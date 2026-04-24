Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η έξοδος του δράστη και των τριών ακόμη συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ

Με σκυμμένα τα κεφάλια τους βγήκαν από τη ΓΑΔΑ ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο μαζί με τον 18χρονο φίλο του και τις δύο κοπέλες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στο Ναυτοδικείου Πειραιά. Η εκδίκαση της υπόθεσης από το συγκεκριμένο δικαστήριο προκύπτει από το γεγονός ότι ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Εκεί η δικογραφία θα χωριστεί και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 18χρονος θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου και θα τους ασκηθούν διώξεις.

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας γυναίκας η δολοφονία

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 20χρονου έπαιξαν οι συνομιλίες που είχε ανταλλάξει με το 27χρονο θύμα. Στο κινητό τηλέφωνο του τελευταίου εντοπίστηκαν μηνύματα που αποκάλυπταν ένταση ανάμεσά τους, με αφορμή προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μια γυναίκα.

Η κοπέλα του 20χρονου φέρεται να είχε τέσσερα χρόνια σχέση με τον 27χρονο κατά το παρελθόν. Στη συνέχεια η κοπέλα σύναψε σχέση με τον 20χρονο.

Ωστόσο, ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό και έστελνε μηνύματα στην κοπέλα να τα ξαναβρούν και ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Εκείνη όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν ανταποκρινόταν. Άρχισε έτσι μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον πρώην και στον νυν – στο 27χρονο δηλαδή θύμα και στον 20χρονο νυν της κοπέλας.

Οι αρχές, αναλύοντας τις επικοινωνίες αυτές, εκτιμούν πως οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με σκοπό να λύσουν τις διαφορές τους.

Ωστόσο, η συνάντηση κατέληξε σε τραγωδία, καθώς ο 20χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρον στην καρδιά. Στο σημείο βρισκόταν και ένας 18χρονος, φίλος του δράστη, ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος και ο 18χρονος έφυγαν με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες και κάθισαν όλοι μαζί σε κάποιον κλειστό χώρο.