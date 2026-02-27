Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur αποτελεί «μια δυσάρεστη έκπληξη» για την Γαλλία, η οποία είχε αντιταχθεί σε αυτήν, αλλά και «ασέβεια» απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για την Γαλλία, αυτό αποτελεί έκπληξη, μια δυσάρεστη έκπληξη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι ασέβεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκολόμπ, στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Προσωρινή εφαρμογή παρά το «πάγωμα» της Mercosur από το ΕΚ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, παρά τις ισχυρές επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από την Γαλλία και άλλες χώρες.

Να σημειωθεί ότι η αμφιλεγόμενη συμφωνία, για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και κράτη της Λατινικής Αμερικής, δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν τον περασμένο μήνα να παραπέμψουν τη συμφωνία για έλεγχο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά, «παγώνοντας» την τελική της επικύρωση μέχρι και για δύο χρόνια.