Παναθηναϊκός: Συνεχίζει και του χρόνου το βόλεϊ η μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα (vids)
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα με τη μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα που νίκησε τον καρκίνο, να αποκαλύπτει ότι θα συνεχίσει να παίζει βόλεϊ για τουλάχιστον μία ακόμη χρονιά.
Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και στον τρίτο τελικό με τον ΖΑΟΝ, νίκησε εύκολα με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς (25-19, 25-16, 25-19) και με 3-0 νίκες, κατέκτησε το εφετινό πρωτάθλημα της Volley League γυναικών στο βόλεϊ επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από δύο χρόνια.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης η αρχηγός του τριφυλλιού, Πέννυ Ρόγκα, δήλωσε περήφανη για τις πράσινες, ενώ παρά τα 38 της χρόνια αποκάλυψε πως είναι πανέτοιμη για την επόμενη σεζόν, καθώς της άνοιξε η όρεξη μετά τον φετινό τίτλο.
Η αρχηγός του τριφυλλιού που νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο όχι μόνο πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει και την επαγγελματική της καριέρα.
Οι δηλώσεις της Πέννυς Ρόγκα
«Η σεζόν είναι ονειρεμένη. Τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, για όλο τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος. Το αποδεικνύουμε καθημερινά, σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση και σεβόμαστε το μέγεθός του».
Για το αν είναι έτοιμη για του χρόνου να διεκδικήσει και έναν ευρωπαϊκό τίτλο: «Είμαι πανέτοιμη. Μου άνοιξε η όρεξη».
