεκδίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποκτά σάρκα και οστά μέχρι το τέλος του έτους. Με τη σύνδεση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και του μετρό με τη Σίνδο κι από εκεί με λεωφορείο οι φοιτητές θα μπορούν να φτάσουν μέχρι το ΔΙΠΑΕ και οι εργαζόμενοι μέχρι τη ΒΙΠΕ.

Υποβάλαμε στον Υπουργό το αίτημα γρήγορα να δοθεί η δυνατότητα για επέκταση των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου και μετά την Αγχίαλο μέχρι τη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο, ώστε να καλυφθεί στο σύνολό του και ο Δήμος Χαλκηδόνος. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά προχωρά και το πρώτο δρομολόγιο θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι αστικές συγκοινωνίες σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης έχουν βελτιωθεί σημαντικά και δεν έχουν καμιά σχέση με την εικόνα που είχαν πριν από λίγα χρόνια. Συνεννοηθήκαμε με τον κ. Κυρανάκη για συνεχή και σταθερή συνεργασία και σε πολλούς άλλους τομείς, από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σχετικών με τις μεταφορές προς τους πολίτες μέχρι την ασφάλεια στους δρόμους, επ’ ωφελεία και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και κυρίως των συμπολιτών μας».

Η οδική ασφάλεια στο επίκεντρο

Από την πλευρά του ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βάλαμε στόχους για την οδική ασφάλεια. Είναι εθνική η προσπάθεια, εθνική η βούληση, να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές στον δρόμο. Με τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουμε στενή συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε στοχευμένα να εντοπίσουμε τα σημεία που έχουν πρόβλημα και να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές. Τα τροχαία είναι δυστυχώς η κύρια αιτία θανάτου για τους νέους κάτω των 29 ετών. Η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας σε πάρα πολλά επίπεδα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογία Eιδήσεις
Φορολογία: Πόσο ενισχύονται τα εισοδήματα [πίνακες & παραδείγματα]

Φορολογία: Πόσο ενισχύονται τα εισοδήματα [πίνακες & παραδείγματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Βγαίνει μπροστά 08.09.25

Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκρότησης μιας ισχυρής συμμαχίας ευθύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικού Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου στη ΔΕΘ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς
Αντίδραση αυτοδιοίκησης 07.09.25

Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς

«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας
Σημεία αναφοράς 05.09.25

Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας

Πως τα τοπόσημα μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην τοπική πρόοδο και ευημερία σε μια εποχή που η περιφέρεια της χώρας αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ν. Χαρδαλιάς: Σαρωτικός ανασχηματισμός στην Περιφέρεια Αττικής – Αναβαθμίζεται η Σταυρούλα Αντωνάκου
Νίκος Χαρδαλιάς 04.09.25

Σαρωτικός ανασχηματισμός στην Περιφέρεια Αττικής - Αναβαθμίζεται η Σταυρούλα Αντωνάκου

Με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 20 μηνών της Περιφερειακής Αρχής Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς προχωρά σε ανασχηματισμό ανακοινώνοντας τα ονόματα των νέων χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών. Ξεχωρίζει στο νέο σχήμα το όνομα της Σταυρούλας Αντωνάκου από τον Πειραιά.

Σύνταξη
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Στο επίκεντρο 04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Υποδομές 03.09.25

Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.

Σύνταξη
Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ
Προς τιμήν 03.09.25

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά την καλοκαιρινή περίοδο, από δω και πέρα θα ονομάζεται Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βηθλεέμ.

Σύνταξη
Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό
Αυτοδιοίκηση 03.09.25

Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό θα πραγματοποιηθούν εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Ελλάδα 08.09.25

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας με την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Βγαίνει μπροστά 08.09.25

Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκρότησης μιας ισχυρής συμμαχίας ευθύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικού Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου στη ΔΕΘ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Σκληρές εικόνες 08.09.25

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο