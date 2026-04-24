Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Ο 75χρονος Έρνι Ντόσιο, ένας εκατομμυριούχος ιδιοκτήτης αμπελώνων από την Καλιφόρνια και έμπειρος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στο τροπικό δάσος Lope-Okanda της Γκαμπόν, στην Κεντρική Αφρική.

Ο Ντόσιο ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από μια αγέλη πέντε θηλυκών ελεφάντων, ενώ βρισκόταν σε αποστολή αξίας 40.000 δολαρίων για να κυνηγήσει ένα σπάνιο είδος μικρής δασικής αντιλόπης (yellow-backed duiker) με τη συνοδεία ενός επαγγελματία κυνηγού.

Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη όταν η ομάδα βρέθηκε ξαφνικά, μέσα στην πυκνή βλάστηση, μπροστά στους πέντε ελέφαντες που συνόδευαν ένα μικρό ελεφαντάκι. Τα ζώα, νιώθοντας απειλή, τους επιτέθηκαν αμέσως.

Ο επαγγελματίας συνοδός δέχτηκε το πρώτο χτύπημα, τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το ισχυρό τουφέκι του. Αυτό άφησε τον 75χρονο Ντόσιο απροστάτευτο, οπλισμένο μόνο με μια καραμπίνα που του είχε δοθεί αποκλειστικά για το κυνήγι της αντιλόπης. Η επίθεση ήταν ακαριαία και ο Ντόσιο ποδοπατήθηκε βίαια από τα τεράστια θηλαστικά.

Η Daily Mail αναφέρει ότι στην πατρίδα του, στο Λόντι της Καλιφόρνιας, ο Ντόσιο ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό και σεβαστό πρόσωπο. Ήταν ιδιοκτήτης της επιτυχημένης εταιρείας Pacific AgriLands, η οποία διαχειρίζεται τεράστιες εκτάσεις αμπελώνων και προμηθεύει εξοπλισμό για το 40% της παραγωγής κρασιού της πολιτείας.

Πέρα από την επιχειρηματική του δράση, διακρινόταν για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Υπήρξε υψηλόβαθμο μέλος («Great Elk») στην τοπική οργάνωση Elks για 30 χρόνια, βοηθώντας βετεράνους, άτομα με ειδικές ανάγκες και παιδιά, διοργανώνοντας τακτικά φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Παράλληλα, το μεγάλο του πάθος ήταν το κυνήγι. Διέθετε τεράστιες ιδιωτικές αίθουσες στο σπίτι του γεμάτες με εκατοντάδες τρόπαια, έχοντας θηρεύσει σχεδόν κάθε είδος ελαφιού στη Βόρεια Αμερική, αλλά και ελέφαντες, ρινόκερους, λεοπαρδάλεις, βουβάλια και λιοντάρια σε όλη την Αφρική.

Οι φίλοι του τον περιγράφουν ως έναν απλό, προσγειωμένο αγρότη που δεν προκαλούσε με τα πλούτη του. Υποστήριζαν, μάλιστα, πως οι δραστηριότητές του γίνονταν μέσω αυστηρά αδειοδοτημένων κυνηγιών, τα οποία ο ίδιος θεωρούσε ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της άγριας ζωής μέσω του ελέγχου των πληθυσμών.

Η σορός του Ντόσιο επαναπατρίζεται με τη βοήθεια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Γκαμπόν, μια χώρα που φιλοξενεί το 60% των εναπομεινάντων δασικών ελεφάντων παγκοσμίως.

Πηγή: Daily Mail