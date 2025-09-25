Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Έκθεση με έργα από νεαρούς κρατούμενους της φυλακής Αυλώνα

Από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιείται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης η έκθεση [un_released] με έργα ζωγραφικής από νεαρούς κρατούμενους της φυλακής του Αυλώνα.

Ποιοι συμμετέχουν στην έκθεση

Οι δημιουργοί των έργων που παρουσιάζονται είναι μαθητές ηλικίας 18 έως 21 ετών του σχολείου που λειτουργεί μέσα στον χώρο των φυλακών, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την εθνικότητα, τη γλώσσα, το μορφωτικό επίπεδο, το θρήσκευμα, καθώς και το αδίκημα για το οποίο εκτίουν ποινή φυλάκισης.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025, μαζί με τον εικαστικό Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο, παρακινήθηκαν και έγιναν δημιουργικοί σε ένα δυστοπικό περιβάλλον.

Οι παραπάνω ιδιαίτερες συνθήκες ενεργοποίησαν βαθιά ερωτήματα, σχετικά με το κατά πόσο η παραγωγή τέχνης μπορεί να βοηθήσει ένα τόσο ευάλωτο πληθυσμό.

Ξεπερνώντας αρκετές δυσκολίες κατά τη διαδικασία και, καθώς συχνά το μάθημα άγγιζε τα όρια του πειραματισμού, όπως και η ίδια η τέχνη άλλωστε, οι συμμετέχοντες στα μαθήματα γεύτηκαν τον θεραπευτικό χαρακτήρα της.

‘Εργα με ιδιαίτερους συμβολισμούς

Μέσα από τα έργα τους, παίρνουμε πληροφορίες για τη συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική τους κατάσταση.

Ειδικά, μέσα από τις 33 προσωπογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση, νιώθουμε το απαραίτητο ξε-βόλεμα, ώστε να αναρωτηθούμε πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα παιδιά.

Η ωμότητα της έκφρασης, η επιλογή των χρωμάτων και η ελευθερία που καταγράφεται μας κάνουν να σταθούμε μπροστά τους με τον ανάλογο σεβασμό και δέος.

Οι νέοι αυτοί άνθρωποι μας χαρίζουν γενναιόδωρα το αποτύπωμά τους, τη στιγμιαία τους ελευθερία, τη ρωγμή του κελιού τους, την αγάπη, τον θυμό τους και ό,τι κουβαλάει το έργο που θα μπορούσε ο καθένας μας να δει. Δεν απαιτούν τίποτα από αυτό.

Αγγίζουν την ανιδιοτέλεια της Τέχνης που δεν ζητάει τίποτα.

Τα ζωγραφικά έργα που παρουσιάζονται σε αυτήν την ομαδική έκθεση είναι μια ολοκληρωμένη εικαστική πρόταση, από παιδιά που ζωγραφίζουν –ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους– καθώς και παιδιά που, πιθανόν, δυσκολεύονται να γράψουν το όνομά τους, υποδηλώνοντας έτσι μια ηχηρή παρουσία, που υπερκαλύπτει την φυσική τους απουσία από την εκδήλωση αυτή.

Πληροφορίες

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Διάρκεια έκθεσης

30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη 30.09, 19:00-22:00 (εγκαίνια)

Τετάρτη 01.10 – Δευτέρα 06.10, 10:00-21:00

Είσοδος για το κοινό ελεύθερη