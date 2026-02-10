newspaper
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Επικαιρότητα 10 Φεβρουαρίου 2026, 16:53

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Spotlight

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν την Τρίτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της εταιρικής συμφωνίας EU-Mercosur.

Πρόκειται, όπως τονίζει η Κουμουνδούρου, για «μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ–Mercosur. Ο μόνος στόχος είναι να εκτονώσει τις αντιδράσεις των αγροτών και της κοινωνίας για την Συμφωνία, που έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ με πρωτοβουλία της LEFT, χωρίς αντίκρισμα».

«Καμία ρήτρα διασφάλισης δεν μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες της συμφωνίας»

Όπως εξηγεί, «η ρήτρα, θεωρητικά, θα επιτρέπει στην ΕΕ να επαναφέρει προσωρινά δασμούς σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών ή ζημίας στους εγχώριους παραγωγούς, η ενεργοποίησή της όμως», υπογραμμίζει, «καθίσταται αδύνατη εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ‘σοβαρή ζημία’ σε εντελώς υποκειμενική βάση, ενώ παύει να ισχύει σε 12 χρόνια. Παράλληλα», προσθέτει, «δεν δίνει τη δυνατότητα αναστολής των εισαγωγών. Το Συμβούλιο, μάλιστα, στη διαπραγμάτευση απέρριψε όλες τις σημαντικές τροπολογίες του Κοινοβουλίου που θα βελτίωναν τη ρήτρα, με την αιτιολογία ότι παρεμβαίνουν στην ουσία της Συμφωνίας EU-MERCOSUR».

«Αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι το βασικό πρόβλημα είναι η ίδια η Συμφωνία και ότι καμία ρήτρα διασφάλισης δεν μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις αδυναμίες της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

