Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη των τριών συλληφθέντων – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων για το αδίκημα της υπόθαλψης στην υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Η υπεράσπιση στάθηκε στο γεγονός ότι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις ενώ ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι καθώς δεν είναι ύποπτοι φυγής και έχουν γνωστή διαμονή. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη τώρα και το θύμα στο παρελθόν είπε κλαίγοντας: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».

Τη θέση ότι το φονικό, όπως εξελίχθηκε, ραντεβού ανάμεσα στο 27χρονο θύμα και τον 29χρονο δράστη κλείστηκε εν αγνοία τους και πως η κοπέλα του δράστη προσπάθησε να αποτρέψει κάθε μεταξύ τους επαφή, εξέφρασε ο συνήγορος των δύο νεαρών γυναικών που συνελήφθησαν για την υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 27χρονος διατηρούσε σχέση τεσσάρων ετών με μια κοπέλα, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε. Η νεαρή γυναίκα στη συνέχεια συνδέθηκε με έναν 20χρονο. Ο πρώην σύντροφός της, όμως, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον χωρισμό και συνέχισε να της στέλνει μηνύματα, ζητώντας να τα ξαναβρούν.

Η κοπέλα δεν ανταποκρινόταν και η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών αυξανόταν. Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου

Στην ταράτσα του σπιτιού του δράστη, εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο 27χρονος στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ο 20χρονος δράστης ήταν εκείνος που υπέδειξε την τοποθεσία.

Όπως διαπιστώθηκε το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο, στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε: «Ζήτω συγγνώμη από την οικογένεια του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».