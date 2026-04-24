24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον
Fizz 24 Απριλίου 2026, 13:00

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

Έφη Αλεβίζου
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Παρά το γεγονός ότι η Κέιτ Μπλάνσετ είναι μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Carol» έχει δηλώσει ότι τα παιδιά της αγνοούν εντελώς το μέγεθος της φήμης της. Στις αρχές του 2022, η Μπλάνσετ τιμήθηκε με το Βραβείο Τσάπλιν στο Alice Tully Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.

Όπως αποκάλυψε στο Page Six τα παιδιά της «δεν είχαν ιδέα» γιατί της απονεμήθηκε το διάσημο βραβείο, προσθέτοντας ότι δεν ενδιαφέρονται για την καριέρα της αλλά το κάνουν αυτό με τον «καλύτερο δυνατό, πιο υγιή τρόπο».

Είμαι αρκετά μεγάλη

Ενώ η Μπλάνσετ κρατά τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός της ταινίας «Blue Jasmine» μιλά συχνά για τα μαθήματα ζωής που έχει μεταδώσει στην οικογένειά της. Το 2021, μίλησε για το πώς διδάσκει στα παιδιά της τη σημασία του ελέγχου της αξιοπιστίας όταν λαμβάνουν ειδήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι αρκετά μεγάλη ώστε να έχω μάθει στο σχολείο τι είναι πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πηγή. Όταν τα παιδιά αναφέρουν κάτι, τους λέω: “Πού το διάβασες; Ποιος το έχει επιβεβαιώσει; Πρέπει να μάθετε πώς να διαβάζετε μια εικόνα και ένα άρθρο. Και αν πρόκειται να μοιραστείτε κάτι, καλό θα είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις πηγές”» δήλωσε στο Porter.

«Φυσικά, κάνουν τα μάτια τους κύκλο ακούγοντάς με. Αλλά όταν τα ακούς να μιλάνε στους φίλους τους, νομίζω ότι είναι υπεύθυνα».

Η Μπλάνσετ συχνά εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τον γιο της σε συνεντεύξεις Τύπου, και σε μια εμφάνισή της το 2015 στο «Jimmy Kimmel Live!», μίλησε για τη σημασία πίσω από το μοναδικό όνομα του γιου της -κάτι που προκάλεσε κάποια έκπληξη. «Ρόμαν… Πολάνσκι, αλλά είναι επίσης η γαλλική λέξη για το βιβλίο», είπε στον παρουσιαστή της εκπομπής

Η Κέιτ Μπλάνσετ παρευρίσκεται στην τελετή απονομής των Βραβείων Όλιβιε 2026 στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, Βρετανία, στις 12 Απριλίου 2026. REUTERS/Jaimi Joy

Ας μάθουμε περισσότερα για τα τέσσερα παιδιά της Κέιτ Μπλάνσετ

Ντάσιελ Τζον Άπτον, 24

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Woman’s Day Australia (@womansdayaus)


Το μεγαλύτερο παιδί της Μπλάνσετ, ο Ντάσιελ Τζον Άπτον, γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2001. Ενώ η Μπλάνσετ δήλωσε στο περιοδικό W το 2010 ότι δεν ήθελε το θέατρο να «μοιάζει με οικογενειακή επιχείρηση» για τον Ντάσιελ και τα μικρότερα αδέλφια του, ο Ντάσιελ είχε ήδη δείξει κάποιο ενδιαφέρον για τον χώρο του θεάματος το προηγούμενο έτος.

«Ο μεγαλύτερος γιος μου ήδη ερμηνεύει τη δική του εκδοχή του Άμλετ», είπε η Μπλάνσετ στο People το 2009 για τον τότε 8χρονο Ντάσιελ.

Ρόμαν Ρόμπερτ Άπτον, 22 ετών


Η ηθοποιός καλωσόρισε τον δεύτερο γιο της, τον Ρόμαν Ρόμπερτ Άπτον, στις 23 Απριλίου 2004. Όπως και τα αδέλφια του, ο Ρόμαν συχνά κρατιέται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και έχει βρεθεί να συνοδεύει τη μητέρα του στο κόκκινο χαλί. Το 2014, περπάτησε στο κόκκινο χαλί στα Critic’s Choice Awards, ενώ το 2018 παρευρέθηκε στην εκδήλωση της IWC Schaffhausen στο SIHH στην Ελβετία.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ρόμαν έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη μητέρα του στα Albie Awards του 2024. Το δίδυμο μητέρας-γιου πόζαρε μαζί για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί, με τον Ρόμαν να φοράει ένα ναυτικό μπλε κοστούμι και τη Μπλάνσετ να φοράει ένα λαμπερό μαύρο τοπ και δερμάτινο παντελόνι που ταίριαζε.

