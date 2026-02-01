newspaper
Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;
Πολιτική Γραμματεία 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;

Για μια μεγάλη νίκη της Αριστεράς και των Ευρωπαίων αγροτών μιλά ο αντιπρόεδρος της Left Κώστας Αρβανίτης και εξηγεί τι σημαίνει πρακτικά η παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

του Κώστα Αρβανίτη*

Tην Τετάρτη 21/1 στο Στρασβούργο η Αριστερά πέτυχε μια τεράστια νίκη, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα των Ευρωπαίων αγροτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.

Παρότι επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί ότι ήταν μια πρωτοβουλία της LEFT, το αίτημα για παραπομπή της Εμπορικής Συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που συνυπέγραψαν και 100 άλλοι Ευρωβουλευτές από το δημοκρατικό τόξο, υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο και προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά η ηγεσία της Κομισιόν παρενέβη για να εκφράσει τη λύπη της -ίσως και την ενόχλησή της επειδή οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούν – ενώ ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, ακόμη πιο απροκάλυπτα, κάλεσε την Επιτροπή να εφαρμόσει άμεσα, αγνοώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίστηκε όψιμα να σχολιάζει «καλώς» για το αποτέλεσμα, αποσιωπώντας από τον ελληνικό λαό και τους αγρότες ότι η ΝΔ ψήφισε εναντίον του αιτήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπέρ των Γερμανικών συμφερόντων.

Τα επόμενα βήματα

Τι σημαίνει όμως πρακτικά η παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ και ποια είναι τα επόμενα βήματα; Το Κοινοβούλιο ζητά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει τη συμβατότητα της συμφωνίας Mercosur με τις Συνθήκες της ΕΕ σε τρία βασικά νομικά ζητήματα:

• Ο μηχανισμός επανεξισορρόπησης που προβλέπεται στη συμφωνία και επιτρέπει σε ένα μέρος να ζητήσει αποζημίωση εάν ένα μέτρο που εφαρμόζει το άλλο μέρος περιορίζει ουσιωδώς όφελος που απορρέει από τη συμφωνία, μηχανισμός που θα εμπόδιζε για παράδειγμα μέτρα σχετικά με το κλίμα, την ασφάλεια των τροφίμων, απαγορεύσεις φυτοφαρμάκων.
• Η νομική βάση που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η απόφασή της να «σπάσει» στα δύο το πακέτο με μια Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Mercosur (EMPA) και μια Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία (ITA).
• Η συμμόρφωση με την αρχή της προφύλαξης, δεδομένου ότι τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα μπορεί να λαμβάνονται με πιο περιοριστικό τρόπο βάσει της Συμφωνίας από ό,τι επιτρέπει η αρχή της προφύλαξης της ΕΕ.

Τι ακολουθεί

Η ψηφοφορία για τη «συγκατάθεση» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συμφωνία, που απαιτείται για την επικύρωση και έναρξη ισχύος κάθε διεθνούς εμπορικής συμφωνίας, παγώνει έως ότου το Δικαστήριο εκδώσει τη γνωμοδότησή του, κάτι που απαιτεί συνήθως 18 μήνες έως 2 χρόνια.

Πρώτο σενάριο: Η συμφωνία «παγώνει», δεν εφαρμόζεται έως την τελική απόφαση του Δικαστηρίου. Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι τμήματα της συμφωνίας είναι ασύμβατα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η Κομισιόν θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις και να φέρει μια επικαιροποιημένη συμφωνία, συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Αν πάλι το δικαστήριο αποφασίσει ότι δεν υπάρχει παραβίαση, η διαδικασία συγκατάθεσης θα «ξεπαγώσει».

Δεύτερο σενάριο: Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά πριν από τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Ενώ το Δικαστήριο επεξεργάζεται τη γνωμοδότησή του, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα μπορούσαν να αποφασίσουν την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, όπως υπονοούν ότι θα κάνουν για να παρακάμψουν την αρνητική για αυτούς απόφαση. Το σενάριο αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους και καθιστά δυσκολότερη την αναστροφή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων της προσωρινής εφαρμογής. Νομικά, αυτό είναι δυνατόν αλλά πολιτικά κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στις πολιτικές δεσμεύσεις και την καθιερωμένη πρακτική στους Θεσμούς. Και αυτό γιατί από το 2011 σχεδόν καμία διεθνής εμπορική συμφωνία δεν τέθηκε σε εφαρμογή, πριν τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συναινέσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει είναι ότι η Αριστερά ήταν αυτή που όρθωσε ανάστημα και παρά τους δυσμενείς συσχετισμούς πέτυχε μια μεγάλη νίκη προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Φυσικά με τη στήριξη και άλλων δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου. Μια νίκη που υπενθυμίζει ότι η συμφωνία θα επιδεινώσει δραματικά τη θέση των Ευρωπαίων και των Ελλήνων Αγροτών και θα έχει σωρεία αρνητικών επιπτώσεων για τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ευάλωτους.

*Ο κ. Κώστας Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος The Left/Επικεφαλής Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ

Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Stream
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26

Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Κυριακάτικη ανάρτηση 01.02.26

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων

«Το 2026 είναι έτος μικρότερων φόρων», επεσήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
