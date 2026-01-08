Οι εξέδρες μπαίνουν σε φόρμα με τα νέα καθίσματα στα γήπεδα της Κορίνθου

Ο Δήμος Κορινθίων προχώρησε σε παρεμβάσεις αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της συντήρησης και βελτίωσης των δημοτικών υποδομών που εξυπηρετούν αθλητές, σωματεία και πολίτες.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η τοποθέτηση περισσότερων από 2.000 νέων πλαστικών καθισμάτων σε οκτώ αθλητικούς χώρους του Δήμου, όπως ανακοινώθηκε σχετικά. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Συνοικισμού, των Αθικίων, του Χιλιομοδίου, του Άσσου και της Κλένιας, το Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, το Κολυμβητήριο καθώς και το γήπεδο τένις.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στους δήμους θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση του μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών άθλησης, φιλοξενίας αγώνων και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε αθλητικές δραστηριότητες.

Αναμένονται και άλλες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ανάλογες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και σε άλλες αθλητικές υποδομές, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των χώρων άθλησης και τη στήριξη της νεολαίας και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής.

Η επένδυση στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τόσο τη σωματική άσκηση όσο και την κοινωνική συνοχή.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Κορινθίων