Ιγνάτιος Μάρτιν Άπτον, 18


Ο Ιγνάτιους Μάρτιν Άπτον είναι το τρίτο παιδί της Μπλάνσετ και γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2008, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ocean’s 8» είχε εξηγήσει στο παρελθόν την αστεία αιτία πίσω από το όνομα του Ιγνάτιους. Όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ρόμαν, το όνομα του Ιγνάτιους έχει λογοτεχνική αναφορά.

Αυτή τη φορά, όμως, η αναφορά αφορά τη σειρά παιδικών μυθιστορημάτων «Captain Underpants».

«Ήμουν οκτώ μηνών έγκυος και είχα παραισθήσεις, και υπάρχει ένα σημείο στο βιβλίο όπου ο ήρωας αναστατώνεται τόσο πολύ που όλοι τον πειράζουν επειδή το όνομά του είναι Professor Pee-Pee Poopypants, που αναγκάζει τον κόσμο να αλλάξει τα ονόματά του», εξήγησε.

«Έχουν αυτόν τον εσωτερικό κώδικα και δίνουν αυτά τα παραδείγματα ονομάτων. Πηγαίνεις στο γράμμα «Ι» και το παράδειγμα είναι το Ιγνάτιους. Ήταν σαν η Παναγία να λέει “μπαμ!”».

Λίγο μετά τη γέννηση του Ιγνάτιους, η Μπλάνσετ είπε στο People ότι της άρεσε να έχει ένα σπίτι γεμάτο αγόρια.

«Είναι υπέροχο να έχεις αγόρια. Είναι μια ωραία κατάσταση και μου αρέσει πολύ η έντονη ενέργεια που συνοδεύει την ανατροφή των αγοριών. Έχει πλάκα», δήλωσε η ηθοποιός.

Τον Ιούνιο του 2024, ο Ιγνάτιους έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την Μπλάνσετ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Το δίδυμο μητέρας-γιου εντοπίστηκε να κάθεται στην πρώτη σειρά της επίδειξης υψηλής ραπτικής Giorgio Armani Privé.

Έντιθ Βίβιαν Πατρίσια Άπτον, 11


Η Μπλάνσετ και ο Άπτον υιοθέτησαν την κόρη τους, Έντιθ, στις 6 Μαρτίου 2015.

Η ηθοποιός της ταινίας «Tár» είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον στενό δεσμό των γιων της με τη μικρή τους αδελφή, λέγοντας ότι τον θεωρεί «εξαιρετικό».

«Το βρίσκω εξαιρετικό, να τους βλέπω να γίνονται μια ομάδα. Και μια πολύ φιλόξενη ομάδα», είπε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Σταχτοπούτα» στη Sydney Morning Herald το 2015. «Είμαι πολύ περήφανη για αυτούς».

Σε μια εμφάνισή της το 2022 στην αυστραλιανή εκπομπή The Project, η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της με το homeschooling των παιδιών της κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω COVID-19 το 2020.

«Τα μεγαλύτερα παιδιά μου ήταν εντάξει, αυτοκατευθύνονταν. Αλλά έπρεπε να ασχοληθώ με την 7χρονη μου, και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα καν να της διδάξω μαθηματικά της πρώτης τάξης και εκείνη το κατάλαβε μετά από 14 ημέρες», είπε. «Ήμουν τελειωμένη. Δεν υπήρχε κανένας σεβασμός εκεί».

Στη συνέχεια, η Μπλάνσετ αποκάλυψε ότι έπρεπε να «ντυθεί ως η δασκάλα της κόρης της» και να «μιλήσει με τη φωνή της δασκάλας» για να κάνει μαθήματα στο σπίτι στην Έντιθ.

«Δεν ξεκινούσε τα μαθήματα μέχρι να έχουμε γύρω μας μια πλήρη συλλογή από λούτρινα ζωάκια, τα οποία είχαν όλα τα ονόματα των συμμαθητών της» συνέχισε, πριν αστειευτεί: «Έμοιαζε με ένα περίεργο μείγμα των Muppets και του MasterClass. Ήταν αρκετά τραυματική εμπειρία, στην πραγματικότητα».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Κέιτ Μπλάνσετ και ο σύζυγός της Άντριου Άπτον φτάνουν στα Βραβεία Helpmann στο Σίδνεϊ, στις 28 Ιουλίου 2008. Τα Βραβεία Helpmann τιμούν την αριστεία και τα επιτεύγματα στον τομέα των ζωντανών παραστάσεων. EPA/TRACEY NEARMY

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Γιάννης Μπασκάκης
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Αναστασία Γιάμαλη
In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to “law enforcement authorities” and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister’s office, Grigoris Dimitriadis.

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Μίνα Μουστάκα
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

