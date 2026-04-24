Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης
- Τίποτα δεν μπορεί να σώσει την Βενετία από την βύθιση
- Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
- Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών από τρίτες χώρες ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως επισημαίνει, φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταποίησης προειδοποιούν για αυξανόμενη πίεση στην ενιαία αγορά από εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία παράγονται με χαμηλότερο κόστος και χωρίς να τηρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ζητήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αλλά και τα περιβαλλοντικά και εργασιακά standards.
«Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της ευρωπαϊκής μεταποίησης, αποδυναμώνει την αγροδιατροφική αλυσίδα και εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων», τονίζει χαρακτηριστικά.
Τα ερωτήματα στην Κομισιόν
Ο Κώστας Αρβανίτης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει σαφείς απαντήσεις:
- «Αν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους στοχευμένους συνοριακούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε προϊόντα από τρίτες χώρες.
- »Αν θα αναθεωρήσει το πλαίσιο ελέγχων για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, ώστε να εντάσσονται πιο γρήγορα σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης χώρες και προϊόντα με συστηματικά προβλήματα.
- »Ποια μέτρα θα λάβει για να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα τηρούν ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής με αυτά της ΕΕ».
«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και μεταποιητές οφείλουν να λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα εισαγόμενα προϊόντα», επισημαίνει ο κ. Αρβανίτης.
Και προσθέτει πως «η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής». Όπως τονίζει, «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να προστατεύσει τους στρατηγικούς παραγωγικούς της κλάδους από αθέμιτες πρακτικές».
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- Ο Μουρίνιο, η Ρεάλ και το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα
- Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Πρόσκληση στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
- Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
- Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
- Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις