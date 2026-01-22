«Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτό να αποφανθεί εάν τμήματα της συμφωνίας είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές συνθήκες», σημειώνει σε σημερινή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Πρακτικά» όπως λέει «το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την αναστολή της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας».

«Η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια» λέει ο Τσουκαλάς

«Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα. Η κυβέρνηση, που με φανατισμό προσπαθούσε να πείσει την κοινή γνώμη ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών εγκρίνει τη συμφωνία και παρουσίαζε όσους διαφωνούν ως λαϊκιστές, σήμερα είναι βαριά εκτεθειμένη», παρατηρεί ακόμη ο ίδιος και προσθέτει:

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να χαιρετίζουν χθες στη Βουλή την εξέλιξη… δίχως όμως οι Ευρωβουλευτές τους να έχουν στηρίξει αυτή την επιλογή. Δηλώνουν ικανοποίηση… με τις ψήφους των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε και αυτό.

Η καθαρή θέση του ΠΑΣΟΚ για τα γκρίζα σημεία της συμφωνίας που δημιουργούν νέα προβλήματα για τα εθνικά μας συμφέροντα, δικαιώνεται», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.