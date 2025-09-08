Αηδονά: Προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δ. Θεσσαλονίκη ως το τέλος του 2025

Ένα σημαντικό έργο για τις μεταφορές της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει μπει στην τελική του ευθεία όπως δήλωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά. Πρόκειται για το τον προαστιακό σιδηρόδρομο που θα συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό με την στάση του μετρό στη Σίνδο.

Ειδικότερα, συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, με αντικείμενο τα έργα μεταφορών στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, τις ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας προς τους πολίτες και την οδηγική ασφάλεια.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι «ο προαστιακός σιδηρόδρομος στη δυτική Θεσσαλονίκη, μια πάγια διεκδίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποκτά σάρκα και οστά μέχρι το τέλος του έτους. Με τη σύνδεση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και του μετρό με τη Σίνδο κι από εκεί με λεωφορείο οι φοιτητές θα μπορούν να φτάσουν μέχρι το ΔΙΠΑΕ και οι εργαζόμενοι μέχρι τη ΒΙΠΕ.

Υποβάλαμε στον Υπουργό το αίτημα γρήγορα να δοθεί η δυνατότητα για επέκταση των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου και μετά την Αγχίαλο μέχρι τη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο, ώστε να καλυφθεί στο σύνολό του και ο Δήμος Χαλκηδόνος. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά προχωρά και το πρώτο δρομολόγιο θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι αστικές συγκοινωνίες σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης έχουν βελτιωθεί σημαντικά και δεν έχουν καμιά σχέση με την εικόνα που είχαν πριν από λίγα χρόνια. Συνεννοηθήκαμε με τον κ. Κυρανάκη για συνεχή και σταθερή συνεργασία και σε πολλούς άλλους τομείς, από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σχετικών με τις μεταφορές προς τους πολίτες μέχρι την ασφάλεια στους δρόμους, επ’ ωφελεία και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και κυρίως των συμπολιτών μας».

Η οδική ασφάλεια στο επίκεντρο

Από την πλευρά του ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βάλαμε στόχους για την οδική ασφάλεια. Είναι εθνική η προσπάθεια, εθνική η βούληση, να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές στον δρόμο. Με τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουμε στενή συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε στοχευμένα να εντοπίσουμε τα σημεία που έχουν πρόβλημα και να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές. Τα τροχαία είναι δυστυχώς η κύρια αιτία θανάτου για τους νέους κάτω των 29 ετών. Η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας σε πάρα πολλά επίπεδα».