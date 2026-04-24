Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.
Πριν από λίγες μέρες ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον τεχνικό της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, τονίζοντας πως είναι ένας σπουδαίος κόουτς που άξιζε στο 100% το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Euroleague.
Με τη σειρά του, ο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του προπονητή του Παναθηναϊκού και τόνισε ότι ακόμη κι αν ο Τούρκος τεχνικός διαθέτει πιο πλούσιο βιογραφικό από εκείνον και είναι καλύτερος προπονητής, αυτό δεν είναι αρκετό για να επικρατήσει η ομάδα του στη σειρά των playoffs κόντρα στη Βαλένθια.
Αναλυτικά το σχόλιο του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν
«Ακόμη και αν το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας κερδίσουν. Θα πρέπει να βάλουν κι άλλα πράγματα στο τραπέζι».
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα playoffs είναι προγραμματισμένη στις 28/4.
