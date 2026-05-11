Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν από την τράπεζα – Τους έπεσαν χρήματα στο δρόμο

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι δράστες άρπαξαν 200.000 ευρώ από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Νιώθετε σαν συναισθηματικό σφουγγάρι; Ίσως φταίνε τα social media…και όχι μόνο

Στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, οι ληστές ήταν τρεις και εισέβαλαν στο υποκατάστημα με καλάσνικοφ λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό»

Ένας καλοντυμένος κύριος απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, ενώ συνεργός του, που έφερε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.

Ζήτησαν από τους υπαλλήλους να συνεργαστούν για να μην τους πειράξουν και έφυγαν με μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που σήμανε συναγερμός. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι δράστες άρπαξαν 200.000 ευρώ

Μάλιστα κατά την αποχώρησή τους, υπάρχουν φωτογραφίες που τους δείχνουν οπλισμένους και με τις τσάντες ανά χείρας, να τους πέφτουν κάτω χρήματα.

Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα και τους πέφτουν χρήματα στο δρόμο

«Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην τράπεζα»

Επαγγελματίας της περιοχής, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τράπεζα, περιέγραψε στον αέρα του LAMIA POLIS 87.7, καρέ-καρέ όσα εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, δύο άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο υποκατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, μαντήλια και καπέλα.

«Ο ένας κρατούσε ένα μακρύ όπλο, κάτι σαν κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Όλο το προσωπικό ήταν όρθιο, όπως και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.

Ο τρίτος δράστης και το καλάσνικοφ

Την ίδια ώρα, ένας τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από το υποκατάστημα. «Ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός άνδρας με μαντήλι, καπέλο και σακίδιο. Μπήκε μέσα στην τράπεζα και αμέσως ξαναβγήκε έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο περιμένοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον τρίτο δράστη ως «έτοιμο για πόλεμο», τονίζοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε.

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου τους περίμενε όχημα διαφυγής. «Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο φαινόταν εξαιρετικά οργανωμένο. «Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει πολύ καλά. Ήξεραν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητο και πώς θα φύγουν».

Πανικός στο χωριό

Η ληστεία προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατευτούν.

«Δίπλα στην τράπεζα υπάρχει φαρμακείο. Μπήκα μέσα και είπα στους ανθρώπους να μην βγει κανείς έξω γιατί γίνεται ληστεία», είπε. Όπως εξήγησε, ένας πελάτης που μπήκε ανυποψίαστος στην τράπεζα και είδε τα όπλα, βγήκε αμέσως έξω φωνάζοντας ότι πρόκειται για ληστεία.

«Προσπαθούσαμε να μην μπει άλλος κόσμος μέσα γιατί κινδύνευαν άνθρωποι».

Ο ίδιος περιέγραψε σκηνές πανικού όταν ο ένοπλος με το καλάσνικοφ βγήκε έξω και όπλισε το όπλο του.

«Όλος ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί μέσα στα μαγαζιά και στο ξενοδοχείο. Δεν ήξερες τι μπορούσε να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις – Αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)
Χάος επικράτησε στο Μεντεγίν της Κολομβίας όταν οι οπαδοί της τοπικής Ιντεπεντιέντε τα... έσπασαν όλα στο γήπεδό τους, στον αγώνα με τη Φλαμένγκο, διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση του συλλόγου.

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

