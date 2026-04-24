Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό: Σταμάτησε το βόλεϊ η Μελίνα Εμμανουηλίδου
Την απόφαση να σταματήσει το βόλεϊ πήρε η σπουδαία Μελίνα Εμμανουηλίδου - Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.
Τίτλοι τέλους για τη Μελίνα Εμμανουηλίδου στον Ολυμπιακό, με την έμπειρη αθλήτρια να ολοκληρώνει μια σπουδαία επταετή πορεία γεμάτη τίτλους και διακρίσεις και να σταματάει την καριέρα της στο βόλεϊ στην ομάδα που μεγαλούργησε.
Με τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup, η Εμμανουηλίδου αποτέλεσε βασικό πυλώνα των επιτυχιών του Ολυμπιακού, αφήνοντας σπουδαίο αποτύπωμα εντός και εκτός τάραφλεξ, λόγω του αδαμάντινου χαρακτήρα της.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την Εμμανουηλίδου:
«Η Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την λαμπρή πορεία της στο βόλεϊ και «έκλεισε» έναν «κύκλο» γεμάτο επιτυχίες, αφοσίωση και ήθος. Μια σπουδαία αθλήτρια, μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού μας με πάθος και αξιοπρέπεια.
Επτά χρόνια μαζί, κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup Ελλάδας, ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη!
Μελίνα, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό βόλεϊ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Είσαι παράδειγμα για τις νέες αθλήτριες, για τις επόμενες γενιές.
Για πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας.
Εις το επανιδείν!»
Η δήλωση της Μελίνας Εμμανουηλίδου μετά την αποχώρησή της:
«Ηρθε η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και σε βάθος χρόνου στις ομάδες που έχω περάσει, στις συμπαίκτριες μου, τους προπονητές και όσους στήριξαν αυτή τη διαδρομή.
Στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, όλα αυτά τα χρόνια εκτός γηπέδου, στην οικογένειά μου και στον άνθρωπό μου, που χωρίς την στήριξη του δεν θα ήταν το ίδιο. Κρατάω τις όμορφες στιγμές, τις εμπειρίες και όσα έμαθα, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Ηταν ένα όμορφο ταξίδι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».
