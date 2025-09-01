magazin
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
01.09.2025 | 13:34
Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Culture Live 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Επιμέλεια Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Η Κέιτ Μπλάνσετ, που υποδύεται δύο αδελφές μαζί με τη Βίκι Κρίεπς σε αυτή την ιστορία που απεικονίζει τη ζωή τριών διαφορετικών οικογενειών, έλαμπε από χαρά καθώς το κοινό χειροκροτούσε ενθουσιωδώς στην αίθουσα Sala Grande. Όταν εμφανίστηκαν οι τίτλοι τέλους, ο σκηνοθέτης, Τζιμ Τζάρμους, σταμάτησε για να φιλήσει στο χέρι καθεμία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των Μπλάνσετ, Κρίεπς, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Μαγίμ Μπιάλικ, και Ίντια Μουρ.

Ο Λούκα Σάμπατ εκπροσώπησε τους άνδρες της ταινίας στην πρεμιέρα, καθώς ο Άνταμ Ντράιβερ και ο Τομ Γουέιτς — που υποδύονται έναν πατέρα και έναν γιο στην ταινία — δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Μετά από πέντε λεπτά χειροκροτημάτων, ο σκηνοθέτης έκανε ένα νεύμα στους ηθοποιούς του και αποχώρησαν από το θέατρο.

Ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους και οι ηθοποιοί Μαγίμ Μπιάλικ, Ίντια Μουρ, Λούκα Σαμπάτ, Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κρίεπς και Σαρλότ Ράμπλινγκ ποζάρουν στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξή τους στην προβολή της ταινίας «Father Mother Sister Brother» του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας / REUTERS/Yara Nardi

Τρεις διαφορετικές ιστορίες

Η ταινία του Τζάρμους είναι ένα τρίπτυχο, που ακολουθεί τρεις ξεχωριστές ιστορίες που διαδραματίζονται σε διαφορετικές χώρες και περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις μεταξύ ενήλικων παιδιών, των κάπως απόμακρων γονιών τους και μεταξύ τους.

Το πρώτο μέρος, «Father», διαδραματίζεται στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, το «Mother» στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και το «Sister Brother» στο Παρίσι της Γαλλίας.

Ωστόσο, η πορεία της ταινίας «Mother Father Sister Brother» προς την πρεμιέρα δεν ήταν εύκολη, καθώς απορρίφθηκε από το Φεστιβάλ των Καννών νωρίτερα φέτος

YouTube thumbnail

Οι Κάννες του είπαν «όχι»

Η πρεμιέρα σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Τζάρμους στο Λίντο μετά από 22 χρόνια, από τότε που παρουσίασε το «Coffee & Cigarettes» στο φεστιβάλ το 2003. Ο Τζάρμους, τακτικός επισκέπτης των Καννών, έχει παρουσιάσει πολλές ταινίες στην Κρουαζέτ, μεταξύ των οποίων και το «The Dead Don’t Die» το 2019, που προβλήθηκε στην πρεμιέρα.

Ωστόσο, η πορεία της ταινίας «Mother Father Sister Brother» προς την πρεμιέρα δεν ήταν εύκολη, καθώς απορρίφθηκε από το Φεστιβάλ των Καννών νωρίτερα φέτος.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) ως κεντρική προβολή (Centerpiece).

Αυτή η εξέλιξη θυμίζει ότι οι Κάννες έχουν κάνει λάθη στο παρελθόν, απορρίπτοντας πολλές σπουδαίες ταινίες.

Η Mubi θα διανείμει την ταινία σε κινηματογραφικές αίθουσες στη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις χώρες του Μπενελούξ, την Τουρκία και την Ινδία. Μετά τις αποκαλύψεις, ωστόσο, ότι η Mubi δέχεται επενδυτή με δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό, ο Τζάρμους δηλώνει: «Είμαι απογοητευμένος και νιώθω αμηχανία αλλά όλα τα εταιρικά χρήματα είναι βρώμικα».

*Με στοιχεία από variety.com

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

