magazin
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Έκθεση με έργα από νεαρούς κρατούμενους της φυλακής Αυλώνα
Culture Live 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:33

Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Έκθεση με έργα από νεαρούς κρατούμενους της φυλακής Αυλώνα

Η έκθεση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης εγκαινιάζεται στος 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιείται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης η έκθεση [un_released] με έργα ζωγραφικής από νεαρούς κρατούμενους της φυλακής του Αυλώνα.

Ποιοι συμμετέχουν στην έκθεση

Οι δημιουργοί των έργων που παρουσιάζονται είναι μαθητές ηλικίας 18 έως 21 ετών του σχολείου που λειτουργεί μέσα στον χώρο των φυλακών, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την εθνικότητα, τη γλώσσα, το μορφωτικό επίπεδο, το θρήσκευμα, καθώς και το αδίκημα για το οποίο εκτίουν ποινή φυλάκισης.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025, μαζί με τον εικαστικό Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο, παρακινήθηκαν και έγιναν δημιουργικοί σε ένα δυστοπικό περιβάλλον.

Οι παραπάνω ιδιαίτερες συνθήκες ενεργοποίησαν βαθιά ερωτήματα, σχετικά με το κατά πόσο η παραγωγή τέχνης μπορεί να βοηθήσει ένα τόσο ευάλωτο πληθυσμό.

Ξεπερνώντας αρκετές δυσκολίες κατά τη διαδικασία και, καθώς συχνά το μάθημα άγγιζε τα όρια του πειραματισμού, όπως και η ίδια η τέχνη άλλωστε, οι συμμετέχοντες στα μαθήματα γεύτηκαν τον θεραπευτικό χαρακτήρα της.

‘Εργα με ιδιαίτερους συμβολισμούς

Μέσα από τα έργα τους, παίρνουμε πληροφορίες για τη συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική τους κατάσταση.

Ειδικά, μέσα από τις 33 προσωπογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση, νιώθουμε το απαραίτητο ξε-βόλεμα, ώστε να αναρωτηθούμε πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα παιδιά.

Η ωμότητα της έκφρασης, η επιλογή των χρωμάτων και η ελευθερία που καταγράφεται μας κάνουν να σταθούμε μπροστά τους με τον ανάλογο σεβασμό και δέος.

Οι νέοι αυτοί άνθρωποι μας χαρίζουν γενναιόδωρα το αποτύπωμά τους, τη στιγμιαία τους ελευθερία, τη ρωγμή του κελιού τους, την αγάπη, τον θυμό τους και ό,τι κουβαλάει το έργο που θα μπορούσε ο καθένας μας να δει. Δεν απαιτούν τίποτα από αυτό.

Αγγίζουν την ανιδιοτέλεια της Τέχνης που δεν ζητάει τίποτα.

Τα ζωγραφικά έργα που παρουσιάζονται σε αυτήν την ομαδική έκθεση είναι μια ολοκληρωμένη εικαστική πρόταση, από παιδιά που ζωγραφίζουν –ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους– καθώς και παιδιά που, πιθανόν, δυσκολεύονται να γράψουν το όνομά τους, υποδηλώνοντας έτσι μια ηχηρή παρουσία, που υπερκαλύπτει την φυσική τους απουσία από την εκδήλωση αυτή.

Πληροφορίες

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Διάρκεια έκθεσης

30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη 30.09, 19:00-22:00 (εγκαίνια)

Τετάρτη 01.10 – Δευτέρα 06.10, 10:00-21:00

Είσοδος για το κοινό ελεύθερη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο