Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Έντονη κριτική στο μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό για τη γραμμή του περί «διαχρονικών παθογενειών» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, με τις τοποθετήσεις του να εκφράζουν και άλλους «γαλάζιους» βουλευτές, σε μια στιγμή που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος βράζει με το Μαξίμου για σειρά θεμάτων, όπως το περιεχόμενο της πρωθυπουργικής πρότασης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», οι χειρισμοί σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ο μίνι ανασχηματισμός.

Ο Γ. Βλάχος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με την επίσημη πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών», τονίζοντας ότι «εμένα δεν με ικανοποιεί το να λέμε ότι είναι μια διαχρονική παθογένεια. Γι’ αυτό ξαναγίνονται εκλογές για να πάμε προς το καλύτερο. Να πάμε μπροστά. Δε με νοιάζει τι γινόταν στο παρελθόν. Δηλαδή επειδή δε σεβάστηκε το δημόσιο χρήμα ο Τσοχατζόπουλος, ο τάδε κλπ., αυτό μου δίνει το δικαίωμα εμένα σήμερα να κάνω κάτι ανάλογο ή το ίδιο; Δεν το κατάλαβα».

Και σημείωσε πως εάν «επιμένουμε στην ισοπέδωση, στη διαχρονική παθογένεια, προφανώς εγώ πρώτος είμαι σε αμηχανία. Είμαι σε αμηχανία λόγου δηλαδή. Τι πρέπει να πω; Ότι πάντα γινόταν. Κι επειδή πάντα γινόταν; Εντάξει πάντα γινόταν, αλλά δεν θέλω να γίνονται».

Για να στείλει σαφές μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Εγώ υπηρετώ μια παράταξη από μικρό παιδί που σημαία είχε τον πατριωτισμό, την εντιμότητα, τις καθαρές σχέσεις με την κοινωνία. Αυτό στο τέλος είναι ο καραμανλισμός για μένα, έτσι; Αυτόν υπηρετώ. Αυτό λοιπόν δε μπορεί να μας ικανοποιεί. Ούτε τον πρωθυπουργό πρέπει να τον ικανοποιεί αυτό».

«Αρνητικά» για την πρόταση για «ασυμβίβαστο»

Την ευθεία αντίθεσή του, ο κ. Βλάχος εξέφρασε ανοιχτά και με την πρωθυπουργική πρόταση περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Κυρ. Μητσοτάκη. Ειδικότερα ερωτηθείς πώς ακούει την πρόταση του πρωθυπουργού για αναστολή της ιδιότητας του βουλευτού όταν υπουργοποιείται κάποιος, απάντησε με καθαρό τρόπο: «Αρνητικά» και άσκησε σφοδρή κριτική, επισημαίνοντας:

«Στην Ανατολική Αττική εκλεγόμαστε πέντε βουλευτές. Και γίνεται υπουργός ο δεύτερος και ο τέταρτος. Και αντικαθίστανται από τον έκτο και τον έβδομο. Οι δύο που γίνανε υπουργοί θα ασκούν υψηλή πολιτική; -γιατί αυτοί ασκούν εξουσία δεν ασκεί ο βουλευτής- και οι βουλευτές θα τρέχουν να εξηγούν την πολιτική των υπουργών στον κόσμο. Και όταν θα έρθουν οι εκλογές θα ξαναεμφανιστούν και θα ξανα-είναι υποψήφιοι. Δε γίνεται. είναι άνισος αγώνας».

Σαφείς αιχμές

Κι έπειτα άφησε σαφείς αιχμές για την αξιοποίηση πολλών εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στο κυβερνητικό σχήμα που μετά την υπουργοποίησή τους κατεβαίνουν στις εκλογές ως υποψήφιοι βουλευτές: «Όπως άνισος αγώνας είναι για κάποιον να είναι υπουργός, πρώτα να γίνεται υπουργός και μετά βουλευτής. Εγώ έμαθα να είμαι σε αυτή τη σχολή που λέγαμε «υπουργός θα γίνει ο καλός βουλευτής». Όχι πρώτα γίνομαι υπουργός, σε μαθαίνει ο κόσμος, επηρεάζεις τα πράγματα και μετά εκλέγεσαι».

Ερωτηθείς για το θέμα των άρσεων ασυλίας των εμπλεκομένων προσώπων στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γ. Βλάχος δήλωσε πως «θα έπρεπε ό,τι γίνει να γίνει για όλους. Να μην υπάρξει διαχωρισμός. Γιατί κινδυνεύει κάποιος να τους αδικήσει», ενώ στο ερώτημα αν έχει αλλάξει το DΝA της ΝΔ, ο καραμανλικός βουλευτής άφησε εκ νέου αιχμές προς το Μαξίμου, απαντώντας: «σε πολλά πράγματα ναι. Δεν είναι στη νοοτροπία νομίζω του κόσμου του δικού μας».

Ζήτησε σύγκληση Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Τέλος, μέσα σε αυτό το εκρητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κ. Βλάχος ζήτησε μετά τις γιορτές «να συγκληθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα, όλα αυτά να τα συζητήσουμε με καθαρές κουβέντες. Τι είναι πραγματικό τι δεν είναι. Να υπάρξει ένας τεκμηριωμένος λόγος, να γίνει και αυτοκριτική. Δε μπορεί να είναι όλα καλά».

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτοξεύοντας νέες εσωκομματικές βολές, τόνισε πως «για όλα αυτά τα θέματα που είναι ανοιχτά, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα και πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός ή ο γραμματέας της Κ.Ο. θα πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία, να μη χρειαστεί να μαζευτούν υπογραφές από τους βουλευτές, να συγκαλέσουν την Κ.Ο. και να γίνει μία καθαρή κουβέντα. Το έχουμε ανάγκη στη ΝΔ. Να επαναπροσδιοριστούμε σε κάποια πράγματα. Δε μπορεί να είμαστε με όλους και με όλα. Δε μπορεί να έχουμε πάντα δίκιο. Δε μπορεί να μην έχει γίνει τίποτε και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει αυτό το κλίμα. Κάτι δεν κάνουμε καλά».