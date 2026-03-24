Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αγροτικών οργανώσεων και συνεταιρισμών, COPA-COGECA, με ανακοίνωσή της, εκφράζει την «έντονη ανησυχία» της για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας, τονίζοντας ότι οι νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Όπως τονίζει η ομοσπονδία, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη στην Καμπέρα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, η ευρωπαϊκή γεωργία χρησιμοποιείται για ακόμη μία φορά ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στο πλαίσιο ευρύτερων εμπορικών και γεωπολιτικών στόχων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι παραχωρήσεις σε ευαίσθητους αγροτικούς τομείς, όπως το βόειο κρέας (30.600 τόνοι), το αιγοπρόβειο κρέας (25.000 τόνοι), η ζάχαρη (35.000 τόνοι) και το ρύζι (8.500 τόνοι), μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων. Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις αυτές εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που προτείνει η ΕΕ

Η COPA-COGECA επισημαίνει ότι το νέο άνοιγμα της αγοράς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον αγροτικό τομέα, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Προειδοποιεί ότι η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου σε ευαίσθητους τομείς ενδέχεται να επιδεινώσει τις υπάρχουσες αδυναμίες και να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, εκφράζονται αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διασφάλισης που προτείνει η ΕΕ. Η COPA-COGECA υποστηρίζει ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν παρέχουν επαρκή προστασία σε περίπτωση κρίσης, αλλά λειτουργούν κυρίως ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας.

Τέλος, η ομοσπονδία τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί παραμένουν προσηλωμένοι στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας, σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα, και καλεί για πλήρη αξιολόγηση της συμφωνίας μόλις δημοσιοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες, ιδίως όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων.

Τι υποστηρίζει η Κομισιόν

Στον αγροδιατροφικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η συμφωνία με την Αυστραλία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, καθώς καταργούνται οι δασμοί σε βασικά εξαγώγιμα προϊόντα όπως τα τυριά, το κρασί, τα φρούτα, τα γλυκίσματα και τα μεταποιημένα τρόφιμα, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην αυστραλιανή αγορά.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Κομισιόν, διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων αγροτικών τομέων της ΕΕ μέσω αυστηρά περιορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων για εισαγωγές από την Αυστραλία, όπως στο βόειο και αιγοπρόβειο κρέας, τη ζάχαρη, τα γαλακτοκομικά και το ρύζι. Οι ποσοστώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό της ευρωπαϊκής κατανάλωσης και συνοδεύονται από αυστηρές προϋποθέσεις βιωσιμότητας, όπως αναφέρει.