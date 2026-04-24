Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος
Μπορεί το Μαξίμου να προστατεύει τον Άκη Σκέρτσο από τα ομαδικά «πυρά» που εκτοξεύουν εναντίον του κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται όμως πως η ενόχληση που έχει προκαλέσει με τις απόψεις του ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζεται, καθώς ο Γιώργος Βλάχος μπήκε στη… λίστα των «γαλάζιων» βουλευτών που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.
Ειδικότερα, ο κ. Βλάχος, σε συνέντευξή του στο Open, κληθείς να σχολιάσει αν έκανε λάθος με την ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος έκανε λόγο για πελατειακές σχέσεις πολιτών με βουλευτές, απάντησε κατηγορηματικά: «προφανώς».
«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ και προσέθεσε πως «όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο, εκ του ασφαλούς, τι είσαι; Είσαι μαχητής; Η δυσκολία είναι να επικοινωνείς με τους πολίτες».
Όπως είπε, μάλιστα, δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου.
«Πυρά» και κατά Θεοδωρικάκου
Ο Γιώργος Βλάχος επιτέθηκε και στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θοεδωρικάκο, με αφορμή το ζήτημα της ακρίβειας και της αγοράς ενέργειας.
«Αντί να υπάρξει κάτι, η κυβέρνηση, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μια νέα ανεξάρτητη αρχή, η οποία τι θα κάνει; Θα κάνει αυτό που δεν έκανε το υπουργείο; Εγώ δεν το έχω καταλάβει», ανέφερε.
«Δεν περιμένω κάποιο αποτέλεσμα», «δεν μπορεί κάθε φορά που έχεις ένα πρόβλημα να φτιάχνεις μια ανεξάρτητη αρχή», επισήμανε στη συνέχεια ο κ. Βλάχος.
Τέλος, εξέφρασε το παράπονό του πως είναι 26 χρόνια βουλευτής αλλά κανείς δεν του έχει ζητήσει τη γνώμη για κάτι.
«Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Λέω τα χαρακτηριστικά. Αλλά όταν κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές. Είναι δύσκολο να έρθεις στο πεζοδρόμιο, δηλαδή στην καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και, στο τέλος, μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες κρατάει η ΝΔ και όλα τα κόμματα την επαφή με την κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βλάχος.
